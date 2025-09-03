Depredador sexual convicto cae en trampa policial tras intentar reunirse con un menor

MIAMI. - Un depredador sexual convicto, que cumplió más de dos décadas en prisión por violar a dos niños, fue arrestado en Boynton Beach después de viajar desde Orlando para encontrarse con quien creía era un menor de 14 años, como resultado de una operación encubierta de la policía local.

Phillip J. Smith, de 49 años, contactó a un detective que fingió ser un menor a través de la aplicación Grindr para concertar el encuentro con fines sexuales, lo que derivó en su captura inmediata al llegar al lugar pactado.

ATAQUE Un tiburón hiere gravemente a un niño de 8 años en los Cayos de Florida

Operativo encubierto

La investigación comenzó el martes previo al arresto, cuando Smith inició una conversación con un perfil en la aplicación Grindr que era gestionado por un detective encubierto.

Según informaron las autoridades, el diálogo escaló rápidamente y el sospechoso habría descrito sus intenciones sexuales de manera explícita.

El sábado, alrededor de las 4:00 p.m., Smith alquiló una habitación de hotel ubicada frente a la supuesta residencia del menor. En ese momento, los agentes del Departamento de Policía de Boynton Beach procedieron con su detención.

Extenso historial

Las autoridades confirmaron que Smith es un depredador sexual registrado con un historial criminal que abarca más de 20 años.

Entre sus condenas más graves figuran la violación de un niño de siete años y la de otro de cinco años.

Los registros judiciales indican que Smith cumplió una sentencia de 21 años de prisión por estos crímenes y obtuvo su libertad en 2023. Además, cuenta con múltiples cargos por robo mayor.

Graves cargos

Tras su captura, Smith enfrenta una serie de cargos federales y estatales que incluyen viajar para encontrarse con un menor, transmisión de material nocivo a menores, uso ilegal de un dispositivo de comunicación bidireccional y solicitar a un menor para participar en una conducta sexual.

Actualmente, el hombre permanece recluido en la cárcel del Condado de Palm Beach sin derecho a fianza.

Este arresto se suma a otras acciones similares de la policía local, que refuerzan la vigilancia sobre las plataformas digitales para proteger a la población vulnerable.