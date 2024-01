Colombia intenta sofocar más de 30 incendios tras declaración de calamidad

Al momento se contabilizan 17.192 hectáreas afectadas en 404 municipios, añadió el balance oficial, con un total de 319 incendios en lo que va de enero.

La alerta máxima se mantiene en las regiones del Caribe, Chocó, Valle del Cauca, Los Andes, Orinoquía y Caquetá, por “alta probabilidad de incendio”, informó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.

Continuamos desde Sala de Crisis Nacional monitoreando minuto a minuto las emergencias por #IncendiosForestales que se presentan en Colombia.



Por directiva del presidente @petrogustavo, el Gobierno entrega dos boletines con actualizaciones en tiempo real durante cada jornada.

La ola de incendios que afecta al país andino se genera en las altas temperaturas causadas por el fenómeno de El Niño, acompañadas de sequías y escasa humedad del suelo, según las autoridades.

bogota-colombia-incendio-afp.jpg una treintena de incendios forestales están asolando varias regiones y ahogando en humo a la capital de Colombia, Bogotá. AFP

En Bogotá se activó desde las 6 de la mañana del viernes la alerta por el deterioro de la calidad del aire declarada en seis zonas del suroccidente de la ciudad.

Desde el Puesto de Mando Unificado, el alcalde capitalino Carlos Galán explicó en rueda de prensa que la situación “todavía no está controlada, pero estamos avanzando”.

Sobre los incendios en los cerros orientales que rodean la ciudad, dijo que existía un control del 95% y aspiró a que se logren extinguir en la jornada.

Sin embargo, el que más preocupa se mantiene en el Cerro El Cable, donde se identifican cuatro áreas calientes y la “situación de humo se está agravando”, por la condición de los vientos.

Pese a ello, el alcalde insistió en que “no hay riesgo para la población” debido que todavía existe una distancia “que permite no tomar la decisión de alguna evacuación” y pidió a la población tomar medidas preventivas como el uso de mascarilla, cerrar las ventanas y no salir si no es necesario.

Unas 585 personas de la fuerza pública y organismos de socorro apoyan las tareas de mitigación en la capital, indicó Galán.

Sobre la ayuda internacional, el alcalde dijo que espera el apoyo de Estados Unidos y España, especialmente con aeronaves para las tareas de extinción, y advirtió que “se vienen semanas y meses difíciles”, pues los riesgos “están empezando”.

Con la declaración de alerta en la capital colombiana se activó el sistema hospitalario para la atención de cualquier emergenciay se dispuso que las escuelas y colegios en las zonas de alerta pasen a la virtualidad.

Unos 2.600 miembros de la fuerza pública están desplegados en todo el país en apoyo a los organismos de socorro para la extinción de incendios. En las tareas se utilizan unas 15 aeronaves que hacen descargas de agua en los diferentes puntos focales.

Las autoridades recordaron que las fogatas y quemas están prohibidas, especialmente en cerros.

