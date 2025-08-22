La marca de ropa TNS llega a Aventura Mall: Colombia, versión souvenir

TNS , la marca de moda nacida en Colombia y reconocida por su estilo relajado, texturas artesanales y raíces auténticas, abrió oficialmente las puertas de su primera tienda en Aventura Mall el 15 de agosto. Es un espacio pensado para que Miami sienta el alma de Colombia: un país donde cada prenda cuenta una historia.

Esta no es una tienda cualquiera. Es una galería sensorial donde se mezclan texturas, colores y cultura. Desde denim artesanal con propósito hasta accesorios inspirados en nuestras raíces, cada pieza es un recuerdo moderno del espíritu colombiano: rústico, natural, acogedor y, sobre todo, con mucho estilo.

"Colombia no es solo un lugar que visitas, es algo que se siente. Y eso es justo lo que queremos transmitir con esta tienda en Aventura Mall", comenta Paola Toro, directora de mercadeo de TNS.

"Colombia no es solo un lugar que visitas, es algo que se siente. Y eso es justo lo que queremos transmitir con esta tienda en Aventura Mall", comenta Paola Toro, directora de mercadeo de TNS.

"Es un pedacito de casa para nosotros, pero también una invitación para que todos conozcan una marca tan vibrante y auténtica como Colombia misma", agregó.

En la tienda TNS de Aventura Mall se puede disfrutar de una selección curada de nuestras piezas más icónicas -desde el denim atemporal hasta colecciones de temporada-, que combinan siluetas modernas con técnicas artesanales.

Es un espacio pensado como galería, mercado artesanal y vitrina cultural al mismo tiempo. Su ubicación en el centro de compras es: Nivel inferior, local 729. Se puede seguir a TNS en @tns.worldwide en Instagram, y @tnsworldwide en TikTok, para conocer contenidos exclusivos, adelantos y sorpresas.

Fundada en Colombia en 1976, TNS es una marca de moda con espíritu joven, arraigada en la cultura latinoamericana y con una visión global. Reconocida por su denim premium, siluetas relajadas y detalles hechos a mano para él y para ella, TNS celebra las texturas, colores y el espíritu de Colombia en cada colección.

Hoy, TNS sigue su expansión internacional con una propuesta fresca sobre lo que significa la moda colombiana en el mundo. Bajo el concepto de “Colombia, versión souvenir”, la marca transforma cada prenda en una cápsula de herencia cultural.

La marca debutó en Estados Unidos en 2024 y ya cuenta con presencia en Dadeland Mall, Sawgrass Mills y Brickell. La apertura en Aventura Mall marca un nuevo capítulo para la marca en el mercado estadounidense.

Elegido como el Mejor Centro Comercial de Estados Unidos por los lectores de USA TODAY 10Best Readers’ Choice Awards 2025, Aventura Mall se consolida como el destino de compras más importante de Miami y el sur de Florida, y uno de los centros comerciales con mayores ventas por pie cuadrado en EEUU.