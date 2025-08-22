viernes 22  de  agosto 2025
Despliegue militar en Colombia tras ataque guerrillero

La violencia se recrudece en el país, que vive su peor crisis de seguridad en la última década, a un año de las elecciones presidenciales

Militares de Colombia se preparan para patrullar las calles tras los recientes enfrentamientos entre guerrillas en el Norte de Santander el 20 de enero de 2025

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Colombia reforzó las operaciones militares en dos regiones del país tras una nueva jornada de violencia guerrillera que dejó como saldo el jueves al menos 18 muertos y más de medio centenar de heridos.

Guerrilleros derribaron un helicóptero y se enfrentaron a agentes de la policía en un ataque con fusiles y con un dron cargado con explosivos que dejó 12 uniformados muertos en una zona rural del departamento de Antioquia (noroeste).

El máximo comandante de la disidencia de las FARC EP, alias Iván Mordisco (C), saluda a los militares junto al comandante Calarcá (R) durante una reunión con comunidades locales en San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá, Colombia, el 16 de abril de 2023.
TENSIÓN

Régimen de Maduro detiene a firmantes de paz de las FARC en la frontera y Colombia exige su liberación
Dina Boluarte, presidenta de Perú.
POLÍTICA

Presidenta de Perú lanza advertencia a Colombia por zona fronteriza en disputa

En la tarde del 21 de agosto, un camión cargado con explosivos estalló frente a una base aérea militar en Cali (suroeste), la tercera ciudad más poblada del país. Mató a seis civiles e hirió a más de 60, según el último balance de la Defensoría del Pueblo.

Las autoridades atribuyen los ataques a dos disidencias de las FARC, enfrentadas entre sí, que rechazaron el acuerdo de paz firmado en 2016 con el grueso de esa guerrilla.

Entre tanto, Gustavo Petro dijo a medios, tras una reunión con sus ministros y la cúpula militar en Cali, que el ataque en esa ciudad fue "una reacción" de los rebeldes ante operativos en una zona cercana de cultivo de hoja de coca, conocida como el Cañón del Micay.

"Estamos enfrentando a una mafia internacional, con bandas armadas aquí", dijo Petro cerca de la medianoche del jueves. "El golpe a la población de Cali indudablemente es profundo, es brutal, es de terror", agregó.

Militarización y operaciones aéreas

El ataque registrado en el poblado de Amalfi (Antioquia), a unos 150 kilómetros de Medellín, fue atribuido a las disidencias bajo el mando de alias Calarcá. El escuadrón de policía que fue atacado trabajaba en una misión de erradicación de narcocultivos.

En ese departamento, "el ejército nacional desplegó a todas sus tropas" y reforzó las actividades policiales en la zona con artillería y operaciones aéreas, dijo la noche del jueves el general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, ordenó de su lado el jueves la "militarización" de la tercera ciudad del país y un aumento de la vigilancia en sus principales accesos terrestres.

Por la explosión en esa ciudad, fueron responsabilizados guerrilleros al mando de alias Iván Mordisco.

"Aeronaves de la Fuerza Aeroespacial colombiana (...) realizan reconocimiento y monitoreo del área" cercana a la base militar objeto del ataque, agregó el general López.

El norte de Cali era un caos la tarde del jueves.

José Burbano, vecino de la zona, caminaba cerca del sitio cuando "de un momento a otro, estalló algo súper fuerte y todos hacia el piso", dijo a la AFP.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron vehículos en llamas, viviendas destruidas, personas heridas en el piso y gente que huye a resguardarse en medio del ruido de alarmas y gritos.

"Vinimos como a escudarnos un momento por acá en la esquina y volvimos a asomarnos a ver si podíamos ayudar (...), pero lastimosamente muchos afectados, muchos muertos, muchos heridos", lamentó Burbano.

La fiscalía anunció la captura de dos hombres "que habrían participado en la activación de los artefactos explosivos" en ese sitio.

A puertas de las elecciones

La violencia se recrudece en el país, que vive su peor crisis de seguridad en la última década, a un año de las elecciones presidenciales.

El 11 de agosto falleció el candidato favorito de la derecha, Miguel Uribe, tras sufrir un atentado a disparos en la cabeza en un acto público en Bogotá.

El acuerdo de paz de 2016 trajo un periodo de tranquilidad, pero expertos acusan al Estado de no haber llegado a los territorios donde operaban los rebeldes de las FARC, lo que facilitó la consolidación de otros grupos armados.

Desde que llegó al poder en 2022, Petro intenta negociar con todos los grupos armados pero la mayoría de los procesos están en un punto muerto.

Sólo avanzan las negociaciones con el Clan del Golfo en Catar, luego de varios intentos fallidos que iniciaron en 2023. También hay conversaciones con una pequeña escisión de la guerrilla ELN.

FUENTE: Con información de AFP

