Colombia presenta Ley de Sometimiento sin estatus político para criminales

BOGOTÁ.- El Gobierno de Colombia , a través del ministro de Justicia, Iván Cancino, dio a conocer los detalles del proyecto de ley de sometimiento a la justicia que presentará formalmente ante el Congreso de la República.
Los líderes con mando en organizaciones criminales podrán aspirar a una reducción máxima del 30 % en sus condenas, mientras que los integrantes de menor rango podrán optar a un beneficio de hasta el 50 %
BOGOTÁ.- El Gobierno de Colombia , a través del ministro de Justicia, Iván Cancino, dio a conocer los detalles del proyecto de ley de sometimiento a la justicia que presentará formalmente ante el Congreso de la República.
La iniciativa, que sustituirá de manera definitiva el marco de la denominada "Paz Total", establece las condiciones para la entrega de los máximos cabecillas e integrantes de las organizaciones criminales y terroristas en Colombia, reseña la Revista Semana.
Durante la presentación de la propuesta, el jefe de la cartera de Justicia enfatizó que el texto legal no abre la puerta a diálogos políticos, mesas de negociación, estatus político para los grupos armados ni a la creación de zonas de concentración. La interlocución se canalizará exclusivamente mediante un abogado externo designado por la organización ilegal y un representante del Ejecutivo nombrado por la Presidencia.
FUENTE: Revista Semana