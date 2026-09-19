Colombia presenta Ley de Sometimiento sin estatus político para criminales

El presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella dijo que su deber es proteger los intereses de la nación y "garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos" AFP

BOGOTÁ.- El Gobierno de Colombia , a través del ministro de Justicia, Iván Cancino, dio a conocer los detalles del proyecto de ley de sometimiento a la justicia que presentará formalmente ante el Congreso de la República.







La iniciativa, que sustituirá de manera definitiva el marco de la denominada "Paz Total", establece las condiciones para la entrega de los máximos cabecillas e integrantes de las organizaciones criminales y terroristas en Colombia, reseña la Revista Semana.

Durante la presentación de la propuesta, el jefe de la cartera de Justicia enfatizó que el texto legal no abre la puerta a diálogos políticos, mesas de negociación, estatus político para los grupos armados ni a la creación de zonas de concentración. La interlocución se canalizará exclusivamente mediante un abogado externo designado por la organización ilegal y un representante del Ejecutivo nombrado por la Presidencia. Puntos clave de la propuesta normativa Límites en la rebaja de penas: Los líderes con mando en organizaciones criminales podrán aspirar a una reducción máxima del 30 % en sus condenas, mientras que los integrantes de menor rango podrán optar a un beneficio de hasta el 50 %. La obtención de la libertad condicional se elevará al cumplimiento de las cuatro quintas partes de la pena y estará condicionada al concepto favorable de las víctimas.

Los líderes con mando en organizaciones criminales podrán aspirar a una reducción máxima del 30 % en sus condenas, mientras que los integrantes de menor rango podrán optar a un beneficio de hasta el 50 %. La obtención de la libertad condicional se elevará al cumplimiento de las cuatro quintas partes de la pena y estará condicionada al concepto favorable de las víctimas. Mantenimiento de extradición y capturas : La ley no suspenderá las órdenes de captura vigentes ni congelará los trámites de extradición hacia otros países. Asimismo, no aplicará para delincuentes que ya hayan sido capturados previamente por las autoridades.

: La ley no suspenderá las órdenes de captura vigentes ni congelará los trámites de extradición hacia otros países. Asimismo, no aplicará para delincuentes que ya hayan sido capturados previamente por las autoridades. Entrega total de bienes e información : Los sometidos deberán devolver el 100 % de los bienes adquiridos de forma ilícita para la reparación integral de las víctimas y revelar rutas del narcotráfico, ubicación de armamento y paradero de personas desaparecidas. Si se detecta la ocultación de activos, el procesado perderá de forma inmediata los beneficios y pasará a la justicia ordinaria.

: Los sometidos deberán devolver el 100 % de los bienes adquiridos de forma ilícita para la reparación integral de las víctimas y revelar rutas del narcotráfico, ubicación de armamento y paradero de personas desaparecidas. Si se detecta la ocultación de activos, el procesado perderá de forma inmediata los beneficios y pasará a la justicia ordinaria. Condiciones de reclusión: No se contemplan centros de detención especiales ni beneficios penitenciarios extraordinarios. Los procesados cumplirán su pena en cárceles normales —donde se promoverán modelos de trabajo productivo— y las acciones militares de la Fuerza Pública continuarán vigentes sin posibilidad de decretar un cese al fuego bilateral. FUENTE: Revista Semana

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