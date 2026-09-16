EEUU mantiene descertificación a Colombia, pero abre la puerta a su revisión

WASHINGTON.- El Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmó la continuidad de la descertificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, al incluir nuevamente al país en la lista de principales naciones de tránsito y producción de drogas ilícitas.

Sin embargo, la administración del presidente Donald Trump acompañó la medida con un waiver (excepción de sanciones) y condicionó la revocación del castigo a los avances que ejecute la nueva gestión del mandatario colombiano Abelardo De La Espriella.

La decisión mantiene el estatus de "fracaso demostrado" impuesto originalmente el 15 de septiembre de 2025 bajo la administración de Gustavo Petro, período en el cual Washington señaló un incremento en los cultivos de coca y la producción de cocaína. En el comunicado oficial, la diplomacia estadounidense responsabilizó a las "fallidas políticas socialistas" y al "caos" del gobierno anterior por la sanción, al tiempo que expresó su respaldo explícito al nuevo ejecutivo de De La Espriella.

Posición de Washington y condiciones para la recertificación

Evaluación del cambio de gobierno: el documento de la oficina diplomática estadounidense señala que el presidente De La Espriella se comprometió a liderar una campaña contra el cultivo de coca y a desmantelar las redes de crimen organizado, posicionando a Colombia para retomar su rol como socio estratégico de seguridad en la región.

el documento de la oficina diplomática estadounidense señala que el presidente De La Espriella se comprometió a liderar una campaña contra el cultivo de coca y a desmantelar las redes de crimen organizado, posicionando a Colombia para retomar su rol como socio estratégico de seguridad en la región. Condición para levantar la sanción: el gobierno de Estados Unidos indicó que considerará retirar la calificación de «fracaso demostrado» en el plazo de un año si se registran avances efectivos en la erradicación de cultivos y la neutralización de estructuras narcoterroristas.

el gobierno de Estados Unidos indicó que considerará retirar la calificación de «fracaso demostrado» en el plazo de un año si se registran avances efectivos en la erradicación de cultivos y la neutralización de estructuras narcoterroristas. Mecanismo del waiver : la aplicación de la excepción legal permite mantener la cooperación bilateral operativa y otorga un margen de acción para que la nueva administración colombiana revierta las restricciones asociadas a la descertificación.

: la aplicación de la excepción legal permite mantener la cooperación bilateral operativa y otorga un margen de acción para que la nueva administración colombiana revierta las restricciones asociadas a la descertificación. Reacción diplomática: la embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, atribuyó la continuidad de la sanción a la gestión del gobierno predecesor, mientras las autoridades estadounidenses destacaron el respaldo a las instituciones judiciales y de seguridad colombianas.

La determinación de Washington ratifica la inclusión de Colombia en una nómina junto a países como Afganistán, Bolivia, Birmania, México, Nicaragua y Venezuela, fijando los resultados operacionales en materia de erradicación como el indicador decisivo para restablecer la certificación plena en 2027.