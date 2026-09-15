James Rodríguez dice adiós a Colombia: se retira el máximo referente de una generación

El mediocampista colombiano James Rodríguez celebra el primer gol de su equipo durante el partido de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de la FIFA 2026 entre Colombia y Bolivia

El centrocampista colombiano James Rodríguez anunció este martes su retiro de la selección de Colombia, poniendo fin a una etapa de más de una década en la que se convirtió en uno de los grandes referentes de la historia del fútbol de su país.

“Después de muchos años, muchos partidos, muchas alegrías y también momentos duros, siento que llegó el momento de cerrar una de las etapas más importantes de mi vida: mi camino con la selección Colombia”, expresó el jugador de 35 años en un video publicado en sus redes sociales.

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James disputó 131 partidos con Colombia y marcó 31 goles, cifras que lo convierten en el futbolista con más apariciones en la historia de la selección y en su segundo máximo goleador.

El actual jugador de Atlético Nacional representó a Colombia en los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y 2026, además de disputar las Copas América de 2015, 2016, 2019 y 2024.

El jugador James Rodríguez reacciona luego de fallar un disparo en un encuentro entre su selección de Colombia y Perú. AP Foto/Fernando Vergara

James Rodríguez, leyenda de Colombia

El momento más brillante de su carrera internacional llegó en el Mundial de Brasil 2014, donde James terminó como máximo goleador del torneo con seis tantos. Su actuación, incluido el espectacular gol ante Uruguay en los octavos de final, lo convirtió en una de las grandes figuras de aquella Copa del Mundo y le abrió las puertas del Real Madrid, que lo fichó procedente del Mónaco.

También fue protagonista de la Copa América 2024, torneo en el que Colombia alcanzó la final y James fue elegido como una de las grandes figuras de la competición.

“Vestir esa camiseta fue un sueño, pero también una responsabilidad enorme. Cada vez que entré a una cancha entendí que no solamente jugaba por mí, jugaba por mi familia, mis compañeros y millones de colombianos que soñaban con todos nosotros”, manifestó.

Su último gol con la selección llegó el 10 de septiembre de 2024, cuando marcó en la victoria 2-1 de Colombia sobre Argentina por las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.

“Lo dejé absolutamente todo”

James también recordó el orgullo que sintió al portar la camiseta número 10 y ejercer como capitán de Colombia.

“Siempre intenté hacerlo con respeto, responsabilidad y entendiendo lo que significaba representar a Colombia. Hubo días buenos y otros difíciles, pero nunca dejé de sentir orgullo por estos colores”, afirmó.

El centrocampista aseguró que entiende que ha llegado el momento de dar paso a las nuevas generaciones.

“Vienen nuevas generaciones, nuevos jugadores, nuevos sueños”, señaló James, quien deseó éxitos a la selección colombiana en su nueva etapa.

“Me voy tranquilo porque lo dejé absolutamente todo, gracias por cada recuerdo, por cada abrazo y por cada momento. Muchas gracias selección Colombia y gracias Colombia”, concluyó.

Con su adiós, Colombia pierde a uno de los futbolistas más importantes de su historia y al jugador que protagonizó una de las actuaciones individuales más memorables de la selección en un Mundial.