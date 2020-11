Colombia vive en violencia a cuatro años del acuerdo de paz

BOGOTÁ.- La firma en 2016 del histórico acuerdo de paz entre el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) generó la esperanza de que la violencia podía quedar atrás tras casi cinco décadas de conflicto y de que se abría una nueva era para el país. Cuatro años después, el goteo de víctimas no cesa y la violencia no solo no ha desaparecido sino que parece estar recrudeciéndose.