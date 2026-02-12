Candidato presidencial colombiano Abelardo De la Espriella denuncia amenazas del ELN

El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento político Defensores de la Patria, habla durante una entrevista con AFP en Bogotá el 11 de febrero de 2026.

BOGOTÁ.- El candidato a la presidencia de Colombia Abelardo De la Espriella denunció este jueves haber recibido amenazas de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ( ELN ), en un clima marcado por el incremento de la violencia electoral en el país.

El pasado 10 de febrero una “llamada anónima” atribuida al ELN advirtió sobre una “escalada terrorista” dirigida contra el aspirante y las sedes de su campaña. Su equipo confirmó que, ante la gravedad de la alerta, “la campaña ha solicitado el refuerzo integral del esquema de protección” del candidato.

De la Espriella, uno de los postulantes mejor posicionados según las encuestas —junto al izquierdista Iván Cepeda—, se perfila como protagonista de una contienda que podría definirse en un balotaje el próximo 31 de mayo. Abogado de carrera y figura mediática, se presenta como un “outsider” que promete imponer “mano de hierro” y ejecutar constantes operaciones militares contra los grupos ilegales si llega a la Casa de Nariño.

Ataque contra un senador

Actualmente, el candidato se desplaza en vehículos blindados y rodeado de militares, policías y escoltas, en medio de un escenario preelectoral sacudido por atentados, secuestros y múltiples amenazas contra políticos de distintas tendencias en la antesala de las legislativas del 8 de marzo.

El ELN ya reivindicó recientemente un ataque armado contra un vehículo del senador Jairo Castellanos, en el que murieron dos de sus escoltas luego de que el convoy se negara a detenerse en un retén ilegal. El senador no estaba a bordo en el momento del atentado.

De la Espriella afirmó: “Estoy muy amenazado y en grave riesgo, pero llegué tarde a la repartición del miedo”, y recalcó su postura frente a los grupos irregulares: “En mi gobierno, bandido que no se someta (a la justicia) será dado de baja”.

Ofensiva contra el ELN

Su movimiento político, Defensores de la Patria, sostiene una agenda de confrontación directa contra las organizaciones criminales.

El clima electoral continúa tensionado mientras el gobierno del presidente Gustavo Petro intensifica su ofensiva contra grupos armados como el ELN, responsables de operaciones ilegales y financiados principalmente por el narcotráfico, luego de varios intentos fallidos de diálogo.

Además, el también candidato y senador Iván Cepeda denunció el miércoles lo que calificó como una “campaña calumniosa” que, según él, busca debilitar las medidas de seguridad a su favor, alimentando aún más la incertidumbre en torno a un proceso electoral altamente vulnerable a la violencia.

FUENTE: Con información de AFP