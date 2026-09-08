martes 8  de  septiembre 2026
NEGOCIOS

Colombia y Venezuela activan cartas de crédito para asegurar el pago de exportaciones

El nuevo modelo operativo interconectará la banca privada venezolana con las instituciones financieras públicas de Colombia mediante un proceso de corresponsalía

Vehículos hacen cola en Ureña, en Venezuela, para cruzar el Puente Internacional Atanasio Girardot -antes conocido como puente Tienditas- en Cúcuta, Colombia.

Vehículos hacen cola en Ureña, en Venezuela, para cruzar el Puente Internacional Atanasio Girardot -antes conocido como puente Tienditas- en Cúcuta, Colombia.

AFP/ARCHIVO
Por ANDREINA PÉREZ

El Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancóldex) estructuró un nuevo esquema de financiación y garantías diseñado para asegurar los cobros de las empresas que venden productos hacia Venezuela y destrabar el intercambio entre ambas naciones.

Según anunció el presidente de la entidad estatal, José Alberto Garzón, las primeras operaciones piloto arrancarán en las próximas dos semanas en alianza con importantes bancos del sistema financiero privado venezolano, reseña gerente.com.

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La iniciativa busca resolver los históricos problemas de liquidación de divisas y riesgo de impago que han frenado las relaciones comerciales en la frontera. Para ello, el organismo de desarrollo colombiano habilitará el uso de cartas de crédito confirmadas, un instrumento bancario de validez internacional que garantiza el flujo de dinero entre importadores y exportadores, respaldado por una línea especial de financiamiento que alcanza los 100 millones de dólares.

Cómo funcionará el sistema de garantías comerciales

El nuevo modelo operativo interconectará la banca privada venezolana con las instituciones financieras públicas de Colombia mediante un proceso estructurado de corresponsalía:

  • Emisión y confirmación: las entidades financieras participantes en Venezuela emitirán la carta de crédito a favor del proveedor internacional, mientras que Bancóldex actuará como el banco confirmador encargándose de respaldar la transacción.

  • Liquidación de pagos: una vez realizada la entrega de las mercancías y verificado el cumplimiento de los contratos, el banco estatal colombiano liberará directamente el pago al exportador, asumiendo la intermediación del cobro.

  • Red de bancos participantes: el proceso de integración incluye de forma directa a instituciones como el Banco Nacional de Crédito (BNC), Banco Provincial y Banco Exterior, mientras se alistan convenios con Banesco y Banco Mercantil para ampliar la cobertura de las operaciones.

El plan contempla un cupo de crédito en moneda local equivalente a más de 40 millones de dólares para la modernización de empresas exportadoras, sumado a un fondo directo de 50 millones de dólares destinado exclusivamente al financiamiento y prefinanciamiento de ventas internacionales, en un esfuerzo por estabilizar el flujo de bienes en la región.

FUENTE: gerente.com

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