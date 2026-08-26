miércoles 26  de  agosto 2026
Estrategia

Jefe del Comando Sur visita Colombia, nuevo aliado de EEUU contra el "narcoterrorismo"

Trump sumó a Colombia al llamado Escudo de las Américas, la coalición de una veintena de países de la región para combatir a las mafias del tráfico de drogas

El jefe del Comando Sur, general Francis L. Donovan, a su llegada a Bogotá, Colombia.

El jefe del Comando Sur, general Francis L. Donovan, a su llegada a Bogotá, Colombia.

@Southcom
Efectivos de la&nbsp;Fuerza de Asalto Marítimo&nbsp;de la&nbsp;24.ª Unidad Expedicionaria de Marines (24.ª MEU) de Estados Unidos durante&nbsp;operación de interdicción marítima frente a las costas del estado La Guaira, Venezuela.

Efectivos de la Fuerza de Asalto Marítimo de la 24.ª Unidad Expedicionaria de Marines (24.ª MEU) de Estados Unidos durante operación de interdicción marítima frente a las costas del estado La Guaira, Venezuela.

@The24MEU / @Southcom
Por Julián Varela

BOGOTÁ — El jefe del Comando Sur de Estados Unidos visita el miércoles Colombia para reunirse con la nueva cúpula militar nombrada por el presidente Abelardo de la Espriella, flamante aliado de Donald Trump en su estrategia contra el narcotráfico en Latinoamérica.

El mandatario colombiano, en el poder desde el 7 de agosto, promete atacar con mano dura a los grupos narcotraficantes con la ayuda de Washington.

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Pocos días después de su investidura, Trump sumó a Colombia al llamado Escudo de las Américas, la coalición de una veintena de países de la región para combatir a las mafias del tráfico de drogas.

El Comando Sur anunció el miércoles la llegada de su comandante, el general Francis L. Donovan, a Bogotá, con el propósito de "reunirse con los nuevos líderes militares del país y discutir esfuerzos conjuntos para combatir a los narcoterroristas".

Colombia "es un socio de larga data en la lucha contra los cárteles y un líder vital en la seguridad regional", agregó el comando, que desde Florida coordina las operaciones militares de Estados Unidos para América Latina y el Caribe.

Mano dura

De la Espriella celebró más temprano la ceremonia de ascenso de la nueva cúpula compuesta por algunos militares retirados durante el gobierno de su antecesor, el izquierdista Gustavo Petro.

Petro hizo un fuerte recambio en los altos mandos de las fuerzas militares y promovió una política de paz para negociar el desarme de los principales grupos armados ilegales del país, una política que fue un total fracaso.

De la Espriella llegó al poder con la promesa de romper esos diálogos y fortalecer las fuerzas militares de la mano de Estados Unidos tras los constantes choques entre Petro y Trump.

El 12 de agosto fueron autorizadas operaciones militares conjuntas en la guerra contra el narcotráfico.

Washington tiene previsto destinar 1.000 millones de dólares para seguridad en Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo.

El general Donovan visitó este año Guatemala, Ecuador y Venezuela, luego de la captura del mandatario Nicolás Maduro y la normalización de las relaciones diplomáticas.

FUENTE: Con información de EFE

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