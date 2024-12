¿Cómo afecta el flujo de ilegal de armas desde Florida la estabilidad en Haití?

La accesibilidad de Florida a las armas de fuego es un factor clave en la proliferación de su uso en actividades criminales. El estado es reconocido como el principal conducto de EEUU para armas destinadas al Caribe y América del Sur. Una combinación de una cultura de armas robusta, regulaciones explotables y un próspero mercado negro crea un ambiente perfecto donde obtener armas de fuego es alarmantemente sencillo. Un factor importante son los patrones de migración de individuos de estas regiones, quienes utilizan expatriados, amigos y familiares como compradores encubiertos en esquemas para adquirir armas de fuego.

Las pistolas populares que se venden por $400-$500 en concesionarios de armas con licencia federal o en ferias de armas privadas en EEUU pueden revenderse por hasta $10.000 en Haití. Los rifles de mayor potencia como los AK47, AR15 y Galil son típicamente más demandados por las pandillas, lo que exige precios correspondientemente más altos. Las investigaciones de Seguridad Nacional han reportado un aumento en el tráfico de armas desde Florida a Haití entre 2021 y 2022, incluyendo armas cada vez más sofisticadas como rifles de francotirador de calibre .50, rifles .308 y ametralladoras de alimentación por cinta.

Casas de empeño

Las casas de empeño en el sur de Florida frecuentemente sirven como un recurso para organizaciones criminales que buscan comprar armas. Estos grupos explotan la industria de las casas de empeño enviando compradores encubiertos a varias ubicaciones para adquirir armas de fuego. Una compra encubierta es un acto de engaño. Un individuo que realiza una compra encubierta adquiere las armas de fuego de forma que el propietario de la casa de empeño crea que las está comprando para sí mismo, cuando en realidad su intención es entregar el arma a un traficante o a alguien que no desea que su identidad como comprador real sea conocida. En los casos donde las acciones de un comprador encubierto son sospechosas, la casa de empeño notifica rutinariamente a la ATF. Sin embargo, en los casos donde el comprador encubierto adquiere exitosamente el arma de fuego, el propietario de la casa de empeño puede enterarse de que fue engañado solo cuando el arma es rastreada desde una recuperación policial, o peor, desde una escena del crimen. El proceso de compra generalmente implica varios pasos:

Los compradores deben presentar una identificación válida emitida por el gobierno, como una licencia de conducir.

Los individuos a menudo utilizan licencias de conducir falsas para completar los formularios necesarios de la ATF, juran falsamente que la información proporcionada es precisa. Esto constituye un delito federal, sin embargo, el sistema sigue siendo susceptible a la manipulación y la persecución por estos crímenes no suele ser vigorosamente perseguida, debido a que estos individuos no tienen antecedentes penales, razón por la cual pasan las verificaciones de antecedentes.

Las casas de empeño envían la documentación al Departamento de Aplicación de la Ley de Florida para una verificación de antecedentes criminales requerida. Sin embargo, el FDLE carece de acceso directo al Departamento de Vehículos Motorizados de Florida para verificar la autenticidad de la licencia de conducir, lo que permite que los individuos pasen las verificaciones de antecedentes. A veces, esto se logra con identificación fraudulenta.

Las verificaciones de antecedentes generalmente devuelven resultados en un plazo de dos a tres días, permitiendo que los individuos recojan sus armas de fuego de la casa de empeño sin un examen minucioso.

Tráfico de armas

El 14 de julio de 2022, la policía haitiana incautó un envío de armas de estilo militar y municiones en Puerto Príncipe. Las armas de fuego provenían de Port Everglades en Fort Lauderdale, Florida, y estaban dirigidas a la Iglesia Episcopal de Haití, beneficiándose de exenciones aduaneras que reducen el escrutinio sobre los envíos. El alijo incluía 17 rifles semiautomáticos, una escopeta de 12 calibres, cuatro pistolas, 15,000 cartuchos de munición, 130 cargadores de munición y 500 billetes falsos de $100 estadounidenses.

Métodos y rutas

Los contrabandistas emplean métodos de ocultación sofisticados que incluyen productos de consumo y equipos electrónicos; compartimentos modificados en vehículos; envíos de organizaciones religiosas; contenedores de ayuda humanitaria; cascos de cargueros modificados entre otros.

Consideraciones geográficas

- 1,771 kilómetros de costa de Haití

- 392 kilómetros de frontera con la República Dominicana

- Principales centros: Port-de-Paix y Puerto Príncipe

- Operaciones de patrullas fronterizas y guardacostas con pocos recursos

Rutas marítimas

El Paso de Mona, el estrecho entre La Española y Puerto Rico, sirve como un punto crítico en las rutas de tráfico ilícito de cocaína del Caribe. Una vez que la mercancía contrabandeada atraviesa este paso hacia Puerto Rico, obtiene una ventaja estratégica significativa: como territorio de EEUU. Los envíos de Puerto Rico hacia el continente estadounidense enfrentan menos escrutinio en comparación con la carga internacional. Esto crea efectivamente una "puerta trasera" hacia el continente, convirtiendo el Paso de Mona en un objetivo estratégico crucial tanto para los traficantes como para las agencias de aplicación de la ley. La proximidad del paso a las rutas de envío legales y numerosas calas ocultas a lo largo de ambas costas hace que la interdicción sea particularmente desafiante.

Explotación criminal

Las lagunas en el sistema de verificación de antecedentes han permitido que las organizaciones criminales prosperen. En un caso notable de 2022, un individuo fue arrestado durante una investigación dirigida mientras usaba tres licencias de conducir falsas diferentes y había comprado cientos de armas de fuego en varias casas de empeño, mostrando las vulnerabilidades del sistema. Además, las organizaciones criminales estudian los procesos gubernamentales para explotar vulnerabilidades que fomentan sus empresas criminales. Estos grupos a menudo aprovechan las brechas en los marcos regulatorios relacionados con la compra y el envío de armas de fuego. Al navegar por estas debilidades, pueden adquirir armas de manera más efectiva y lavar dinero. Las armas adquiridas de manera fraudulenta se venden frecuentemente a pandillas en el sur de Florida y se envían en barco a destinos como las Bahamas y Haití. Una vez que los rifles semiautomáticos, como los AR-15, llegan a sus ubicaciones previstas, a menudo se convierten ilegalmente en armas automáticas, aumentando enormemente su letalidad y la amenaza que representan para la seguridad pública.

Los autores

William Acosta, New York Police Department (ret); Jesus D Romero, United Stated Navy (ret) y Peter J. Forcelli, exsubdirector adjunto de la Oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos, sirvió antes como detective de homicidios en el Departamento de Policía de Nueva York.

Fuentes consultadas

The Miami Herald, The Sun-Sentinel, National Public Radio, Reuters, The Associated Press, CNN, The Washington Post, The Wall Street Journal, BBC News, Al Jazeera