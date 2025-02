Cómo La Habana consiguió "engañar" a Biden y al Vaticano

La Habana. - Cuenta Donaida Pérez Paseiro, una de las presas políticas excarceladas el pasado mes de enero por la dictadura verde olivo, que ella esperaba cumplir su sanción el 13 de julio de 2029. Opositora anticastrista y sacerdotisa de la religión yoruba, Donaida señaló que su excarcelación “fue algo sorpresivo. Estaba preparada para cumplir la sanción completa. El día que me liberaron me llevaron a una oficina del penal y allí varios agentes de la policía política y la fiscal, nombrada Lisandra, del tribunal provincial de Villa Clara, expuso que me iban a dar la libertad condicional, pero que no podía salir del pueblo, no podía usar las redes sociales, no podía hacer oposición y otra cantidad de restricciones, que yo no acepté. Una excarcelación bajo imposiciones”.