¿Cómo tramitar una visa humanitaria o un parole desde Cuba?

MIAMI — Son continuas las publicaciones en redes sociales de pacientes cubanos o de sus familiares denunciando que no existe en el país el medicamento que requieren o que no pueden someterse a una cirugía, ya sea por falta de recursos materiales, porque su padecimiento no se trata en Cuba o incluso porque no están en la Isla los especialistas que necesitan.

En algunos casos son personas con enfermedades graves que, de no recibir el tratamiento, se quedan sin posibilidades de sobrevivir. El sistema de salud cubano, cada día en condiciones más precarias, está dejando desprotegidas a personas de todas las edades. Algunas de estas, casi como quien espera un milagro, publican sus casos en redes pidiendo una visa humanitaria. Sin embargo, el procedimiento para obtener este beneficio es mucho más complejo. Así lo reportó CubaNet .

CubaNet, después de revisar la documentación disponible y contrastarla con las experiencias de expertos, pacientes y familiares que han aplicado a estos procedimientos, comparte una guía general que da algunas luces al respecto.

¿Quién es elegible para una visa de emergencia médica?

Como su nombre lo indica, esta visa solo puede ser solicitada por un paciente que presente una condición de salud de emergencia y necesite tratamiento médico en Estados Unidos.

¿Qué documentación necesita presentar al consulado?

Necesita tres documentos fundamentales:

La carta de un médico o institución médica en Cuba con el diagnóstico de la condición de salud del solicitante de la visa humanitaria. Esta documentación debe especificar que en Cuba su padecimiento no puede ser tratado.

La carta de un médico o institución médica en Estados Unidos que exprese: la disposición y capacidad de tratar la condición médica del solicitante; la duración del tratamiento y el costo estimado de este (incluyendo honorarios de hospitalización y todos los gastos médicos asociados).

Documentación relativa a los fondos que el solicitante usará para cubrir los costos relacionados con el tratamiento médico y gastos de vida durante su estancia en Estados Unidos.

En resumen, además de la documentación que debe solicitar en las instituciones médicas cubanas, el paciente necesita disponer de los recursos económicos para costear su viaje. Esto puede demostrarlo a través de los fondos de una persona o institución que acepte cubrir los costos. También es imprescindible contar con el apoyo de un doctor o centro médico que se comprometa a darle tratamiento.

¿Qué obstáculos son comunes para conseguir la documentación en Cuba y cómo salir ilesos?

Según pudimos corroborar con testimonios de pacientes y familiares probablemente lo más complejo de obtener en Cuba es la constancia, firmada por un doctor, de que no puede recibir tratamiento en la Isla.

Aunque sea cierto y los médicos conozcan que no existe tratamiento en la Isla, lo usual es que se nieguen a otorgar esta confirmación, pues el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) se los prohíbe.

El régimen cubano no quiere que nada dañe la propaganda de “potencia médica” que muestra hacia el exterior. Que sus profesionales confirmen el colapso de los hospitales está fuera del guion, aunque así estén quitándole a pacientes la única esperanza que tienen de sobrevivir.

¿Qué hacer? Si insistir en privado al médico para que corrobore que no pueden tratarte en la Isla no funciona, la vía a la que han acudido varios pacientes es denunciar esta arbitrariedad públicamente.

El realizador Víctor Alfonso Cedeño, paciente de cáncer, en 2020 publicó en sus redes que los médicos que lo atendían ni el MINSAP aceptaban dar constancia de sus nulas esperanzas de tratamiento en Cuba. De inmediato su caso fue cubierto por la prensa independiente y la publicación fue ampliamente compartida.

“El primer día me trataron super mal en el MINSAP; entonces pité en las redes y me llamaron para decirme que fuera al otro día y me trataron bien”. Después que hizo la denuncia accedieron a facilitarle la documentación que requería. Víctor pudo recibir su tratamiento en Estados Unidos.

Por otra parte y esto varía según el equipo médico que lo atienda, asegúrese de que el resumen de su caso clínico esté bien explicado y que especifique cuáles son sus patologías y condiciones de salud.

De la parte estadounidense

Como explicamos anteriormente, para que su caso sea admitido es indispensable que un doctor o institución médica acepte tratarlo.

Para ello el primer paso es traducir al inglés la información médica disponible y tocar puertas digitales y físicas de instancias que cuenten con el personal para tratar su afección y que acepten casos humanitarios, a menos que el paciente tenga otra manera de costear el tratamiento.

Por ejemplo, a inicios de este año, Náthaly Zaragoza Hernández, de apenas nueve años y paciente de leucemia, pudo ingresar a Estados Unidos junto a su mamá para tratar su padecimiento. Su caso fue apadrinado por el filántropo cubanoamericano Michael Fux, quien asumió todos los gastos.

La directora del Centro de Información Legal Cubalex Laritza Diversent advierte que obtener la carta médica de EEUU no es sencillo. “Es común que exijan valorar al paciente de modo presencial, antes de dictaminar si pueden darle el tratamiento y emitir la carta donde no solo se comprometen a hacerlo, sino que especifican el tiempo que tardará y el costo general”. Pero, ¿cómo va a ir a EEUU a una consulta un cubano que no tiene manera legal de pisar territorio estadounidense?

Según ha escuchado la jurista de especialistas en el país norteño, se recomienda a los pacientes solicitar esta documentación en Miami, donde puede haber (o no) cierta flexibilidad. Otra opción puede ser acudir a centros cuyo principal trabajo sea pro bono para migrantes de diversos orígenes. Entonces, recomendamos que atendiendo a su patología, busque este tipo de instituciones en EEUU y les presente su caso.

Una vez que tenga toda la documentación ¿qué hacer?

En cuanto tenga toda la documentación con las características que especificamos antes, envíe un mensaje a visashavana@state.gov con el asunto “N22: EMERGENCIA NO IMMIGRANTE“. En el correo debe incluir su nombre y una descripción de su emergencia, así como adjuntar los archivos mencionados arriba.

Luego, solo le resta esperar que la embajada lo contacte con la aprobación o no de su cita de emergencia para entrevista. Especificamos que adjuntar todo lo correspondiente no significa que en automático le será concedida la entrevista (los funcionarios consulares tienen la facultad de negársela). De igual manera, que le aprueben la entrevista no significa que el visado será concedido. Esto solo lo sabrá cuando termine su encuentro con las autoridades estadounidenses del consulado.

Otras vías

Además de la visa por emergencia médica solicitada al consulado de EEUU en La Habana, agregamos otras dos alternativas para recibir su tratamiento en territorio estadounidense:

Puede llegar a EEUU mediante el programa de parole humanitario que desde enero fue anunciado por la administración Biden. Esto solo le facilita la entrada al país, con muchos menos requisitos que la visa humanitaria. Luego, para recibir el tratamiento, una vez en EEUU, tendrá que seguir el mismo procedimiento que describimos antes.

Antes de que Biden anunciara el programa de parole humanitario para los nacionales de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, el parole ya existía para personas con emergencias médicas que por diferentes motivos no pudiesen agendar cita en el consulado correspondiente.

De hecho, así fue como Víctor Alfonso y su esposa arribaron a EEUU. ¿Qué información exigen? De acuerdo con la página oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS, por sus siglas en inglés):

Evidencia que documente la naturaleza y severidad de la condición médica, que incluya cómo la condición médica afecta la vida del paciente y las consecuencias que tendrá en el paciente si no recibe el tratamiento médico.

Documentación actual, oficial, fechada y firmada de parte de un médico en el país donde reside el beneficiario y que haya examinado al beneficiario. La documentación debe indicar: un diagnóstico y pronóstico de la condición del beneficiario; el tratamiento necesario para atender la condición; y la razón por la que el beneficiario requiere tratamiento en EEUU, incluido si el tratamiento está disponible y accesible en el país donde reside u otro país fuera de EEUU.

Documentación actual, oficial, fechada y firmada por un médico o instalación médica en EEUU que muestre: el acuerdo para proveer tratamiento específico para la condición médica identificada del beneficiario; cuánto tiempo necesitará permanecer el beneficiario en EEUU para recibir el tratamiento, así como el tratamiento de seguimiento necesario, incluso si el beneficiario requerirá asistencia de un cuidador después del tratamiento; el costo del tratamiento (incluidos los honorarios médicos, costo de hospitalización y todos los gastos médicos relacionados).

Documentación que demuestre cómo pagará el costo del tratamiento médico (tanto en el hospital como fuera del hospital) y cualesquiera otros costos relacionados, tales como recetas médicas, terapias, equipo y transportación, y si será cubierto por la aseguradora médica, fondos personales u otros medios.

Como puede leer la documentación es muy similar a la que debe enviar al consulado por correo. La diferencia principal, señala Alfonso, es que a USCIS le debe ser enviada por correo postal, traducida al inglés y autentificada por un notario estadounidense.

En su caso, los trámites fueron ejecutados por una abogada que tomó el caso pro bono (sin costo). Del mismo modo procedió el caso de Náthaly, la pequeña de nueve años. La oficina del abogado Yunior Piñeiro lo tramitó sin cobrar. Piñeiro trabaja de la mano con un patrocinador filántropo, quien costea lo necesario.

Por ello te sugerimos que si necesitas asesoría contactes a juristas expertos en temas migratorios, quienes ocasionalmente atienden una cuota de casos gratis.

Una vez que USCIS revise la documentación entregada, le contactará para notificarle. De ser positiva la respuesta, la misma Embajada de EEUU en La Habana le buscará para agendar la entrevista de visado. En el caso de Víctor, desde que envió la documentación hasta que pudo volar a EEUU, el procesó tardó aproximadamente un mes.

El abogado Piñeiro explicó a CubaNet que desde su oficina, una vez que USCIS recibe el caso, él envía correos notificando la urgencia de una resolución por las condiciones de salud del paciente. Luego que USCIS aprueba afirmativamente el caso, la oficina de abogados contacta con la Embajada para intentar acelerar también el proceso de visado.

¿Cuál de las opciones elegir?

No hay una única respuesta. En la experiencia de Piñero si bien con el parole general es más sencillo pisar EEUU que con las otras opciones, el proceso puede ser más dilatado que cuando se tramita como emergencia médica.

El experto también apunta que en el proceso de parole por emergencia médica las autoridades miran todo con más detalle porque estás argumentando que vas a EEUU por un motivo en específico. “Por cualquier cosa técnica que no esté correcta pueden cancelarte el proceso”, añade el abogado.