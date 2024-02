Con dinero de Emiratos Árabes, Brasil enviará alimentos a Cuba

La publicación fue replicada por el embajador cubano en la nación árabe, Norberto Escalonay citada por la agencia estatal Prensa Latina.

Según Prensa Latina, el dinero para llevar adelante la operación es proporcionado por Emiratos Árabes, sin embargo, no detalla la contraparte ofrecida por Cuba en el convenio, además de beneficiarse.

Emiratos Árabes fue la primera parada de Díaz-Canel en una gira oficial que lo llevó también a Catar e Irán, países en los que intentó captar inversores.

La insuficiencia económica y la mala administración pone a la isla en el abismo de la devastación alimentaria.

Para finales del 2023, se conoció que la población cubana ha mermado su ingesta calórica debido a la falta de posibilidades para adquirir alimentos.

Los datos de las producciones agrícola, ganadera, porcina, pesquera y azucarera han caído en un 50 por ciento en casi todos los rubros en los últimos cinco años. De acuerdo a una encuesta de Cubadata a más de mil personas, el 47,2% de los entrevistados dejó de comer alguna vez durante todo el día. Y el 70,8% de los hogares comió menos o hizo una sola comida. La producción de carne de cerdo cayó un 7,4% en el último quinquenio. De cerca de 200.000 tonelada en 2018 a 27.000 toneladas en 2023.

Un campesino de la provincia Mayabeque dijo a Diario Las Américas que el panorama de la agricultura cubana es “gris, con pespunte negros y no se observa una mejoría a corto plazo. La culpa es del gobierno que no quiere o no puede destrabar las fuerzas productivas y dejar que los guajiros decidan lo que quieren cosechar. Cuando el Estado cierre un montón de empresas parásitas como Acopio y autorice a hacer negocios sin intermediarios con agricultores estadounidenses y permita que recibamos créditos de bancos extranjeros sin la injerencia del gobierno, en Cuba vuelve a florecer la agricultura, habrá alimentos de sobra para el pueblo y volveremos a ser exportadores de cítricos, café y azúcar".

Numerosos expertos y economistas coinciden que la solución para rescatar a la agricultura es que el Estado se aparte a un lado. Un país no se alimenta a golpe de medidas y decretos.

