Condena internacional al fraude electoral: líderes exigen respeto a la voluntad popular

Al emitir el primer boletín, el CNE anunció que Maduro había obtenido el 51% de los votos, lo que generó denuncias de irregularidades por parte de la oposición. Líderes de la comunidad internacional expresaron su preocupación por el fraude ocurrido en el país caribeño.

Verdadero resultado

El expresidente de Costa Rica, Óscar Arias Sánchez, exhortó al ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, a que, como ciudadano de un país democrático, respete la voluntad popular del pueblo venezolano expresada en las urnas el 28 de julio.

"Los ojos del mundo están atentos al verdadero resultado de la votación de hoy en el país suramericano, el cual debe reflejar lo indicado por las diferentes encuestas realizadas a los electores después de emitir su voto. Un resultado diferente solo tiene un nombre: fraude electoral".

No asumen las reglas

El exjefe del gobierno español, José María Aznar, afirmó que las dictaduras no asumen las reglas de juego de la democracia. Agregó que Venezuela enfrentó un proceso electoral convocado y controlado por el régimen, que había estado precedido por la intervención de partidos opositores, la inhabilitación arbitraria de candidatos y un aumento en la violencia represiva.

La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, fue enfática al señalar: “Lo que no vamos a aceptar es el chantaje de que la defensa de la verdad es violencia. Violencia es ultrajar la verdad”, sentenció. Aseguró que los líderes del mundo democrático deben ponerse del lado de la verdad.

Robo electoral

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, dijo que el mundo democrático no puede permitir que le roben este resultado electoral al pueblo de Venezuela. “Cuando la democracia es asaltada, además reiteradamente, el único camino es exigir la salida de la dictadura”. Agregó que “la dictadura se consumió en las llamas de sus abusos, le conviene más reconocer una derrota que ser arrasada por la indignación popular”, recalcó.

Por su parte, Iván Duque, también expresidente de Colombia, precisó que el robo está consumado. Afirmó que el “tirano” Nicolás Maduro cometió fraude electoral para perpetuarse en el poder, ignorando el masivo apoyo del pueblo venezolano a la “heróica resistencia democrática” liderada por Maria Corina Machado y Edmundo González Urrutia.

“Hago un enérgico llamado a la comunidad internacional para que se ponga del lado de la democracia, no reconozca al tirano y ejerza la mayor presión para evitar la consolidación de esta usurpación del poder.

El pueblo decidió

El expresidente de México, Vicente Fox Quesada, subrayó que “el pueblo ya decidió”, la voluntad de unos cuantos no está por encima de los Venezolanos. “Es inaceptable el cinismo con el que pretenden burlarse de la democracia”.

Lucio Gutiérrez, expresidente de Ecuador, destacó que los ejércitos en el Mundo solo se justifican, si defienden a su pueblo de la tiranía, del narco y la corrupción de los gobiernos. De esta manera, exhortó a los militares venezolanos patriotas que hagan respetar la voluntad del pueblo, que dijo desde las urnas electorales “basta de la narco corrupción de Maduro y su cartel”.

El expresidente de Argentina, Mauricio Macri, instó al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a que no permanezca en silencio y alertó que lo que está sucediendo en Venezuela atenta contra la democracia y representa un enorme riesgo para la permanencia de esta dictadura en la región latinoamericana.

Macri agregó que los venezolanos hablaron fuerte y claro con su voto: Maduro debe dejar el poder. "Ahora las FAN tienen la oportunidad de ponerse del lado correcto de la historia y garantizar que se respete la voluntad del pueblo". Llamó a la comunidad internacional a que velen por el compromiso con la democracia.

Golpe de Estado

El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, fue enfático al señalar que en Venezuela no hubo un fraude electoral, sino un golpe de Estado, al desconocer la voluntad popular.

Agregó que el “narco dictador” Nicolás Maduro ordenó ocultar los resultados electorales.

El expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, subrayó que la "tiranía" en Venezuela se "robó todo" en 25 años. Alegó que el régimen escondió las actas electorales para sustraer la voluntad popular. También se dirigió al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y a su enviado, el veedor Celso Amorim, así como a los países de la región, a quienes preguntó: "¿Avalarán este fraude grotesco?". Añadió que "la verdad tardará, pero llegará.

El expresidente de Costa Rica, Miguel A. Rodríguez, apuntó que es evidente que Edmundo González ganó contundentemente las elecciones presidenciales con enorme ventaja y el régimen las robó. “Todos debemos apoyar a María Corina y Edmundo.

Resultados no son creíbles

El expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, manifestó que los resultados electorales en Venezuela no son creíbles. No se pueden reconocer hasta que no haya total transparencia y sean avalados por observadores y analistas no comprometidos con el régimen. El mundo democrático debe manifestarse para defender la democracia.

Mientras que el expresidente de Ecuador, Guillermo Lasso, expresó su firme respaldo a Edmundo González Urrutia y María Corina Machado ante el contundente pronunciamiento de la voluntad popular en Venezuela. “La comunidad internacional debe exigir una exhaustiva y urgente verificación de las actas y del proceso electoral para que se respete la voluntad soberana en las urnas. La defensa de la democracia en Venezuela es un deber del mundo libre”, subrayó.

Acciones

El canciller de Perú, Javier González Olaechea, afirmó que los países de la región están coordinando acciones conjuntas para garantizar el respeto indubitable a la voluntad del pueblo venezolano expresada en las elecciones presidenciales del 28J. "No hay marcha atrás, tome el tiempo que tome", subrayó.

La Fundación de Derechos Humanos (HRF, por sus siglas en inglés) condenó enérgicamente los resultados divulgados por el CNE, controlado por Maduro, son fraudulentos, porque contradicen directamente las cifras de las encuestas documentadas por la oposición democrática.

FUENTE: Cuentas de la red social de los expresidentes. NTN24, Infobae