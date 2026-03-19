Enrique Iglesias derrite las redes sociales con nueva foto familiar

MIAMI.- Enrique Iglesias compartió en redes sociales una nueva postal que ha enternecido a todos sus fanáticos. Se trata de una imagen en donde se pueden observar Lucy, de ocho años, Nicholas, también de ocho, Mary, de cinco, y el integrante más pequeño de la familia, cuyo nombre aún se desconoce.
La fotografía fue tomada mientras su pareja, la extenista rusa Anna Kournikova, a sus hijos durante un paseo en un yate. Los pequeños se abrazan sonrientes y expresan su amor a su hermanito, quien nació el 17 de diciembre.
Iglesias escribió "Familia", acompañado de cinco emojis de corazones rojos.
La postal desató un sinfín de comentarios en los que fanáticos del intérprete español celebran el amor de los hermanos y la felicidad de la pareja.
"OMG qué hermosos, gracias por compartir a tu bella familia con nosotros", "La familia más linda de todas", "Felicidades por tan hermosa familia", "Muero de amor", "Hermosos tus hijos Dios los ilumine y proteja", son algunos de los comentarios que se leen en la plataforma.
Crece la familia
Enrique Iglesias y Anna Kournikova dieron la bienvenida a su cuarto hijo. La pareja confirmó el nacimiento a través de una publicación en redes sociales, donde se aprecia una fotografía del pequeño cubierto en sábanas de rayas durmiendo junto a un peluche.
"My Sunshine 12.17.2025", escribió Kournikova.
El nacimiento del bebé, cuyo nombre aún no ha sido revelado, se convierte en el regalo de navidad para la familia. El intérprete de 50 años y la modelo de 44 ya tienen otros tres hijos: los mellizos Lucy y Nicholas, que ya tienen 7 años, y Mary, de 5.
"Todos estaban ilusionadísimos y muy emocionados de saber que la cigüeña iba a volver a visitarles, completando su felicidad en esta etapa tan bonita", reseñó la revista ¡HOLA!, quien dio la primicia del embarazo de Anna.