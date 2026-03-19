jueves 19  de  marzo 2026
VIRAL

Enrique Iglesias derrite las redes sociales con nueva foto familiar

La fotografía fue tomada mientras su pareja, la extenista rusa Anna Kournikova, a sus hijos durante un paseo en un yate

El cantante español Enrique Iglesias.&nbsp;

El cantante español Enrique Iglesias

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Enrique Iglesias compartió en redes sociales una nueva postal que ha enternecido a todos sus fanáticos. Se trata de una imagen en donde se pueden observar Lucy, de ocho años, Nicholas, también de ocho, Mary, de cinco, y el integrante más pequeño de la familia, cuyo nombre aún se desconoce.

La fotografía fue tomada mientras su pareja, la extenista rusa Anna Kournikova, a sus hijos durante un paseo en un yate. Los pequeños se abrazan sonrientes y expresan su amor a su hermanito, quien nació el 17 de diciembre.

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Iglesias escribió "Familia", acompañado de cinco emojis de corazones rojos.

La postal desató un sinfín de comentarios en los que fanáticos del intérprete español celebran el amor de los hermanos y la felicidad de la pareja.

"OMG qué hermosos, gracias por compartir a tu bella familia con nosotros", "La familia más linda de todas", "Felicidades por tan hermosa familia", "Muero de amor", "Hermosos tus hijos Dios los ilumine y proteja", son algunos de los comentarios que se leen en la plataforma.

Crece la familia

Enrique Iglesias y Anna Kournikova dieron la bienvenida a su cuarto hijo. La pareja confirmó el nacimiento a través de una publicación en redes sociales, donde se aprecia una fotografía del pequeño cubierto en sábanas de rayas durmiendo junto a un peluche.

"My Sunshine 12.17.2025", escribió Kournikova.

El nacimiento del bebé, cuyo nombre aún no ha sido revelado, se convierte en el regalo de navidad para la familia. El intérprete de 50 años y la modelo de 44 ya tienen otros tres hijos: los mellizos Lucy y Nicholas, que ya tienen 7 años, y Mary, de 5.

"Todos estaban ilusionadísimos y muy emocionados de saber que la cigüeña iba a volver a visitarles, completando su felicidad en esta etapa tan bonita", reseñó la revista ¡HOLA!, quien dio la primicia del embarazo de Anna.

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