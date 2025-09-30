martes 30  de  septiembre 2025
ACUERDOS

Panamá abre sus selvas al adiestramiento de tropas militares de EEUU

"El objetivo del entrenamiento será elevar la interoperabilidad, mejorar las capacidades y fortalecer la seguridad regional", indicó el gobierno panameño

Ejército de EEUU. (9 de noviembre de 2022). Comandante del USASAC habla sobre cooperación en seguridad con Panamá.

Ejército de EEUU. (9 de noviembre de 2022). Comandante del USASAC habla sobre cooperación en seguridad con Panamá.

Ejército de EEUU/ vía José Adán Gutiérrez
El buque de guerra de la Marina de los EEUU USS Lake Erie (CG 70) atraca en el Puerto de Balboa en la Ciudad de Panamá el 29 de agosto de 2025; se dirige al Caribe frente a las costas de Venezuela.

El buque de guerra de la Marina de los EEUU USS Lake Erie (CG 70) atraca en el Puerto de Balboa en la Ciudad de Panamá el 29 de agosto de 2025; se dirige al Caribe frente a las costas de Venezuela.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE PANAMÁ - Medio centenar de infantes de la marina de Estados Unidos recibirán entrenamiento en la selva panameña en octubre para mejorar sus capacidades "en uno de los entornos más exigentes", informó este martes el gobierno de Panamá.

El entrenamiento fue anunciado mientras Estados Unidos realiza un despliegue de buques de guerra en el Caribe para luchar contra el narcotráfico.

Lee además
Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
política

Líneas rojas en el Caribe: Washington envía señales a Pekín a través de Venezuela y Panamá
El defensa #23 de Panamá, Michael Murillo, reacciona después del partido de clasificación de la CONCACAF para la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Panamá y Guatemala en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez en la ciudad de Panamá el 8 de septiembre de 2025. 
Fútbol

La Maldición que persigue a Panamá

"Panamá será el escenario de una operación estratégica con el Curso de Entrenamiento Combinado de Operaciones en la Selva", del 9 al 29 de octubre, señaló el Ministerio de Seguridad Pública panameño en un comunicado.

Con tal fin, unos "50 infantes de marina estadounidenses llegarán a Panamá a principios de octubre a bordo de un [avión] C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de Estados Unidos", añadió.

"Entrenamiento"

Los infantes de marina participarán en este entrenamiento en la selva junto a efectivos de la fuerza pública de Panamá, nación que no tiene ejército.

"El objetivo de este entrenamiento selvático es elevar la interoperabilidad, mejorar las capacidades y fortalecer la seguridad regional en uno de los entornos más exigentes del planeta", dice el comunicado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/MinSegPma/status/1973096852800086305&partner=&hide_thread=false

El presidente estadounidense, Donald Trump, desplegó hace casi un mes ocho buques y un submarino en el Caribe para combatir el narcotráfico después de acusar al dictador venezolano, Nicolás Maduro, de tener vínculos con el cártel de los Soles.

Algunos buques llegaron al Caribe tras cruzar el canal de Panamá.

"Acuerdo de cooperación"

En abril, Estados Unidos y Panamá firmaron un acuerdo de cooperación que permite el establecimiento de tropas estadounidenses en áreas de acceso y adyacentes al canal.

Panamá rechazó incluir en este acuerdo términos como "presencia militar permanente y cesión de territorio".

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Bananera Chiquita Brands comienza a recontratar trabajadores despedidos en Panamá

Conozca a los ganadores de los Premios Juventud 2025

El talento latino brilla en la alfombra azul de los Premios Juventud

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Personas detenidas por su señalada vinculación a una red de fraude vehicular.
OPERACIÓN POLICIAL

Desmantelan en Miami-Dade red de fraude vehicular por más de 5 millones de dólares

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU realizan operativos contra migrantes irregulares. 
DIPLOMACIA

EEUU acuerda con Irán deportación de 120 iraníes de 400 que entraron de forma irregular

El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 22 de septiembre de 2025.
NARCOTRÁFICO

EEUU promete combatir "por tierra" a los cárteles de Venezuela y no descarta ataques: "Veremos qué ocurre"

Las autoridades buscan recapturar a James Edward Daniels.
FALLA CARCELARIA

Liberan por error en Miami-Dade a asesino sentenciado a cadena perpetua

Altos mandos militares reunidos en Cuántico, Virginia.
FUERZAS ARMADAS

Trump exhorta a generales a vigilar "el enemigo interior" en EEUU

Te puede interesar

Al atardecer, una pantalla de televisión muestra la transmisión en vivo del recuento de votos de la votación del Senado para mantener la financiación del gobierno en el Capitolio de Washington, D.C., el 30 de septiembre de 2025, horas antes de la entrada en vigor del cierre parcial del gobierno. 
shutdown

EEUU se dirige a un cierre administrativo del gobierno. ¿Qué esperar?

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Los dictadores de Nicaragua, Venezuela y Cuba, Daniel Ortega, Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel tienen sanciones de EEUU. 
POLÍTICA

Venezuela, Cuba y Nicaragua, fuera de la Cumbre de las Américas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump dialoga con el presidente ejecutivo de Pfizer Albert Bourla.
SALUD

Trump y Pfizer anuncian acuerdo para bajar los precios de medicamentos en EEUU

El líder de la mayoría republicana en el Congreso federal, John Thune, habla a periodistas en el Capitolio en Washington.
PRESUPUESTO FEDERAL

El chantaje en el Congreso en busca del cierre parcial del gobierno

El secretario de Estado y Asesor de Seguridad Nacional Marco Rubio y el asesor presidencial y subjefe de gabinete Stephen Miller el 14ABR24. De espaldas, Steven Cheung, director de Comunicaciones de la Casa Blanca. 
Informe Otálvora

Cambios políticos internos en EEUU reorientan su enfoque sobre Venezuela... y el continente