jueves 4  de  diciembre 2025
Condenan a jefe de banda criminal de Haití a cadena perpetua en EEUU por secuestro de misioneros

Germine Joly, fue declarado culpable en mayo por un tribunal de EEUU por su participación en el secuestro en octubre de 2021 de 16 estadounidenses

 Por POLICÍA NACIONAL DE HAITÍ/Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El líder de una banda haitiana fue condenado el miércoles por la justicia estadounidense a cadena perpetua por ordenar el secuestro en 2021 de un grupo de misioneros estadounidenses y sus hijos.

Germine Joly, de 34 años, fue declarado culpable en mayo por un tribunal de Washington por su participación en el secuestro en octubre de 2021 de 16 estadounidenses, entre ellos cinco niños, y un canadiense.

La pandilla, llamada 400 Mawozo, exigía un rescate de un millón de dólares por rehén y la liberación de Joly, encarcelado desde 2015 por las autoridades de Haití, según la acusación.

"Rescate"

Dos rehenes fueron liberados en noviembre y otros tres en diciembre de 2021, tras el pago de un rescate de 350.000 dólares. Los 12 restantes lograron escapar tras dos meses de cautiverio.

Estados Unidos consiguió la extradición de Joly por parte de Haití en mayo de 2022.

"Esta sentencia deja claro que el plan de Germine Joly de ser liberado utilizando a cristianos como peones ha fracasado", dijo en un comunicado la fiscal de Washington, Jeanine Pirro.

"Violencia e inseguridad"

Haití, el país más pobre de América, sufre desde hace tiempo la violencia de las bandas criminales, que cometen asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros, en un contexto de inestabilidad política crónica.

La situación se ha deteriorado aún más desde 2024, cuando las pandillas obligaron al primer ministro Ariel Henry a dimitir.

El país, que no ha celebrado elecciones desde 2016, está gobernado desde entonces por un Consejo Presidencial de Transición (CPT), que no logra frenar la violencia.

FUENTE: Con información de AFP

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
