lunes 29  de  junio 2026
DESDE FLORIDA

Carlos Giménez y Rick Scott acusan a Diosdado Cabello de obstaculizar la ayuda internacional tras el terremoto

El congresista y el senador republicanos responsabilizaron al ministro de Relaciones Interiores del régimen de Nicolás Maduro de interferir en la llegada de brigadas internacionales, mientras continúan las labores para localizar sobrevivientes en las zonas devastadas por el sismo

Carlos Giménez y Rick Scott responsabilizaron a Diosdado Cabello de interferir en la llegada de brigadas internacionales, mientras continúan las labores para localizar sobrevivientes en las zonas devastadas por la tragedia.

Carlos Giménez y Rick Scott responsabilizaron a Diosdado Cabello de interferir en la llegada de brigadas internacionales, mientras continúan las labores para localizar sobrevivientes en las zonas devastadas por la tragedia.

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Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - Dos de los principales representantes republicanos de Florida en el Congreso de Estados Unidos responsabilizaron este lunes a Diosdado Cabello de obstaculizar la llegada de ayuda internacional a Venezuela, mientras continúan las operaciones para localizar sobrevivientes tras los devastadores terremotos que golpearon el norte del país.

El congresista Carlos Giménez y el senador Rick Scott cuestionaron públicamente la actuación del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz del régimen venezolano, a quien señalaron por las dificultades denunciadas por brigadas internacionales para incorporarse a las tareas de rescate y asistencia humanitaria.

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Cabello, considerado el segundo hombre más poderoso del chavismo, fue blanco de duras críticas por parte de ambos legisladores, quienes sostuvieron que su actuación ha interferido en la respuesta internacional desplegada tras la tragedia.

Giménez fue el primero en pronunciarse y aseguró que, mientras la Casa Blanca incrementa su presencia para apoyar a la población afectada, Cabello está obstaculizando la llegada de ayuda.

“Mientras Estados Unidos aumenta su presencia en Venezuela, deberíamos capturar al matón de Diosdado Cabello y llevarlo ante la justicia. Está obstaculizando la ayuda para los afectados del terremoto”, escribió.

Poco después, Scott se sumó a los cuestionamientos y afirmó que los rescatistas estadounidenses e internacionales deben poder desarrollar su labor sin interferencias.

“Los trabajadores de rescate de EEUU e internacionales necesitan poder hacer su trabajo en Venezuela sin interferencias. Cualquiera que se interponga en eso, incluido Diosdado Cabello, será considerado responsable y enfrentará consecuencias. Esta es la última persona que necesita estar dando las órdenes”, expresó.

Las declaraciones de ambos representantes surgieron después de que varios grupos especializados reportaran dificultades para incorporarse oportunamente a las operaciones desplegadas tras los sismos. Entre ellos figura la organización española USAR13, que permaneció más de 24 horas sin poder viajar antes de conseguir un vuelo especial hacia Venezuela. De igual forma, un equipo procedente de República Dominicana aseguró que no pudo desplegar la misión para la que había sido preparado.

Los pronunciamientos también coinciden con las críticas formuladas por organizaciones y voluntarios sobre los mecanismos empleados para facilitar el ingreso de personal especializado durante la emergencia, en momentos en que distintos países intentan reforzar la asistencia a las comunidades afectadas.

Mientras continúan las labores para localizar sobrevivientes, las declaraciones de Giménez y Scott reavivan el debate sobre la necesidad de garantizar el acceso oportuno de brigadas internacionales en una catástrofe donde, según especialistas en búsqueda y rescate, cada hora perdida reduce las posibilidades de encontrar personas con vida bajo los escombros y deja en descubierto la mala gestión del oficialismo durante 27 años.

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