Venezuela no renuncia a la búsqueda de sobrevivientes entre el hambre y la desesperación

Un hombre desplazado tras los dos terremotos del 24 de junio toma una siesta en una silla en un campamento improvisado en el complejo deportivo José María Vargas en Maiquetía, estado de La Guaira, Venezuela, el 30 de junio de 2026.

Una persona aguarda en medio de los escombros de edificios colapsados tras los terremotos que asolaron a Venezuela la semana pasada que hacían parte del programa social Misión Vivienda del presidente fallecido Hugo Chávez, este martes en La Guaira (Venezuela).

REDACCIÓN. - Sin duda Venezuela ha vivido la peor semana de por lo menos los últimos 100 años. Ni el terremo del 1967, ni la tragedia de Vargas de 1999, pueden compararse con lo que se está ocurriendo en la nación caribeña. Dos intensos terremotos, separados por 39 segundos, con registros de 7.2 y 7.5 grados han dejado un panorama catástrófico solo comparado con un bombardeo masivo. El régimen dejó de dar los partes del número de muertos porque estiman que podrían superar los 10 mil fallecidos en esta tragedia.

En el estado La Guaira, más de 100 edificios colapsaron. Las cifras no son exactas. En la Gran Caracas al menos unos siete edificios cayeron. Tres en el municipio Chacao y cuatro en el municipio Libertador. Otro caído parcilamente en el estado Miranda. En Falcón otro edificio cayó en Tucacas.

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Los edificios dañados aún no han sido contabilizados, pero según la NASA, en Venezuela podrían verse afectados más de 58.000 edificaciones.

Casi una semana después de los terremotos Venezuela continúa la desesperada búsqueda de supervivientes, mientras intenta atender a los muchos que se quedaron sin techo ni sustento.

La urgencia humanitaria se acentúa en Venezuela ante la falta de alimento y techo para decenas de miles en la calle tras los movimientos telúricos.

La tensión aumenta en el estado de La Guaira, el más devastado, con una escasez de comida "generalizada" y servicios básicos que colapsaron, advirtió el martes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

"Aquí dan provisiones pero a veces se matan por la comida(...), esto es como una gallera (...), ayer se entraron a golpes, es una locura", dijo a la AFP Daniela Armas, de 18 años, suturada en un pie y temerosa de volver a su apartamento agrietado de Catia La Mar, en La Guaira.

En tanto, los rescatistas continúan la búsqueda de sobrevivientes. Aunque las posibilidades disminuyen, se aferran al milagroso rescate el martes de un niño de tres años hallado con vida por socorristas jordanos bajo los escombros de un edificio.

Reporte de las agencias de noticias indican que un equipo de rescatistas estadounidenses visitó en la noche del martes un conjunto residencial de dos torres en Catia la Mar, donde esperaban encontrar sobrevivientes.

Sin embargo, el equipo se retiró después de no poder establecer la presencia de personas con vida.

Una sobreviviente, Andrea Canónico de 23 años, relató que pudo sobrevivir 48 horas bajo seis metros de escombros gracias a que pudo mantener la calma.

"Lo principal de todo este momento es que nunca me desesperé", relató Canónico a la AFP en Los Corales, estado de La Guaira.

El número oficial de fallecidos aumentó el martes a 1.943, según el balance oficial. Pero la ONU estima en unos 50.000 los desaparecidos tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio, de los más violentos registrados en Latinoamérica.

Aunque el régimen elude referirse a los desaparecidos, asegura que el día de los sismos había unas 30.000 personas en La Guaira, de las cuales 6.461 fueron rescatadas y más de 13.000 salieron por sus propios medios o ayudadas por familiares y amigos. Del resto, nada se sabe.

Un hombre desplazado tras los dos terremotos del 24 de junio toma una siesta en una silla en un campamento improvisado en el complejo deportivo José María Vargas en Maiquetía, estado de La Guaira, Venezuela, el 30 de junio de 2026. FEDERICO PARRA

Riesgo de enfermedades

Las necesidades son de tal magnitud que el Programa Mundial de Alimentos de la ONU solicitó a la comunidad internacional 50 millones de dólares para alimentar a unas 500.000 personas durante tres meses.

Antes de la tragedia, la ONU cifraba en casi 8 millones las personas que necesitaban ayuda humanitaria en Venezuela. Su oficina para los refugiados alertó sobre tensiones en aumento por el acceso "limitado" a la ayuda.

A la urgencia de alimento y refugio se suma el riesgo de epidemias. La Organización Mundial de la Salud advirtió de la "presión extrema" sobre los servicios sanitarios y el riesgo de enfermedades como sarampión, difteria y tos ferina.

"Faltaría más ayuda", dice Diorjailis Escalona, médico de 23 años, quien pese a sentirse "derrumbada" ayuda como voluntaria y agradece el apoyo internacional con rescatistas, medicinas y alimentos.

El régimen contabiliza de su lado unos 16.000 damnificados, cifra muy lejana del estimado de la ONU de siete millones de personas en esa condición.

El puerto de La Guaira, que había quedado fuera de servicio junto con el principal aeropuerto de Venezuela, fue reactivado por los Marines estadounidenses para acelerar la entrada de asistencia.

Una persona busca en los escombros de un edificio este lunes, en La Guaira (Venezuela). Los trabajos de rescatistas nacionales y extranjeros continuan, principalmente, entre las ruinas de edificaciones del estado costero de La Guaira (norte, aledaño a Caracas), la zona cero de la devastación por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles y donde están instalados centros logísticos de los equipos internacionales. EFE/ Ronald Peña R

Búsqueda angustiosa

El gobierno militarizó La Guaira y exige un permiso para acceder a la zona de desastre.

Un total de 27 países han movilizado cerca de 40 equipos de búsqueda y rescate, que este martes seguían escarbando entre amasijos de hierro y concreto.

Son más de 2.000 efectivos y personal junto con más de 160 perros, según la ONU. El organismo anunció que suministrará 10.000 bolsas mortuorias, aunque espera que el balance final sea inferior.

Parte de la familia de Soraida Torrealba la busca entre las ruinas de su edificio en La Guaira. "Siento que estoy atada de manos porque no la encuentro, no sé nada de ella", se lamenta su hermana Rosanna Luna, de 44 años.

Fotos de niños, ancianos, parejas, junto con sus nombres y descripción, así como un número de teléfono para recibir datos, inundan las redes sociales.

La NASA calcula que 58.000 edificios resultaron dañados o destruidos.

Y la ONU estima daños materiales por 6.700 millones de dólares, 6% del PIB del país petrolero.

En medio de la devastación, damnificados como Juan Cordero, un técnico de fútbol aficionado, animaba el martes a jugar a un grupo de niños en un campamento improvisado en Catia La Mar.

Trabajadores retiran escombros de un edificio colapsado en el barrio San Bernardino de Caracas el 28 de junio de 2026, tras los terremotos. AFP

FUENTE: Con información de EFE/AFP