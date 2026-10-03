Congreso de Bolivia designa fiscal interino tras detención de funcionario acusado por EEUU

Vista general del Congreso Nacional de Bolivia mientras legisladores y legisladoras debaten un proyecto de ley para convocar elecciones judiciales en La Paz, el 5 de febrero de 2024.

LA PAZ.- El Congreso de Bolivia suspendió al fiscal general, detenido tras ser señalado por Estados Unidos de supuestos vínculos con el narcotráfico, y nombró este sábado a un interino tras una prolongada sesión de urgencia.

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La designación se realizó con 113 votos a favor y 11 en contra, tras largas negociaciones y varias nominaciones sin consenso que se extendieron desde la noche del viernes hasta las 06H30 locales (10H30 GMT).

El parlamento boliviano tuvo que modificar primero la normativa para permitir la suspensión del fiscal general al existir en su contra una imputación delictiva o prisión preventiva. El presidente derechista Rodrigo Paz promulgó la ley la noche del viernes y el Congreso retomó la sesión para tramitar el reemplazo.

"Estamos recibiendo una institución que demuestra, por los acontecimientos de esta semana, que está totalmente empañada por actos de corrupción, manchada por la trayectoria lamentable de los colegas", señaló José Armando Urioste al diario El Deber.

Sobre la situación del exfiscal Mariaca, el fiscal interino indicó: "Vamos a investigar. Yo soy enemigo de hacer una cacería de brujas. Yo considero que hay un principio de presunción de inocencia, pero también existe el principio de objetividad".

A su vez, el fiscal interino reconoció los problemas de credibilidad que enfrenta la justicia y pidió a la población denunciar los hechos de corrupción. “Que no tengan miedo de denunciar”, apuntó.

"La Administración Trump se mantiene firmemente junto al presidente Paz y al gobierno democráticamente electo de Bolivia mientras toma acciones audaces y decisivas para combatir el narcotráfico, la corrupción sistémica y el crimen organizado transnacional en Bolivia", dijo el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, el jueves.

Investigación sobre exfiscal

El Gobierno de Bolivia detuvo al exfiscal Roger Mariaca, el miércoles, dos días después de que Estados Unidos cancelara su visa por supuestos vínculos con organizaciones criminales. La Administración republicana revocó el lunes los visados de altos funcionarios de Bolivia, Colombia y Perú, a quienes acusa de "corruptos" y de "socavar gobiernos elegidos democráticamente".

Mariaca es investigado por la justicia boliviana por lavado de activos, tráfico de drogas y organización criminal, cargos que él niega.

Por este caso también fueron detenidas el miércoles otras 13 personas: tres fiscales, seis funcionarios de la Fiscalía y cuatro individuos que intentaron retirar unos 300.000 dólares del domicilio de Mariaca escondidos en una ambulancia.

En la audiencia de medidas cautelares, en la etapa de incidentes, el juez de Instrucción Quinto Penal de La Paz, Juan Carlos Montalbán Zapata, rechazó que Roger Mariaca sea sometido a un juicio de responsabilidades y determinó que el proceso en su contra continúe por la vía ordinaria.

FUENTE: Con información de AFP/La Razón/La Prensa/El Deber