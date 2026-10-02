Rubio: EEUU se mantiene "firme" junto al presidente de Bolivia en lucha contra corrupción y el narco

El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una rueda de prensa en las Naciones Unidas en Nueva York, el 23 de septiembre de 2026.

WASHINGTON.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , dio un espaldarazo al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y a su gobierno tras la detención del exfiscal general Roger Mariaca,y otros funcionarios, señalados de presunta corrupción y nexos con el narcotráfico. Dijo que la Administración republicana se mantiene junto a Paz, en medio "de acciones decisivas".

"La Administración Trump se mantiene firmemente junto al presidente Paz y al gobierno democráticamente electo de Bolivia mientras toma acciones audaces y decisivas para combatir el narcotráfico, la corrupción sistémica y el crimen organizado transnacional en Bolivia", sostuvo Rubio el jueves en la red social X.

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Asimismo, el funcionario estadounidense apuntó que "las acciones de Bolivia demuestran el tipo de liderazgo necesario para hacer que nuestro hemisferio sea más seguro, más fuerte y más próspero".

Rubio recordó que, la semana pasada, "en la histórica reunión de líderes del Escudo de las Américas, Estados Unidos reafirmó explícitamente su compromiso inquebrantable de salvaguardar la gobernanza democrática y la seguridad en nuestra región contra la influencia desestabilizadora de redes armadas narco-terroristas".

Investigación en Bolivia

El Gobierno de Bolivia detuvo al exfiscal Mariaca, el miércoles, dos días después de que Estados Unidos cancelara su visa por supuestos vínculos con organizaciones criminales. La Administración republicana revocó el lunes los visados de altos funcionarios de Bolivia, Colombia y Perú, a quienes acusa de "corruptos" y de "socavar gobiernos elegidos democráticamente".

El abogado Mariaca fue aprehendido en Santa Cruz, en el este del país. También fue detenido Alberto Zeballos, fiscal de esa jurisdicción y otro funcionario sancionado por Washington.

La investigación en Bolivia alcanza a 14 personas. "Se ha desmontado una organización criminal enquistada en la justicia", señaló el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.

Sostuvo que la Fiscalía General boliviana, "encabezada por Roger Mariaca, se volvió la organización criminal destinada a proteger, incentivar y promover el narcoterrorismo",

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, señaló el jueves que el fiscal general detenido y los otros arrestados por el caso deberán quedar a disposición de una autoridad jurisdiccional, con responsabilidad de valorar la investigación y definir las medidas que correspondan.

Agregó que, una vez que el caso llegue ante un juez, deberán respetarse las garantías del debido proceso y valorarse los elementos reunidos por los investigadores.

FUENTE: Con información de Marcos Rubio/La Razón