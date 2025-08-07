Congreso de Brasil abre sesión luego de bloqueo de 30 horas contra arresto domiciliario de Bolsonaro

La ocupación del pleno por miembros de la oposición desde este martes impidió el funcionamiento normal de la Cámara de Diputados brasileña. hasta última hora

BRASILIA. - El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil , Hugo Motta, consiguió abrir la sesión plenaria en la noche del miércoles, alrededor de las 22.30 (hora local), luego de un bloqueo de 30 horas por parte de la oposición en protesta por el arresto domiciliario del expresidente Jair Bolsonaro.

Este arresto, según el Tribunal Supremo Federal, se derivó del incumplimiento de medidas cautelares impuestas por su supuesta responsabilidad en la financiación de una trama para entorpecer desde Estados Unidos la causa judicial en su contra por golpe de Estado.

La estrategia de los diputados bolsonaristas también fue replicada en el Senado e incluye otras dos exigencias: la amnistía general para los condenados por intento de golpe de Estado en el juicio de la trama golpista, y la destitución del juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, quien fue sancionado por Estados Unidos por violación de derechos humanos.

"Lo ocurrido entre ayer y hoy, en un movimiento de obstrucción física, no benefició en absoluto a esta Cámara. La oposición tiene derecho a manifestarse, a expresar su voluntad (...), pero todo ello debe hacerse respetando nuestro reglamento y nuestra Constitución", dijo el diputado Hugo Motta.

Asimismo, señaló que no permitirán actos que "anulen la voluntad del pleno y de esta Cámara".

Advertencia a diputados

De acuerdo con una nota de la Secretaría General de la Cámara y en atención al reglamento interno, cualquier conducta que tenga por objeto impedir u obstaculizar las actividades legislativas puede conllevar la suspensión cautelar del mandato del diputado involucrado por un período de seis meses por falta de decoro.

El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, determinó que la sesión de la cámara alta brasileña prevista para este jueves se celebre de forma remota para garantizar su funcionamiento e impedir que la agenda legislativa se paralice a causa de otra posible obstrucción del pleno.

FUENTE: Con información de Europa Press