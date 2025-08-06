jueves 7  de  agosto 2025
POLÍTICA

Juez sancionado autoriza al expresidente Bolsonaro a recibir visitas de familiares directos

Hasta ahora, el juez Alexandre de Moraes sólo permitía a Bolsonaro recibir a sus abogados. Este miércoles hizo una mínima concesión tras el arresto domiciliario

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro saluda a sus seguidores durante una reunión con motociclistas durante la Capital Moto Week en Brasilia el 29 de julio de 2025.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro saluda a sus seguidores durante una reunión con motociclistas durante la Capital Moto Week en Brasilia el 29 de julio de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BRASILIA. - Alexandre de Moraes, juez del Tribunal Supremo de Brasil, autorizó este miércoles 6 de agosto al expresidente Jair Bolsonaro a recibir la visita de familiares directos sin necesidad de solicitar permiso previo, una mínima concesión tras decretar el lunes el arresto domiciliario del antiguo mandatario.

El magistrado, quien fue sancionado por Estados Unidos por violar los derechos humanos, limitó los movimientos de Bolsonaro tras acusarle de incumplir algunas de las medidas cautelares impuestas por su supuesta responsabilidad en la financiación de una trama para entorpecer la causa en su contra por golpe de Estado. Hasta ahora, el juez sólo permitió a Bolsonaro recibir visitas de abogados.

Lee además
Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 10 de julio de 2025, muestra al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (izq.), hablando durante una conferencia de prensa en Tokio el 27 de marzo de 2025, y al presidente de EEUU, Donald Trump, hablando durante un almuerzo multilateral con líderes africanos visitantes en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 9 de julio de 2025.
Comercio

Trump firma decreto que impone 50% de aranceles adicionales a Brasil
El expresidente de Brasil,  Jair Bolsonaro, en la emblemática Avenida Paulista de la megalópolis.
BRASIL

Corte Suprema de Brasil impone arresto domiciliario al expresidente Jair Bolsonaro

El resto de las visitas quedaban supeditadas en principio supeditadas a una petición expresa dirigida al Tribuno Supremo Federal de Brasil, pero el magistrado finalmente accedió a extender a hijos y nietos estas concesiones, según el portal de noticias G1.

Aliados de Bolsonaro

La sede del Congreso brasileño se convirtió desde el martes en escenario de una movilización de aliados políticos de Bolsonaro que se han propuesto bloquear la celebración de sesiones para protestar contra el arresto domiciliario dictado sobre el expresidente.

La Agencia Brasil informó que un grupo de diputados y senadores, en su mayoría miembros del Partido Liberal, hicieron turnos para ocupar las instalaciones de las mesas de las dos cámaras y exigir, entre otras cosas, una amnistía general para todas las personas acusadas por su implicación en los disturbios del 8 de enero de 2023.

El Departamento de Estado de Estados Unidos criticó el fallo del Supremo Tribunal Federal de Brasil, con ponencia del juez Alexandre de Moraes, que ordenó la prisión domiciliaria para Bolsonaro.

“El ministro Alexandre de Moraes continúa usando las instituciones de Brasil para silenciar a la oposición y amenazar la democracia. Imponer aún más restricciones a la capacidad de Jair Bolsonaro de defenderse públicamente no es un servicio público. ¡Dejen a Bolsonaro hablar!”, señaló la administración Trump.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Brasil admite posibilidad de incluir tierras raras en negociaciones de aranceles con Estados Unidos

Ex de Sean "Diddy" Combs solicita al juez que permita libertad bajo fianza

Juez brasileño del caso Bolsonaro asegura que "va a ignorar" las sanciones de EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Alcaldesa de Miami-Dade  Daniella Levine Cava y el gobernador de Florida Ron DeSantis. 
TRANSPARENCIA

DeSantis pone bajo la lupa de DOGE Florida el gasto público de Miami-Dade y genera reacciones políticas

La cantautora cubano-estadounidense Gloria Estefan llega a la 51.ª edición de los American Music Awards en el Fontainebleau de Las Vegas, Nevada, el 26 de mayo de 2025. 
CONTROVERSIA

Gloria Estefan rechaza señalamientos en demanda contra Sean "Diddy" Combs

Agentes de ICE realizan un operativo contra delincuentes extranjeros en la ciudad de Miami, Florida. 
MÁS CAPACIDAD

Florida prepara segundo "Alligator Alcatraz" para detener más inmigrantes

El cantante británico Phil Collins se presenta en el escenario durante la gira The Last Domino de la banda de rock británica Genesis en el estadio Paris La Defense, en Nanterre, noreste de Francia, el 16 de marzo de 2022. 
CELEBRIDADES

Phil Collins continúa en recuperación tras cirugía de rodilla

Foto montaje del presidente Donald J. Trump y el primer ministro de la India Narendra Modi.
SANCIóN

Trump anuncia arancel adicional a India por compra de petróleo ruso

Te puede interesar

El presidente ruso Vladimir Putin y el enviado especial del presidente Donald J. Trump, Steve Witkoff,  en un cordial saludo en el Kremlin.
CONTRA LA GUERRA

Trump: Reunión de enviado especial con Putin fue "muy productiva"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Foto montaje del presidente Donald J. Trump y el primer ministro de la India Narendra Modi.
SANCIóN

Trump anuncia arancel adicional a India por compra de petróleo ruso

El gobernante Nicolás Maduro celebra los resultados del simulacro electoral del 25 de mayo
VENEZUELA

La Casa de los Pinos, el búnker donde se refugia Maduro en Fuerte Tiuna

El empresario venezolano Luis Emilio Velutini Urbina falleció el 6 de agosto de 2025 en Santo Domingo
LUTO

Muere en Santo Domingo el empresario venezolano Luis Emilio Velutini

Foto de una sección de edificios de la Universidad de Harvard.
ACUSACIóN

Grupo conservador demanda a Harvard por discriminación racial y sexual