martes 16  de  diciembre 2025
POLÍTICA

Congreso de Costa Rica mantiene la inmunidad de Rodrigo Chaves

El Parlamento costarricense rechazó por segunda vez el desafuero del presidente, acusado de intervenir en el proceso electoral

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, gesticula mientras habla durante una conferencia de prensa en la casa presidencial en San José el 1 de octubre de 2025. (Foto de EZEQUIEL BECERRA / AFP)

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, gesticula mientras habla durante una conferencia de prensa en la casa presidencial en San José el 1 de octubre de 2025. (Foto de EZEQUIEL BECERRA / AFP)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAN JOSÉ - El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, se salvó este martes por segunda vez de enfrentar un proceso que pudo haber derivado en su destitución, luego de que el Congreso rechazara levantarle la inmunidad.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) solicitó al Congreso el desafuero de Chaves para que fuera investigado por presuntamente aprovechar su cargo de manera ilegítima y favorecer un programa político con miras a los comicios de febrero de 2026.

Lee además
En esta imagen, difundida por la oficina de prensa de la Presidencia de El Salvador, el presidente salvadoreño Nayib Bukele (d) saluda al presidente costarricense Rodrigo Chaves (i) para la firma de la alianza Escudo de las Américas, que incluye trabajo conjunto en proyectos de seguridad, economía y ayuda mutua en el Congo, en San Salvador, el 11 de diciembre de 2025. 
ACUERDOS

Nayib Bukele sella con Costa Rica una "alianza" contra la criminalidad
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, durante una entrevista para Europa Press, en la sede del Ministerio de Exteriores, a 4 de octubre de 2023, en Madrid (España). Volker Türk es un abogado austriaco y funcionario de las Naciones Unidas que ejerce como Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos desde el 17 de octubre de 2022.
VENEZUELA

ONU critica "opacidad de los decretos de Maduro" sobre el estado de conmoción externa

La moción obtuvo 35 votos a favor y 21 en contra; sin embargo, se requería una mayoría calificada de 38 votos para retirarle la inmunidad.

“No existen los elementos suficientes para aprobar el levantamiento de la inmunidad del señor Rodrigo Chaves”, afirmó el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, tras la votación realizada en un plenario especial.

"Acusación"

Durante el debate, la diputada Alejandra Larios calificó los hechos como “muy graves” y acusó a Chaves de utilizar recursos públicos para “incidir en el proceso electoral”. En Costa Rica, el presidente tiene prohibido participar en campañas o usar su cargo en beneficio de un partido político.

Fue la segunda vez que Chaves, de 64 años, puso en juego su futuro político ante el Congreso, que en septiembre pasado también rechazó retirarle el fuero en un caso de presunta corrupción, un hecho inédito en Costa Rica, donde nunca un presidente había enfrentado un proceso de desafuero.

De haber sido condenado por la corte electoral, Chaves habría podido ser destituido o inhabilitado para ejercer cargos públicos durante varios años, explicó Marvin Carvajal, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Costa Rica.

"Tiempo insuficiente"

Analistas consultados consideraban improbable que la oposición reuniera los votos necesarios para el desafuero en un Congreso altamente fragmentado. Además, Chaves concluirá su mandato en mayo, por lo que el tiempo resultaba insuficiente para completar el proceso.

En la antesala de la votación, el congresista republicano estadounidense Mario Díaz-Balart advirtió que “remover a un presidente a pocos meses de las elecciones” ponía “en riesgo la legitimidad democrática”.

La discusión parlamentaria se produjo en medio de un choque de poderes que se intensificó de cara a las elecciones generales del próximo 1 de febrero.

Caso inédito

Chaves, quien no puede reelegirse de manera inmediata, ya había conservado su inmunidad en septiembre, cuando la Fiscalía lo acusó de obligar a una empresa contratada por la presidencia a entregar 32.000 dólares a un amigo para asesorar su imagen.

El mandatario mantiene un fuerte enfrentamiento con otros poderes del Estado, a los que acusa de sabotear las reformas que impulsa, mientras los jerarcas de estas instituciones le atribuyen supuestas "tendencias autoritarias".

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Trump anuncia bloqueo naval de "petroleros sancionados" que lleguen o salgan de Venezuela

Presidente electo de Chile propone corredor humanitario para devolver migrantes a sus países de origen

Tras la renovación de alerta de EEUU, Copa extiende la suspensión de vuelos desde y hacia Venezuela

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ángel Leal, abogado de inmigración.
OPERACIONES MASIVAS

Miedo a ICE: Inmigrantes en sur de Florida cambian visitas legales por videollamadas

Helen Massiell Garay Sánchez, de 32 años, originaria de Chinandega, Nicaragua.
REVELACIONES

Salen a luz más detalles sobre mujer muerta en congelador de Dollar Tree en Miami

El presidente de Chile, José Antonio Kast, del partido Partido Republicano.
CHILE

Kast hace frente a ataques verbales de Maduro: "Me tienen sin cuidado, es un narcodictador"

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la Operación Víbora del Pacífico continúa los esfuerzos de la Guardia Costera para proteger EEUU, combatir el narcotráfico y desmantelar organizaciones terroristas extranjeras y las organizaciones criminales transnacionales 
NARCOTRÁFICO

Comando Sur reanuda operaciones contra "narcolanchas" en el Pacífico, reporta ocho muertos

Oficial de la TSA verificando los documentos de identidad de los pasajeros en un punto de control de seguridad en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Arlington, Virginia.
Seguridad nacional

Trump amplía la prohibición de entrada a EEUU a ciudadanos de otros siete países, incluidos palestinos

Te puede interesar

Grupo anfibio listo Iwo Jima (ARG) y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), apoyados por varios destructores.
Nueva escalada

Trump anuncia bloqueo naval de "petroleros sancionados" que lleguen o salgan de Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Oficial de la TSA verificando los documentos de identidad de los pasajeros en un punto de control de seguridad en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Arlington, Virginia.
Seguridad nacional

Trump amplía la prohibición de entrada a EEUU a ciudadanos de otros siete países, incluidos palestinos

Ángel Leal, abogado de inmigración.
OPERACIONES MASIVAS

Miedo a ICE: Inmigrantes en sur de Florida cambian visitas legales por videollamadas

Los Boeing EA-18G Growlers de la Armada de Estados Unidos. 
SEGURIDAD

EEUU renueva alerta sobre tráfico aéreo en Venezuela debido a los peligros por actividad militar

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la Operación Víbora del Pacífico continúa los esfuerzos de la Guardia Costera para proteger EEUU, combatir el narcotráfico y desmantelar organizaciones terroristas extranjeras y las organizaciones criminales transnacionales 
NARCOTRÁFICO

Comando Sur reanuda operaciones contra "narcolanchas" en el Pacífico, reporta ocho muertos