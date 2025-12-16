martes 16  de  diciembre 2025
Riesgos

Tras la renovación de alerta de EEUU, Copa extiende la suspensión de vuelos desde y hacia Venezuela

Venezuela se encuentra prácticamente aislada debido a la cancelación de vuelos por parte de una decena de aerolíneas internacionales

Un avión de Copa Airlines se encuentra en la pista del Aeropuerto Internacional de Tocumen en la Ciudad de Panamá, el 4 de diciembre de 2025.

Un avión de Copa Airlines se encuentra en la pista del Aeropuerto Internacional de Tocumen en la Ciudad de Panamá, el 4 de diciembre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE PANAMÁ — La aerolínea panameña Copa extendió hasta el 15 de enero la suspensión de sus vuelos desde y hacia Caracas, justo cuando Estados Unidos renovó su alerta para sobrevolar espacio aéreo venezolano debido a riesgos por su actividad militar en la región.

Venezuela se encuentra prácticamente aislada debido a la cancelación de vuelos por parte de una decena de aerolíneas internacionales, incluida Copa y su empresa de bajo costo Wingo, que entraron en pausa el 5 de diciembre.

Copa, que entonces reportó "intermitencias en una señal de navegación", tiene dos vuelos diarios desde y hacia Caracas.

Inicialmente las dos líneas panameñas prolongaron la medida hasta el 12 de diciembre y luego la extendieron hasta el 18.

Nuevas cancelaciones

Estas cancelaciones se produjeron en respuesta a una alerta de la autoridad aeronáutica estadounidense, renovada este martes, por un incremento de la actividad militar en el Caribe, donde Washington mantiene un enorme despliegue para presionar al régimen de Nicolás Maduro como parte de su ofensiva antidrogas.

Maduro asegura, sin embargo, que el objetivo del presidente Donald Trump es derrocarlo.

La nueva advertencia de la Administración Federal de Aviación (FAA) se produjo días después de que un piloto de JetBlue dijera que su aeronave estuvo cerca de chocar con un avión cisterna de la Fuerza Aérea estadounidense cerca de Venezuela, un incidente que la aerolínea dijo que había reportado a las autoridades estadounidenses.

Para satisfacer la demanda en estas fechas navideñas, Copa ha incrementado su frecuencia de vuelos entre Panamá y Cúcuta, en la frontera con Venezuela, y explora la posibilidad de conectar la capital panameña con Maracaibo.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

