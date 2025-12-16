martes 16  de  diciembre 2025
Migración

Presidente electo de Chile propone corredor humanitario para devolver migrantes a sus países de origen

José Antonio Kast, aseguró que su futura administración respetará estrictamente la ley y las normas vigentes en Chile

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

JAVIER TORRES / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES - El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, anunció este martes desde Buenos Aires que propuso a varios países de América Latina la apertura de un corredor humanitario destinado a la devolución de migrantes a sus países de origen, con énfasis en el caso de Venezuela.

“Necesitamos una coordinación para abrir un corredor humanitario de devolución de estas personas a sus respectivos países. Encontré muy buena acogida en conversaciones que sostuve con distintos países de Sudamérica”, afirmó Kast en declaraciones a la prensa desde la capital argentina.

Lee además
José Antonio Kast, presidente electo de Chile
ANÁLISIS

Chile: el fin del clivaje dictadura–democracia
liderazgo republicano del sur de florida celebra giro conservador en chile
El Diario en 90 Segundos

Liderazgo republicano del sur de Florida celebra giro conservador en Chile

Durante su visita oficial, Kast se reunió con el presidente de Argentina, Javier Milei, y confirmó que dialogó sobre esta iniciativa con los mandatarios de Panamá, Costa Rica, El Salvador, Perú y Ecuador. Según explicó, todos coincidieron en que “la situación que se vive en Venezuela es inaceptable”.

"Narco-dictadura"

El presidente electo calificó al régimen venezolano como una “narco-dictadura” y sostuvo que Chile no puede intervenir directamente debido a sus limitaciones como país, aunque remarcó que sí sufre las consecuencias.

“Somos víctimas del terror que implica tener una dictadura”, señaló, al referirse también a las operaciones de Estados Unidos contra el narcotráfico en el Caribe y a la eventual presión internacional sobre Venezuela.

En relación con la crisis migratoria, Kast explicó que cuando un país recibe una inmigración irregular que supera entre el 11 y el 12 por ciento de su población, el impacto resulta perjudicial tanto para los ciudadanos como para los propios migrantes. Atribuyó el aumento de la migración irregular, especialmente desde Venezuela, a que Chile ofrecía mayor estabilidad económica, un sistema de salud funcional, un sistema educativo sólido y mejores condiciones de seguridad y vivienda.

“Chile no tiene ningún problema en recibir personas que vienen a trabajar con contrato, que se identifican en la frontera. Pero hoy tenemos más de 300.000 personas en situación irregular, dentro de un universo que supera los dos millones de migrantes”, precisó.

Kast aseguró que su futura administración respetará estrictamente la ley y las normas vigentes. En ese sentido, destacó el rol de la Contraloría al detectar abusos en el sistema de salud. “La transparencia es absolutamente necesaria. Se develó que miles de personas abusaron del sistema, tomaron licencias pagadas por todos los chilenos y se fueron de vacaciones”, afirmó.

Reunión con Michelle Bachelet

Al margen del tema migratorio, Kast confirmó que en diciembre sostendrá una reunión con la expresidenta Michelle Bachelet para abordar su eventual candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas.

“Me voy a juntar con ella y luego esto será objeto de análisis. La resolución no tiene que ser inmediata”, indicó, y agregó que, pese a las diferencias, siempre estuvo dispuesto a escuchar.

Bachelet, quien gobernó Chile en dos períodos no consecutivos (2006-2010 y 2014-2018), busca reemplazar al portugués António Guterres, cuyo segundo mandato al frente de la ONU concluirá el 31 de diciembre de 2026. De resultar elegida, se convertiría en la primera mujer en ocupar el cargo en los 80 años del organismo y en la segunda persona de América Latina en ejercerlo, después del peruano Javier Pérez de Cuéllar.

FUENTE: Con información de Europa Press

Temas
Te puede interesar

Kast y el triunfo aplastante del sentido común en Chile

Kast hace frente a ataques verbales de Maduro: "Me tienen sin cuidado, es un narcodictador"

Presidente Kast llama a la unidad para restablecer respeto a la ley "sin excepciones"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ángel Leal, abogado de inmigración.
OPERACIONES MASIVAS

Miedo a ICE: Inmigrantes en sur de Florida cambian visitas legales por videollamadas

Helen Massiell Garay Sánchez, de 32 años, originaria de Chinandega, Nicaragua.
REVELACIONES

Salen a luz más detalles sobre mujer muerta en congelador de Dollar Tree en Miami

El presidente de Chile, José Antonio Kast, del partido Partido Republicano.
CHILE

Kast hace frente a ataques verbales de Maduro: "Me tienen sin cuidado, es un narcodictador"

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la Operación Víbora del Pacífico continúa los esfuerzos de la Guardia Costera para proteger EEUU, combatir el narcotráfico y desmantelar organizaciones terroristas extranjeras y las organizaciones criminales transnacionales 
NARCOTRÁFICO

Comando Sur reanuda operaciones contra "narcolanchas" en el Pacífico, reporta ocho muertos

Oficial de la TSA verificando los documentos de identidad de los pasajeros en un punto de control de seguridad en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Arlington, Virginia.
Seguridad nacional

Trump amplía la prohibición de entrada a EEUU a ciudadanos de otros siete países, incluidos palestinos

Te puede interesar

Grupo anfibio listo Iwo Jima (ARG) y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), apoyados por varios destructores.
Nueva escalada

Trump anuncia bloqueo naval de "petroleros sancionados" que lleguen o salgan de Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Oficial de la TSA verificando los documentos de identidad de los pasajeros en un punto de control de seguridad en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en Arlington, Virginia.
Seguridad nacional

Trump amplía la prohibición de entrada a EEUU a ciudadanos de otros siete países, incluidos palestinos

Ángel Leal, abogado de inmigración.
OPERACIONES MASIVAS

Miedo a ICE: Inmigrantes en sur de Florida cambian visitas legales por videollamadas

Los Boeing EA-18G Growlers de la Armada de Estados Unidos. 
SEGURIDAD

EEUU renueva alerta sobre tráfico aéreo en Venezuela debido a los peligros por actividad militar

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que la Operación Víbora del Pacífico continúa los esfuerzos de la Guardia Costera para proteger EEUU, combatir el narcotráfico y desmantelar organizaciones terroristas extranjeras y las organizaciones criminales transnacionales 
NARCOTRÁFICO

Comando Sur reanuda operaciones contra "narcolanchas" en el Pacífico, reporta ocho muertos