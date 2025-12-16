Presidente electo de Chile propone corredor humanitario para devolver migrantes a sus países de origen

BUENOS AIRES - El presidente electo de Chile , José Antonio Kast, anunció este martes desde Buenos Aires que propuso a varios países de América Latina la apertura de un corredor humanitario destinado a la devolución de migrantes a sus países de origen, con énfasis en el caso de Venezuela.

“Necesitamos una coordinación para abrir un corredor humanitario de devolución de estas personas a sus respectivos países. Encontré muy buena acogida en conversaciones que sostuve con distintos países de Sudamérica”, afirmó Kast en declaraciones a la prensa desde la capital argentina.

Durante su visita oficial, Kast se reunió con el presidente de Argentina, Javier Milei, y confirmó que dialogó sobre esta iniciativa con los mandatarios de Panamá, Costa Rica, El Salvador, Perú y Ecuador. Según explicó, todos coincidieron en que “la situación que se vive en Venezuela es inaceptable”.

"Narco-dictadura"

El presidente electo calificó al régimen venezolano como una “narco-dictadura” y sostuvo que Chile no puede intervenir directamente debido a sus limitaciones como país, aunque remarcó que sí sufre las consecuencias.

“Somos víctimas del terror que implica tener una dictadura”, señaló, al referirse también a las operaciones de Estados Unidos contra el narcotráfico en el Caribe y a la eventual presión internacional sobre Venezuela.

En relación con la crisis migratoria, Kast explicó que cuando un país recibe una inmigración irregular que supera entre el 11 y el 12 por ciento de su población, el impacto resulta perjudicial tanto para los ciudadanos como para los propios migrantes. Atribuyó el aumento de la migración irregular, especialmente desde Venezuela, a que Chile ofrecía mayor estabilidad económica, un sistema de salud funcional, un sistema educativo sólido y mejores condiciones de seguridad y vivienda.

“Chile no tiene ningún problema en recibir personas que vienen a trabajar con contrato, que se identifican en la frontera. Pero hoy tenemos más de 300.000 personas en situación irregular, dentro de un universo que supera los dos millones de migrantes”, precisó.

Kast aseguró que su futura administración respetará estrictamente la ley y las normas vigentes. En ese sentido, destacó el rol de la Contraloría al detectar abusos en el sistema de salud. “La transparencia es absolutamente necesaria. Se develó que miles de personas abusaron del sistema, tomaron licencias pagadas por todos los chilenos y se fueron de vacaciones”, afirmó.

Reunión con Michelle Bachelet

Al margen del tema migratorio, Kast confirmó que en diciembre sostendrá una reunión con la expresidenta Michelle Bachelet para abordar su eventual candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas.

“Me voy a juntar con ella y luego esto será objeto de análisis. La resolución no tiene que ser inmediata”, indicó, y agregó que, pese a las diferencias, siempre estuvo dispuesto a escuchar.

Bachelet, quien gobernó Chile en dos períodos no consecutivos (2006-2010 y 2014-2018), busca reemplazar al portugués António Guterres, cuyo segundo mandato al frente de la ONU concluirá el 31 de diciembre de 2026. De resultar elegida, se convertiría en la primera mujer en ocupar el cargo en los 80 años del organismo y en la segunda persona de América Latina en ejercerlo, después del peruano Javier Pérez de Cuéllar.

