martes 1  de  septiembre 2026
Autoritarismo

Congreso de Nicaragua aprueba reforma que prohíbe participación de opositores en elecciones

El régimen de Daniel Ortega busca blindar constitucionalmente nuevas restricciones a la participación política y ampliar los períodos de gobernancia

Esta fotografía proporcionada por el medio oficial nicaragüense El 19 Digital muestra una vista aérea de miembros de la Asamblea Nacional de Nicaragua reunidos con policías, estudiantes y campesinos durante una sesión para aprobar reformas constitucionales, frente a la Catedral de León, en León, Nicaragua, el 1 de septiembre de 2026.

Esta fotografía proporcionada por el medio oficial nicaragüense El 19 Digital muestra una vista aérea de miembros de la Asamblea Nacional de Nicaragua reunidos con policías, estudiantes y campesinos durante una sesión para aprobar reformas constitucionales, frente a la Catedral de León, en León, Nicaragua, el 1 de septiembre de 2026.

AFP
Por María Graterol

MANAGUA.– La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobó este martes una reforma constitucional impulsada por el dictador Daniel Ortega que endurece las condiciones para participar en elecciones y amplía de seis a siete años los períodos de los cargos de elección popular.

La reforma establece impedimentos para participar en procesos electorales a personas señaladas de incurrir en acciones que las autoridades nicaragüenses califiquen como “actos golpistas” o “traición a la patria”, así como a quienes soliciten una intervención militar extranjera. Las disposiciones incorporan esas restricciones al marco constitucional del país.

Lee además
 Fotografía divulgada por el marino Joshua Aviles (d) donde aparece junto a su padre Luis Manuel Aviles Roa, quien fue arrestado por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.
FLORIDA

Liberan a padre nicaragüense cuyo hijo prestó servicio en guerra contra Irán
Carlos Sánchez Berzain
OPINIÓN

La violación judicializada de DDHH como arma del socialismo del Siglo 21 debe terminar en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia

La aprobación fue anunciada por el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, quien informó que el articulado recibió respaldo unánime.

El Parlamento se encuentra bajo control del oficialismo sandinista, por lo que la iniciativa no enfrentó una oposición parlamentaria capaz de impedir su aprobación.

Más años para los cargos públicos

Entre las modificaciones centrales figura el aumento de seis a siete años de los períodos correspondientes a los cargos de elección popular. El cambio amplía nuevamente la duración de los mandatos después de que una reforma constitucional anterior, impulsada por Ortega y su esposa, Rosario Murillo, ya había modificado el período presidencial.

El nuevo texto forma parte de la transformación institucional emprendida por el régimen nicaragüense en los últimos años. La reforma constitucional de 2025 había establecido, entre otros cambios, la figura de la "copresidencia" y extendido de cinco a seis años el período presidencial.

Con esta nueva modificación constitucional se profundiza el control del oficialismo sobre el sistema político nicaragüense y afecta las condiciones para una eventual competencia electoral.

Restricciones que alcanzan a opositores

Uno de los aspectos más sensibles de la reforma es la incorporación de criterios políticos para determinar quién puede presentarse a una elección. Las categorías de “traición a la patria” y “actos golpistas” ya han sido utilizadas por el régimen sandinista de Ortega para perseguir y procesar a dirigentes opositores.

La reforma se produce, además, después de que Ortega declarara recientemente que en Nicaragua no volvería a haber elecciones, una afirmación que generó cuestionamientos dentro y fuera del país. Posteriormente, dirigentes del oficialismo aseguraron que los procesos electorales continuarían, aunque bajo las nuevas reglas planteadas por el régimen.

Todavía no es una reforma definitiva

La aprobación corresponde a la primera legislatura, por lo que la modificación constitucional aún debe superar un segundo trámite parlamentario antes de quedar formalmente incorporada a la Carta Magna.

La segunda discusión está prevista para comenzar el 18 de enero de 2027, de acuerdo con la información difundida sobre el procedimiento legislativo. Por ello, aunque el oficialismo ya aprobó el contenido de la reforma, sus disposiciones todavía no tienen vigencia constitucional definitiva.

El avance legislativo ocurre mientras la situación política de Nicaragua continúa bajo escrutinio internacional. La Organización de los Estados Americanos tiene previsto abordar la situación del país en septiembre, en un contexto marcado por las denuncias sobre el deterioro de las libertades políticas y las garantías democráticas.

Con esta nueva modificación, el régimen de Ortega avanza en la consolidación de un modelo institucional que no solo prolonga los períodos de los cargos públicos, sino que también establece nuevas barreras constitucionales para la participación de sectores que puedan ser considerados adversarios del oficialismo.

FUENTE: Con información de: AFP/Infobae, Divergentes y El País

Temas
Te puede interesar

Dictadura de Nicaragua detiene a abogada defensora de Derechos Humanos

Rubio resalta beneficios de acuerdo petrolero y asegura que no fue firmado con mandataria interina

Colombia reactiva órdenes de captura contra 46 cabecillas de grupos armados

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dictador cubano Raúl Castro en un evento del 1 de mayo de 2026, en La Habana, Cuba.
EXCLUSIVA

Raúl Castro no ha muerto, está gravemente enfermo

Tormenta tropical Edouard
POTENCIAL CICLÓNICO

Edouard podría alcanzar fuerza de huracán antes de tocar tierra en Texas

Harold Gene Lucas
PENA CAPITAL

Florida prevé ejecutar a un reo tras casi 50 años en el corredor de la muerte

El ejército estadounidense anunció que tres personas murieron en ataques contra tres embarcaciones dedicadas al narcotráfico en aguas internacionales.
NARCOTRÁFICO

Memorando secreto permite ataques a embarcaciones de narcos en el Caribe y Pacífico, según ABC News

El portaviones Abraham Lincoln (CVN 72) navega por el mar Arábigo en apoyo del bloqueo de EEUU contra Irán.
Aumentan tensiones

EEUU lanza ataques sobre objetivos en Irán en respuesta a ofensiva contra bases estadounidenses

Te puede interesar

Marco Rubio habla durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 27 de mayo de 2026. A su lado junto al Secretario del Interior Doug Burgum, y el Presidente Donald Trump
PETRÓLEO

Rubio resalta beneficios de acuerdo petrolero y asegura que no fue firmado con mandataria interina

Por Sofía Nederr
El dictador cubano Raúl Castro en un evento del 1 de mayo de 2026, en La Habana, Cuba.
EXCLUSIVA

Raúl Castro no ha muerto, está gravemente enfermo

El portaviones Abraham Lincoln (CVN 72) navega por el mar Arábigo en apoyo del bloqueo de EEUU contra Irán.
Aumentan tensiones

EEUU lanza ataques sobre objetivos en Irán en respuesta a ofensiva contra bases estadounidenses

El Secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, y la jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras iniciar conversaciones para la recuperación económica, el 11 feb 2026.
ACUERDOS

Secretario de Energía de EEUU viaja a Venezuela para poner en marcha plan petrolero de Trump

Tormenta tropical Edouard
POTENCIAL CICLÓNICO

Edouard podría alcanzar fuerza de huracán antes de tocar tierra en Texas