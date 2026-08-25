Liberan a padre nicaragüense cuyo hijo prestó servicio en guerra contra Irán

Fotografía divulgada por el marino Joshua Aviles (d) donde aparece junto a su padre Luis Manuel Aviles Roa, quien fue arrestado por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

MIAMI — Las autoridades estadounidenses liberaron este martes al nicaragüense Luis Manuel Avilés Roa, padre de un marino desplegado en el portaaviones USS Abraham Lincoln, que apoyó en la guerra contra Irán, según anunció la familia.

La familia del hombre, detenido el sábado por la Patrulla Fronteriza en Florida, informó en el perfil de Facebook del hijo del detenido, Joshua Avilés, de la liberación del nicaragüense, aunque no aclaró su situación legal.

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"Luis ha sido liberado y ha regresado con nuestra familia. Estamos profundamente agradecidos por todo el apoyo brindado tanto a Luis como a Josh a lo largo de esta situación", expuso el comunicado de un párrafo firmado por "la familia Avilés".

"En este momento, nuestra familia se está tomando un tiempo para estar unida. Mientras aguardamos el regreso de nuestro orgulloso marinero de la Armada, les pedimos amablemente su comprensión y respeto. No concederemos entrevistas por el momento", concluyó.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) expuso el lunes que la Patrulla Fronteriza detuvo a Avilés Roa, "un extranjero ilegal de Nicaragua", tras una parada de tránsito en Cayo Hueso (Key West), la zona más al sur de Florida, porque "entró al país ilegalmente en una fecha y ubicación desconocidas".

En espera de la "green card"

Joshua Avilés había denunciado el sábado en sus redes sociales que se enteró de la aprehensión de su padre, quien tiene licencia de conducir, seguridad social, permiso de trabajo y estaba esperando que aceptaran su tarjeta de residente o 'green card', según aseveró.

Pero el DHS señaló en su pronunciamiento enviado que "tener un familiar en el Ejército no es un pase libre para violar las leyes", pues "el servicio militar de un familiar directo no otorga automáticamente permiso de permanencia ('parole'), estatus legal ni inmunidad".

FUENTE: Con información de EFE