Dictadura de Nicaragua detiene a abogada defensora de Derechos Humanos

El Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua y la Asociación Madres de Abril (AMA) denunciaron la detención arbitraria de la abogada opositora Thelma Montenegro por parte de las fuerzas de seguridad del régimen nicaragüense.

La activista e integrante de AMA fue arrestada inicialmente el pasado 19 de agosto cuando acudió a una delegación policial en Pantasma, departamento de Jinotega, para realizar el trámite de renovación de su licencia de conducir.

Aunque Montenegro fue liberada el sábado 22, agentes policiales volvieron a arrestarla al día siguiente en su vivienda. Posteriores averiguaciones familiares confirmaron que la jurista fue trasladada hacia Managua el 25 de agosto, sin que hasta el momento existan garantías sobre su paradero ni su situación jurídica formal.

Patrón de persecución contra la familia Montenegro

Organizaciones independientes recalcaron que este arresto se enmarca en un contexto de criminalización sistemática contra defensores de derechos humanos y familiares de víctimas de la represión:

Antecedentes de violencia estatal: cuatro familiares directos de la abogada han sido asesinados en los últimos años. Entre las víctimas destacan sus hermanos Oliver y Edgard Montenegro, así como su esposo Francisco Blandón, ejecutados en 2019 presuntamente por grupos paramilitares afines a la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el norte del país.

Encarcelamiento, despojo de nacionalidad y desierro: otros integrantes de su núcleo familiar, como Dorlin y Oliver Montenegro, permanecieron encarcelados entre 2020 y 2023, para luego ser despojados de su nacionalidad nicaragüense y desterrados del país bajo cargos de "traición a la patria".

Exigencias de las ONG: el Colectivo Nicaragua Nunca Más y la Asociación Madres de Abril exigieron la liberación inmediata e incondicional de Montenegro, el cese al hostigamiento policial y la presentación de información oficial sobre su estado de salud e integridad física.

La detención de la jurista profundiza la crisis política y social que atraviesa Nicaragua desde las protestas de abril de 2018, agudizada tras los comicios de noviembre de 2021 donde el Ejecutivo se reeligió tras encarcelar y expulsar a los principales líderes de la oposición.

FUENTE: Con información de EFE