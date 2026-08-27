jueves 27  de  agosto 2026
ENSAÑAMIENTO

Dictadura de Nicaragua detiene a abogada defensora de Derechos Humanos

Thelma Montenegro fue arrestada el 19 de agosto cuando acudió por su cuenta a un trámite policial para renovar su licencia de conducir

El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega.

El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega.

AFP
Por ANDREINA PÉREZ

El Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua y la Asociación Madres de Abril (AMA) denunciaron la detención arbitraria de la abogada opositora Thelma Montenegro por parte de las fuerzas de seguridad del régimen nicaragüense.

La activista e integrante de AMA fue arrestada inicialmente el pasado 19 de agosto cuando acudió a una delegación policial en Pantasma, departamento de Jinotega, para realizar el trámite de renovación de su licencia de conducir.

Lee además
Daniel Ortega durante el acto del 47.º aniversario de la revolución sandinista en Managua, el 19 de julio de 2026, en fotografía distribuida por Nicaragua a través del medio oficial de noticias El 19 Digital.
ALIADOS COMUNISTAS

Empresas chinas controlan cerca del 10% del territorio nicaragüense tras la concesión masiva de lotes mineros
 Fotografía divulgada por el marino Joshua Aviles (d) donde aparece junto a su padre Luis Manuel Aviles Roa, quien fue arrestado por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.
FLORIDA

Liberan a padre nicaragüense cuyo hijo prestó servicio en guerra contra Irán

Aunque Montenegro fue liberada el sábado 22, agentes policiales volvieron a arrestarla al día siguiente en su vivienda. Posteriores averiguaciones familiares confirmaron que la jurista fue trasladada hacia Managua el 25 de agosto, sin que hasta el momento existan garantías sobre su paradero ni su situación jurídica formal.

Patrón de persecución contra la familia Montenegro

Organizaciones independientes recalcaron que este arresto se enmarca en un contexto de criminalización sistemática contra defensores de derechos humanos y familiares de víctimas de la represión:

  • Antecedentes de violencia estatal: cuatro familiares directos de la abogada han sido asesinados en los últimos años. Entre las víctimas destacan sus hermanos Oliver y Edgard Montenegro, así como su esposo Francisco Blandón, ejecutados en 2019 presuntamente por grupos paramilitares afines a la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el norte del país.

  • Encarcelamiento, despojo de nacionalidad y desierro: otros integrantes de su núcleo familiar, como Dorlin y Oliver Montenegro, permanecieron encarcelados entre 2020 y 2023, para luego ser despojados de su nacionalidad nicaragüense y desterrados del país bajo cargos de "traición a la patria".

  • Exigencias de las ONG: el Colectivo Nicaragua Nunca Más y la Asociación Madres de Abril exigieron la liberación inmediata e incondicional de Montenegro, el cese al hostigamiento policial y la presentación de información oficial sobre su estado de salud e integridad física.

La detención de la jurista profundiza la crisis política y social que atraviesa Nicaragua desde las protestas de abril de 2018, agudizada tras los comicios de noviembre de 2021 donde el Ejecutivo se reeligió tras encarcelar y expulsar a los principales líderes de la oposición.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

La violación judicializada de DDHH como arma del socialismo del Siglo 21 debe terminar en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia

La OEA convoca con urgencia a sus cancilleres para abordar crisis en Nicaragua

Apagón masivo en el este de Cuba por fallo en la red eléctrica afecta a cuatro provincias

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, Rafael José Quero Silva, fue deportado de EEUU por orden de un juez de Inmigración. 
FLORIDA

ICE deporta a Venezuela a coronel del régimen de Maduro

Presuntos miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) asisten a una audiencia judicial a distancia por videoconferencia en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en Tecoluca, El Salvador, el 23 de abril de 2026
DELITOS

Justicia salvadoreña prepara sentencia a cúpula de Mara Salvatrucha acusada de 47.000 crímenes

El vestíbulo del Tribunal de Inmigración de Miami, Florida. 
EEUU

Corte de Inmigración de Miami inicia audiencias presenciales en septiembre ¿Qué debe saber?

Imagen del Centro Nacional de Huracanes 
TEMPORADA DE HURACANES

Perturbación se organiza mejor y podría convertirse en depresión o tormenta tropical

Los jugadores del Barcelona celebran tras el partido de fútbol de la liga española entre el FC Barcelona y el Real Madrid CF en el estadio Camp Nou, el 10 de mayo de 2026.
FÚTBOL

Sorteo de la Champions: duro camino para el Barcelona y PSG, Real Madrid con mejor suerte

Te puede interesar

El presidente de Rusia Vladimir Putin en una reunión de gobierno en el Kremlin.
EL KREMLIN

Moscú rechaza "historias alarmistas" sobre riesgo de un ataque ruso a la OTAN

Por Leonardo Morales
Gran jurado establece el desvío incorrecto del 10 millones de dólares a Hope Florida. 
EN TELA DE JUICIO

Gran jurado cuestiona desvío de $10 millones a Hope Florida de DeSantis

Melany Perdomo, de 24 años y Geybert Alexander García, de 40 años vinculados al caso.
ROBO

Arrestan a dos personas acusadas de saquear vivienda de pareja fallecida en accidente aéreo en Kenia

La invasión de inmigrantes de dos días en Ceuta levantó una crisis y ola de ctíticas e interrogantes
CRISIS MIGRATORIA

Invasión a Ceuta saca a la luz conexiones opacas entre Marruecos y socialistas de España

Nvidia el gigante estadounidense de los semiconductores.
COMPRAVENTA

Nvidia anuncia acaudalada compra de plataforma de Inteligencia Artificial