Jornada electoral en Honduras arranca entre acusaciones de fraude y amenazas

Tras una campaña convulsa, los hondureños decidirán entre la continuidad de la izquierda, el cambio o la incertidumbre institucional

Un trabajador electoral maneja papeletas en un colegio electoral durante las elecciones generales en Tegucigalpa, el 30 de noviembre de 2025.&nbsp;

Un trabajador electoral maneja papeletas en un colegio electoral durante las elecciones generales en Tegucigalpa, el 30 de noviembre de 2025. 

ORLANDO SIERRA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

TEGUCIGALPA - El Consejo Nacional Electoral de Honduras (CNE) declaró formalmente el inicio de la jornada de votación para las elecciones generales que se celebran este domingo y en las que se elegirá al nuevo presidente del país.

La votación comenzó a las 7:00 horas, tras un acto encabezado por la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, y el consejero propietario Marlon Ochoa.

En el proceso destacó la ausencia de una de las consejeras del CNE, Cossette López-Osorio, quien denunció amenazas y la presencia de simpatizantes del oficialista Partido Libre Refundación (PLR) en el centro electoral escogido para inaugurar la jornada.

“Por recomendación de seguridad y para no comprometer mi integridad, no asistiré al acto inaugural de la jornada electoral. Proteger mi vida y la de mi familia no es un acto de temor, es un acto de responsabilidad”, explicó en su cuenta en X.

Más de seis millones de hondureños están convocados a elegir al próximo jefe de Estado, a 128 diputados titulares y 128 suplentes del Congreso Nacional, 20 diputados titulares y 20 suplentes del Parlamento Centroamericano (Parlacen), además de 298 alcaldes, 298 vicealcaldes y 2.168 regidores.

Una contienda cargada de desconfianza

La Presidencia se disputa entre la oficialista Rixi Moncada (Libre), el opositor Nasry Asfura (Partido Nacional) y Salvador Nasralla (Partido Liberal), en una competencia de alta polarización.

La campaña estuvo marcada por acusaciones de fraude electoral en un país históricamente golpeado por la corrupción y el narcotráfico.

La legislación electoral hondureña no contempla la figura de la segunda vuelta, por lo que el candidato que obtenga la mayor cantidad de votos será el próximo inquilino del Palacio José Cecilio del Valle, sede presidencial.

"Narcoterrorista"

Donald Trump advirtió recientemente que si no gana "Tito" Asfura, Honduras quedará bajo control del dictador venezolano, Nicolás Maduro, y "sus narcoterroristas".

El mandatario estadounidense considera a Asfura el "único verdadero amigo de la libertad".

A Moncada la señaló a través de su red social de "comunista" que idolatra a Fidel Castro y a Nasralla, exaliado del partido Libre, de "casi comunista" poco confiable. Con ninguno de ellos, afirmó, podría trabajar.

Un país polarizado y con desafíos profundos

La polarización que marca estos comicios tiene raíces en el golpe de Estado de 2009 y se ha agudizado bajo el gobierno de Xiomara Castro. Mientras Libre acusa a la oposición de “oligarquía golpista”, los críticos del oficialismo denuncian su alianza con las dictaduras de la región.

Los grandes temas nacionales —pobreza, violencia, migración y narcotráfico— quedaron relegados ante una campaña centrada en descalificaciones y advertencias de fraude. Honduras registra un 60% de pobreza y continúa bajo estado de excepción en casi todo el país.

"Resultados preliminares"

Los centros de votación permanecerán abiertos hasta las 5:00 p.m. (hora local), bajo vigilancia militar. El CNE prevé divulgar los primeros resultados preliminares durante la noche, aunque Moncada advirtió que solo reconocerá el conteo final de todas las actas, un proceso que podría extenderse durante días.

Mientras el país vota en un clima incierto, observadores de la OEA y la Unión Europea monitorean el proceso en busca de evitar un nuevo episodio de inestabilidad electoral en una nación históricamente golpeada por escándalos de corrupción y vínculos con el narcotráfico.

FUENTE: Con información de Europa Press/AFP

