Consulta es popular, vinculante... y posible

MIAMI.- "El régimen, en su intento por conseguir apoyo internacional, monta una nueva farsa electoral, convoca para el próximo 6D una elección parlamentaria fraudulenta para acabar con la vigencia del mandato de la Asamblea Nacional, que vencería el próximo 5E de 2021. Ante esta situación, el rechazo de la ciudadanía no se ha hecho esperar -salvo determinados grupos conculcados por el régimen- la sociedad civil y actores políticos han concluido que no basta con no participar en la farsa electoral, se debe implementar una alternativa de movilización ciudadana".