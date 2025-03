Desde su posición como Secretario de Estado, Marco Rubio ha estado al tanto de los movimientos financieros vinculados a los Kirchner y su círculo íntimo. Su investigación se centra en la conexión entre fondos ilícitos y las operaciones con el chavismo, así como en el asesinato del fiscal Alberto Nisman, cuyo caso sigue siendo un punto de interés crítico en la relación entre Argentina y Estados Unidos (U.S. Department of State, 2023).

La invitación a Nisman por parte de un grupo de congresistas estadounidenses en julio de 2013, para que expusiera sobre el terrorismo de Hezbollah en América del Sur, subraya la preocupación de Estados Unidos por la influencia de grupos terroristas en la región (Bonner, 2015). Sin embargo, la prohibición de su viaje a Washington por parte de la procuradora Alejandra Gils Carbó plantea interrogantes sobre la transparencia y la voluntad del gobierno argentino de colaborar con investigaciones internacionales.

En este contexto, el caso de enriquecimiento ilícito que involucra a los Kirchner comienza con una denuncia del Dr. Ricardo Monner Sans, quien, en un escrito de 2013, argumentó que el patrimonio de Néstor Kirchner y Cristina E. Fernández de Kirchner se había incrementado de manera significativamente injustificada (La Nación, 2013). Según la denuncia, cuando los Kirchner asumieron el gobierno en 2003, sus bienes alcanzaban los seis millones de dólares, y para 2007 habían superado los diecisiete millones de dólares.

La instrucción de la causa fue delegada al Agente Fiscal, quien, tras diversas diligencias, solicitó en su dictamen la desestimación de la denuncia y el archivo de las actuaciones, argumentando que los hechos no constituían delito. El fiscal llegó a la conclusión de que no había evidencia suficiente de enriquecimiento desproporcionado en relación con los ingresos demostrables de los Kirchner. Esto se basó en un análisis de las declaraciones juradas presentadas durante los años 2005, 2006 y 2007, así como en un informe contable que respaldaba el origen legítimo de los fondos (Poder Judicial de la Nación, 2009).

El juez federal Norberto Oyarbide sobreseyó a Néstor y Cristina Kirchner en la causa que investigaba el presunto enriquecimiento ilícito, tras recibir un peritaje del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia, que concluyó que no habían cometido delitos al justificar el incremento de su patrimonio (Clarín, 2009). Este sobreseimiento fue precedido por otra decisión del juez Julián Ercolini, quien también cerró el período que va desde 1995 a 2004 sin apelar el fallo.

El segundo sobreseimiento dictado por Oyarbide a fines de 2009 se basó en la consistencia de los datos en la declaración jurada de 2008, en la cual se informaba que los bienes de los Kirchner alcanzaban los cuarenta y tres millones de dólares (La Nación, 2009). En ambos casos, el fiscal Eduardo Taiano no apeló las decisiones, lo que refleja la falta de interés o evidencia suficiente para continuar con la persecución penal.

El 10 de agosto de 2012, se sobreseyó a Cristina Fernández de Kirchner por extinción de la acción penal, lo que generó aún más controversia y debate sobre la efectividad del sistema judicial argentino en casos de corrupción de alto perfil (Infobae, 2012).

En este contexto de corrupción, se destacan varios puntos clave relacionados con los Kirchner y sus vínculos con el lavado de dinero.

Edificio en Bérgamo, Italia: Dirección Via Masone número cinco. Personas relacionadas incluyen a Néstor Marcelo Ramos, un financista acusado de blanqueo, y Aldo Ventola, un abogado clave en la estructura de lavado.

Montos involucrados: Treinta millones de dólares blanqueados por Lázaro Báez a través de Ramos y catorce millones y medio de euros lavados, supuestamente provenientes de PDVSA (Times of Malta, 2020).

Fecha del informe: Septiembre de 2020, por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta.

Extradición de Ramos: Solicitud en 2017 por el juez Sebastián Casanello, en el contexto de la causa "ruta del dinero K" (La Nación, 2017).

Investigación en Estados Unidos: Inicio en 2016, tras una denuncia anónima sobre lavado de dinero relacionado con la corrupción en PDVSA, con un monto total investigado de mil doscientos millones de dólares en la operación “Money Flight” (U.S. Department of Justice, 2018).

Operación "Carabela": Año 2018, con decenas de allanamientos y la detención de Luis Fernando Vuteff.

Inmuebles embargados: Ciento quince propiedades en España, valoradas en aproximadamente sesenta millones de euros (El País, 2018).

Vuteff: Monto de inversiones en Argentina: al menos tres millones de dólares en propiedades y vehículos de lujo entre 2015 y 2018; transacciones de más de un millón de dólares en el mercado cambiario durante el mismo periodo.

Los Kirchner: Néstor Kirchner, presidente de Argentina entre 2003 y 2007, vinculado a políticas de recuperación económica y derechos humanos; Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de Argentina entre 2007 y 2015, continuó las políticas de su esposo, enfrentando acusaciones de corrupción y conflictos políticos. Ambos han sido asociados con Lázaro Báez, quien blanqueó dinero a través de Ramos y se encuentran bajo investigación por la "ruta del dinero K" (BBC News, 2019).

Las autoridades de Malta han vinculado a Néstor Marcelo Ramos y Aldo Ventola con una compleja red de lavado de dinero que involucra a exfuncionarios chavistas y a la petrolera estatal venezolana (PDVSA), a través de un fondo de inversión maltés. La investigación, activa desde 2016, ha desmantelado operaciones que han movido miles de millones de dólares en fondos estatales venezolanos, impactando también en España y Argentina (Times of Malta, 2020). Los Kirchner, a través de Lázaro Báez, están implicados en este entramado, lo que ha llevado a múltiples acusaciones y una atención significativa en el ámbito judicial.

En conclusión, el Departamento de Estado ha tomado una postura firme al prohibir la entrada a los Estados Unidos de Cristina Fernández de Kirchner y su familia, lo que representa un mensaje claro sobre la intolerancia hacia la corrupción y las alianzas peligrosas (U.S. Department of State, 2023). A pesar de las afirmaciones de Kirchner sobre las motivaciones políticas detrás de estas sanciones, la información que ha emergido sugiere que la acción de Rubio y la administración estadounidense es una respuesta fundamentada en evidencias y un interés legítimo en la estabilidad democrática de la región. La combinación de investigaciones en múltiples jurisdicciones y la creciente evidencia de la implicación de los Kirchner en actividades ilícitas refuerza la necesidad de una vigilancia continua y una respuesta coordinada ante la corrupción transnacional (Reuters, 2023).

