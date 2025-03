¿Será el presidente de Argentina investigado por el caso de la criptomoneda?

Cargos formales

Los cargos formales fueron presentados por el fiscal federal Eduardo Taiano, quien ha señalado posibles delitos de abuso de autoridad, fraude y otros relacionados con la promoción del token. Una fecha clave fue el 14 de enero, cuando el presidente Argentino Javier Milei publicó en su cuenta de X, generando un aumento dramático en el valor del token, el cual alcanzó casi $5 antes de desplomarse a valores cercanos a cero.

Partes involucradas

Javier Milei, como presidente, es acusado de haber utilizado su influencia para promover $Libra, lo que llevó a muchos inversores a perder dinero. Hayden Mark Davis, creador de $Libra y representante de Kelsier Ventures, está implicado en la promoción y desarrollo del token. Julián Peh, CEO de Kip Protocol, la empresa que desarrolló la infraestructura tecnológica detrás de $Libra, también es mencionado. Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, promotores del evento Tech Forum donde se estableció la conexión entre Milei, Davis y Peh, son otros actores clave. Sergio Morales, un asesor sobre activos virtuales en la Comisión Nacional de Valores, está vinculado con las otras partes involucradas.

Acusaciones y quejas

Las acusaciones incluyen crimen organizado, fraude, tráfico de influencias, soborno, incumplimiento de los deberes de funcionario público y violaciones a la Ley de Ética Pública. El esquema de $Libra es descrito como un "rug pull", donde unas pocas personas conocedoras compraron el token antes de su promoción masiva, beneficiándose antes de que su valor colapsara.

Modus operandi

El modus operandi en el caso de la criptomoneda $Libra se puede describir de la siguiente manera:

Promoción masiva: Javier Milei, utilizando su influencia como presidente de Argentina, realizó una promoción en su cuenta de X el 14 de enero. Su mensaje generó un aumento inmediato en el interés y el valor del token, que pasó de centavos a casi $5 en cuestión de minutos.

Rug Pull: Tras la promoción, los primeros poseedores del token, que ya conocían el proyecto, vendieron sus posiciones antes de que el valor colapsara. Este fenómeno, conocido como "rug pull", implica que los desarrolladores o inversores tempranos retiran sus fondos, dejando a los nuevos inversores con pérdidas significativas.

Falta de regulación: La criptomoneda no estaba registrada ni supervisada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina, dejando a los inversores sin la protección necesaria y generando desconfianza en el proyecto.

Estructura de propiedad concentrada: Se menciona que $Libra nació con cinco billeteras virtuales controlando el 85% de los tokens en circulación, sugiriendo que la mayoría de los tokens estaban en manos de unos pocos, facilitando el colapso de su valor.

Empresas involucradas

Kip Protocol: Una empresa de infraestructura tecnológica fundada por Julián Peh, mencionada como la desarrolladora del token $Libra. Kip Protocol fue responsable de la plataforma a través de la cual se lanzó el token.

Kelsier Ventures: Representada por Hayden Mark Davis, quien es el creador de $Libra. La empresa está implicada en la promoción y desarrollo del token.

vivalalibertadproject.com: El sitio web relacionado con el proyecto $Libra, que se utilizó para la promoción del token.

Tech Forum: Un evento donde se establecieron conexiones entre Milei, Hayden Mark Davis y Julián Peh, sugiriendo un nexo entre ellos en la promoción del token.

Comisión Nacional de Valores (CNV): Aunque no es una empresa involucrada en el desarrollo del token, su falta de regulación sobre $Libra es un punto crítico en las quejas, ya que se cuestiona la legalidad de la promoción y operación del token.

Acciones legales en curso

La situación ha llevado a acciones legales en curso, incluyendo demandas en Estados Unidos, donde el bufete de abogados Burwick busca representar a las partes afectadas en una posible demanda colectiva. Además, el bufete Moyano y Asociados ha presentado un informe de operaciones criminales ante el FBI y el Departamento de Justicia. La Unidad Especializada en Cibercrimen (UFECI) ha estado involucrada para preservar y recuperar evidencia relacionada con el caso, y se han solicitado informes de organismos públicos y privados.

Quejas adicionales

Se han presentado varias quejas en Argentina, incluyendo una del economista Claudio Lozano y miembros del Observatorio del Derecho a la Ciudad, así como de otros políticos como Agustín Rombolá y Victoria Donda. Se han hecho solicitudes para la incautación de fondos mencionados por Hayden Davis y la inclusión de Karina Milei como acusada basándose en supuestas conversaciones sobre pagos.

Reacciones y estrategias

En el círculo de Milei, se afirma que no hay delitos que se puedan atribuirle y que confían en que el caso no avanzará. La jueza María Servini ha comenzado a revisar las quejas y a convocar a los denunciantes para ratificar sus acusaciones.

Estado procesal de Javier Milei

Milei no está imputado. De acuerdo al código procesal penal argentino, cuando un fiscal recibe una denuncia, tiene dos opciones básicamente: la primera es desestimarla por considerar que los argumentos no ameritan una investigación judicial o porque los hechos denunciados no constituyen delitos tipificados en el código penal argentino. La segunda alternativa es tomar la denuncia, analizar los hechos denunciados y establecer lo que se denomina objeto procesal. Es decir, qué delitos puntualmente se van a investigar. Recordemos que en las denuncias penales se investigan hechos y no personas. Por lo tanto, la definición del objeto procesal de ninguna manera convierte al denunciado en imputado. La imputación solo puede realizarse una vez que las pruebas solicitadas y recibidas por el fiscal conviertan al denunciado en sospechoso de haber participado en la comisión de alguno de los delitos mencionados en el objeto procesal. Y debe ser realizada identificando claramente a las personas involucradas, con una fundamentación legal precisa de por qué se les imputa. Hasta ahora, no existe tal fundamentación en el expediente que tiene a su cargo el fiscal federal Eduardo Taiano. Por lo tanto, el estado procesal del Presidente Javier Milei en este momento es solo denunciado.

Desinformación en torno a la imputación de Milei

Continúa la operación de desinformación sobre la situación procesal de Javier Milei en la causa penal que se ha denominado "Cryptogate". Juan Grabois subió a su cuenta de X sobre el caso: "El que las hace las paga, imputación para el criptochorro Milei por los delitos de estafa, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública".

Ya hemos explicado aquí que una vez recibida una denuncia penal, el fiscal debe tipificar los hechos a investigar de acuerdo a lo previsto en el código del fuero y a la técnica procesal. Eso es justamente lo que ha hecho Eduardo Taiano.

Muchas personas, no familiarizadas con estas cuestiones, pueden ser inducidas a pensar que la inclusión de una persona en una denuncia, Milei en este caso, la convierte directamente en imputado al determinarse el objeto procesal, que es lo que ha hecho Taiano hasta ahora. Falso. La imputación debe ser realizada con nombre y apellido, y una clara fundamentación de la misma. Nada de esto existe en el expediente. Por lo que insistimos, el status legal de Milei es, hasta el momento, el de denunciado.

Además, otro de los nombrados (y que siguiendo el razonamiento de quienes desean ver imputado a Milei también debería estarlo) es el empresario Hayden Mark Davis, quien ha manifestado su intención de ser querellante en la causa, o sea, tercero damnificado. Puede hacerlo si, como afirman quienes operan contra Milei, estuviera imputado? Rotundamente NO.

Hasta el momento su condición es idéntica a la de Milei: denunciado. A sabiendas que están mintiendo, operan para confundir a la opinión pública, menospreciando a sus lectores y seguidores para sacar rédito político y personal. "Miente, miente, que algo quedará". ¿Quién lo dijo? Todavía los historiadores no se ponen de acuerdo, aunque la mayoría atribuye la frase al jefe de propaganda de Adolf Hitler, Joseph Goebbels. La campaña de desinformación de los imputadores seriales de Milei es una clara aplicación práctica de ese perverso principio.

Cronología del "Cryptogate"

14 de febrero de 2025

Milei promociona $LIBRA: El presidente Javier Milei recomienda la criptomoneda $LIBRA en X, afirmando que está diseñada para financiar empresas argentinas.

Pico y colapso: En dos horas, $LIBRA alcanza su valor máximo antes de colapsar un 89% en solo cuatro horas, afectando a más de 44,000 inversores.

15 de febrero de 2025

Milei se desasocia: El presidente elimina su publicación y afirma no tener conexión con $LIBRA, decidiendo no continuar promoviendo la criptomoneda.

Desasociación de KIP Protocol: KIP Protocol se separa del proyecto y culpa a Kelsier Ventures y Hayden Davis por el lanzamiento.

Davis confirma su papel: Hayden Davis admite ser asesor de Milei y estar detrás del lanzamiento de $LIBRA.

16 de febrero de 2025

Impeachment: Los diputados solicitan el juicio político contra Milei por su posible involucramiento en el “defraudar” relacionado con $LIBRA.

Quejas en la Corte: Se presentan múltiples quejas en la Corte Federal.

Vínculo con Novelli: Se revela la estrecha relación entre Milei y Mauricio Novelli, un trader vinculado al caso.

17 de febrero de 2025

Entrevista defensiva: Milei se defiende en una entrevista con Jonatan Viale, donde su asesor Santiago Caputo interviene para mitigar problemas legales.

18 de febrero de 2025

Revelaciones de sobornos: CoinDesk publica chats donde Davis menciona que podría "controlar" a Milei y su entorno a través de sobornos.

19 de febrero de 2025

Demanda civil en EE. UU.: Burwick Law inicia una demanda civil en Estados Unidos en nombre de más de 200 clientes afectados por $LIBRA.

20 de febrero de 2025

Bloqueo en el Congreso: Se bloquea la creación de una comisión investigadora en el Senado sobre "Cryptogate", con un cambio de postura por parte de seis senadores radicales. El rechazo fue solo por un voto, y lo más sugestivo es que el senador que lo emitió previamente se había manifestado a favor de investigar a Milei en la comisión de asuntos constitucionales del Congreso de la Nación.

Contexto y consecuencias

El caso ha desatado un gran escándalo político, con crecientes quejas y un intenso debate en el Congreso. La situación se complica con revelaciones sobre reuniones previas entre Milei y las partes responsables del proyecto, lo que lleva a cuestionar la transparencia y ética del presidente al promover una criptomoneda que resultó perjudicial para miles de inversores.

Conclusión

El caso de $Libra se caracteriza por una promoción masiva que explotó la influencia política de Javier Milei, combinada con una estructura de propiedad concentrada que facilitó el colapso del valor del token. Las empresas involucradas, como Kip Protocol y Kelsier Ventures, juegan un papel crucial en la investigación, que está en curso tanto en Argentina como en Estados Unidos. La resolución de este caso podría sentar un importante precedente para la regulación de criptomonedas y la conducta ética en la política argentina.

Por,

William Acosta, SME, MSI2

Jesús Daniel Romero, Senior Fellow, MSI2

Publicado originalmente en Miami Strategic Intelligence Institute