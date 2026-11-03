martes 3  de  noviembre 2026
POLÍTICA

Costa Rica apuesta por inversión extranjera y generación de empleo

La presidenta Laura Fernández presentó ante empresarios iberoamericanos una estrategia para captar capitales y fortalecer el crecimiento económico del país

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández (d), junto a la presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), Núria Vilanova, durante el encuentro empresarial celebrado en Madrid, en el marco del ciclo Diálogos Presidenciales Iberoamericanos

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández (d), junto a la presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), Núria Vilanova, durante el encuentro empresarial celebrado en Madrid, en el marco del ciclo Diálogos Presidenciales Iberoamericanos

Cortesía CEAPI
Por María Graterol

SAN JOSÉ.- La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, presentó ante empresarios iberoamericanos en Madrid la estrategia de su Gobierno para atraer inversiones extranjeras, que incluye el financiamiento estatal de la capacitación del personal de las compañías que decidan invertir en el país.

La mandataria aseguró que, en seis meses de gestión, Costa Rica se convirtió en un referente para la captación de capital extranjero.

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Crecimiento económico

"Las empresas que invierten en Costa Rica pueden definir las necesidades de capacitación de su personal, y el Gobierno de la República financiará esa formación", afirmó Fernández durante un encuentro empresarial organizado por el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).

La gobernante explicó que esta iniciativa forma parte del compromiso de su administración de impulsar el crecimiento económico y fortalecer las condiciones para atraer capitales internacionales, bajo el lema "No aflojarás".

Como ejemplo de los avances en esta materia, mencionó la alianza estratégica establecida con Google en agosto de 2026, que presentó como una muestra del atractivo que ha adquirido Costa Rica para los inversionistas extranjeros.

Seguridad y prevención de la delincuencia

Durante su intervención, Fernández también abordó los desafíos de seguridad que enfrenta el país y defendió una estrategia que combine políticas de prevención con medidas firmes contra la delincuencia.

La mandataria sostuvo que Costa Rica todavía está a tiempo de impulsar políticas preventivas mediante la educación y el empleo, pero insistió en la necesidad de aplicar sanciones severas contra quienes cometan delitos.

"En Costa Rica quien cometa un delito tendrá una condena severa del nivel del daño que le haya hecho a nuestra sociedad", advirtió.

CEAPI destaca la importancia de la inversión y el empleo

El encuentro celebrado en Madrid en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana, forma parte del ciclo Diálogos Presidenciales Iberoamericanos, impulsado por CEAPI para fortalecer las relaciones entre los gobiernos y el sector empresarial.

En la reunión participaron la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova; la secretaria general de la organización, Ana Pastor Julián; la secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Rebeca Grynspan, además de representantes empresariales e institucionales de la región.

Vilanova destacó que la inversión y la generación de empleo deben ser prioridades para impulsar el desarrollo económico y reducir la pobreza.

"La inversión es prioritaria para el país. El empleo tiene que ser una obsesión y hay que trabajar por la reducción de la pobreza. No hay confianza ni progreso si no se trabaja por ello", afirmó.

Por su parte, Ana Pastor señaló que estos encuentros buscan generar oportunidades de negocio, promover inversiones entre países y visibilizar el impacto social de las empresas.

"Porque, si no hay crecimiento económico, no hay empleo; sin empleo no hay bienestar, y el bienestar se construye a través de la riqueza", expresó.

CEAPI es una asociación empresarial integrada por unos 400 empresarios y presidentes de compañías líderes de Iberoamérica. Su actividad se centra en promover la cooperación empresarial, la inversión y las relaciones entre el sector privado y los líderes políticos e institucionales de la región.

FUENTE: Comunicado de Prensa CEAPI

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