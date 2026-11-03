El ministro de Exteriores dominicano reclama más celeridad ante la crisis de seguridad en Haití

SANTO DOMINGO. El ministro de Asuntos Exteriores de la República Dominicana, Víctor Bisonó, lamentó la “falta de continuidad” y de eficiencia de las medidas internacionales para responder a la crisis de seguridad en Haití y reclamó mayor celeridad para hacer frente a una situación que tiene una gran repercusión en su país.

“República Dominicana quizás es el primera valladar (barrera), las fronteras son como una onda expansiva y esa onda expansiva del problema de Haití al primero en llegar es a República Dominicana”, puso de relieve este martes el ministro de Exteriores en una entrevista con Europa Press que coincidió con su visita a Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana.

Más allá de la asistencia que su país puede recibir para servir como ese muro de contención al que ha hecho referencia, Bisonó insistió en que es al gobierno del país vecino al que hay que asistir. “Haití tiene que resolver su problema con su gente, con su iniciativa y apoyándolos a ellos”, señaló.

En ese sentido, lamentó que “falta continuidad” para poner en marcha estas políticas de apoyo y puso como ejemplo el despliegue aún incompleto de las fuerzas internacionales de la ONU para estabilizar la crisis de seguridad provocada por el control territorial de las pandillas debido principalmente a trabas burocráticas y a la lentitud en los pagos de las grandes potencias.

Bisonó señaló que este despliegue “se ha extendido por mucho tiempo” y que República Dominicana hace todo lo que está en su mano de acuerdo con sus particularidades. “Hemos aportado 20 millones de dólares al fondo y hemos aportado en logística (...) es imposible que nosotros participemos directamente, pero indirectamente en todo lo que hemos podido dar, hemos estado presentes", reivindicó.

“Indudablemente desearíamos que las cosas fueran más rápidas, más eficientes y que tuvieran más éxito”, apuntó el ministro dominicano, quien remarcó que la estabilidad de su país y la de Haití están sujetas la una a la otra.

“Si Haití tuviera tranquilidad, ¿dónde se quedarían los haitianos? En Haití. Y si tuvieran tranquilidad, tuvieran capacidad de progreso, dinero también en el bolsillo, ¿qué harían? Le comprarían más productos a República Dominicana, que tiene un intercambio comercial importante con ellos", agregó el ministro dominicano.

Respaldo a tropas salvadoreñas

Por otro lado, sí respaldó la presencia de fuerzas salvadoreñas en Haití para recuperar a sus hombres, ya que cuenta con la aprobación de su vecino. “Jamás en la vida apostaríamos a la intervención de otro país (...) Tenemos entendido que las tropas de El Salvador van con el consentimiento del gobierno haitiano y van a ayudar a las fuerzas policiales a combatir a las pandillas", matizó.

Bisonó evitó especular sobre la situación de los cuatro militares salvadoreños que fueron emboscados por estos grupos criminales hace unas semanas. “Nosotros quisiéramos que estuvieran vivos, apostamos a ello. Pero la verdad es que se vive un ambiente de inseguridad total, de control de las pandillas", dijo.

“Nosotros lo que quisiéramos siempre es apostar al apoyo de las autoridades haitianas, a que con las fuerzas que tiene Haití, que son pocas y están comenzando a entrenarse y equiparse, se puedan combatir las pandillas y que Haití recupere su estabilidad y su institucionalidad", afirmó.

El Salvador envió un primer contingente a Haití, el 22 de octubre de 2026 tras la desaparición de cuatro aerotécnicos salvadoreños, y posteriormente, reforzó la operación a finales de octubre y principios de noviembre de 2026 con un despliegue masivo de más de 2.000 militares bajo las órdenes del presidente Nayib Bukele.

Bukele afirmó que la operación en Haití para rescatar a militares salvadoreños, desaparecidos tras una emboscada en la periferia de Puerto Príncipe, no era una invasión.

El canciller remarcó que esa “onda expansiva” de la crisis de seguridad en Haití golpea los servicios públicos de República Dominicana y vinculó el colapso, por ejemplo, de los servicios médicos con esa llegada irregular de haitianos que huyen de la grave situación en su país.

Bisonó afirmó que la fuerte presencia de migrantes irregulares procedentes de Haití provocó un aumento del servicio sanitario del 30%. “Personas que están en República Dominicana y que no aportan al sistema para sostenerlo”, dijo.

Por ello, ahondó en la urgencia de generar oportunidades de desarrollo y paz institucional en Haití para que sus ciudadanos no se vean abocados a migrar.

“Apostamos a que la democracia, la libertad, la igualdad de oportunidades, que los recursos se aprovechen de la mejor manera para que las personas no tengan que pensar en inmigrar, sino que tengan oportunidades donde viven y cumplan con los aportes que tienen que hacer en la medida de sus posibilidades”, ahondó.

Cumbre Iberoamericana

Bisonó se encuentra estos días en Madrid para asistir a la Cumbre Iberoamericana que se celebra este miércoles y jueves, un foro al que el gobierno dominicano acude con el objetivo de trasladar su experiencia de desarrollo económico y tranquilidad social que situó al país con un crecimiento del 5% durante esta última década.

El canciller dominicano explicó que “pareciera que el mundo da un cambio” hacia posturas más conservadoras y orientadas al libre mercado, así como hacia cierto pragmatismo y eficiencia económica, y es ahí, donde la experiencia de su país puede servir de referente al resto de socios iberoamericanos.

“Seguimos recibiendo inversión extranjera directa de manera importante, 5.500 millones el año pasado. Este lo vamos a sobrepasar y crecerán nuestras exportaciones. Ese es el ánimo de estar aquí, de trascender, de poder presentar cuál ha sido nuestro crecimiento y ver cómo podemos irradiarlo en Iberoamérica”, señaló.

Relación con EEUU

El canciller analizó también el impacto comercial y geopolítico del vínculo entre República Dominicana y Estados Unidos y destacó la “interesante” figura de su homólogo estadounidense, Marco Rubio, a quien atribuyó el mérito de situar a América Latina en el foco “por primera vez en mucho tiempo”.

Bisonó también hizo referencia al impacto de las imposiciones arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a los desafíos que supone cumplir con estas restricciones y otros compromisos, como la inversión de seguridad que trae consigo su presencia en el Escudo de las Américas promovido por Washington.

Finalmente, sobre el futuro del diálogo regional en escenarios multilaterales como la Organización de Estados Americanos (OEA), o una eventual Cumbre de las Américas, el ministro de Exteriores dominicano mostró su confianza en que puedan servir para alinear a los países de la región con intereses comunes.

FUENTE: Con información de Europa Press-/DLA