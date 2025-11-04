martes 4  de  noviembre 2025
NARCOTRÁFICO

Costa Rica desarticula "poderoso" cártel narco

Unos 1.200 policía realizaron 64 allanamientos en diferentes provincias contra el llamado "Cártel del Caribe Sur", en un operativo sin precedentes en Costa Rica

Una fotografía distribuida por el Departamento de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica el 4 de noviembre de 2025 muestra paquetes de droga decomisados a un grupo de narcotraficantes en la provincia de Limón, Costa Rica. Las autoridades costarricenses desarticularon el martes un poderoso grupo de narcotraficantes que enviaba drogas a Estados Unidos y Europa, considerado el cártel local más grande en la historia del país, según informó un jefe de policía.

Una fotografía distribuida por el Departamento de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica el 4 de noviembre de 2025 muestra paquetes de droga decomisados a un grupo de narcotraficantes en la provincia de Limón, Costa Rica. Las autoridades costarricenses desarticularon el martes un poderoso grupo de narcotraficantes que enviaba drogas a Estados Unidos y Europa, considerado el cártel local más grande en la historia del país, según informó un jefe de policía.

COSTA RICA JUDICIAL INVESTIGATION DEPARTMENT / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAN JOSÉ - Las autoridades de Costa Rica desarticularon este martes a un poderoso grupo de narcotraficantes que enviaba droga a Estados Unidos y Europa, considerado el cartel local "más grande" en la historia del país, informaron fuentes oficiales.

Unos 1.200 policías realizaron 64 allanamientos en diferentes provincias contra el llamado "Cártel del Caribe Sur", en un operativo sin precedentes en Costa Rica por su alcance y despliegue de fuerzas de seguridad, dijo a periodistas el subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto.

Lee además
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, gesticula mientras habla durante una conferencia de prensa en la casa presidencial en San José el 1 de octubre de 2025. (Foto de EZEQUIEL BECERRA / AFP)
POLÍTICA

Tribunal Electoral de Costa Rica pide retirar la inmunidad al presidente Chaves
Aumentan la cocaína incautada en el mar Caribe
NARCOTRÁFICO

Costa Rica desmiente a Petro sobre incautación de cocaína: tres "errores" llaman la atención

"Ruta de droga"

"Este grupo lo que hacía era captar los alijos de droga para vendérselos a los otros narcotraficantes del país ya conocidos y, además, había una línea y una ruta de droga hacia Europa y hacia los Estados Unidos", agregó el funcionario.

Desde que comenzó a investigar al grupo en 2021, tras la masacre de ocho personas en un poblado del Caribe, le fueron decomisados 13,7 toneladas de cocaína y marihuana, según informes del OIJ.

Unas 28 personas fueron detenidas este martes, según la fiscalía, y fueron decomisadas casas de lujo, vehículos y embarcaciones, como parte de una vasta investigación en la que colaboraron Colombia, Panamá, España, Reino Unido, Francia y la agencia antidrogas estadounidense DEA.

Soto explicó que uno de los cabecillas del cartel está detenido desde 2024 en Inglaterra para ser extraditado a Estados Unidos, y otro permanece en una prisión costarricense también pendiente de ser enviado ante la justicia estadounidense.

"Cartel narco"

Según el jefe policial, se trata de un "cartel" por su nivel de organización y logística para el transporte de droga por mar y tierra, y por utilizar un sofisticado esquema de lavado de dinero.

Costa Rica, antes el país más seguro de Centroamérica, cerró 2024 con una tasa de 16,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio mundial.

En octubre pasado, un tribunal aprobó la extradición a Estados Unidos —aún por ejecutar— del exministro de Seguridad y exjuez Celso Gamboa, quien enfrenta cargos por tráfico de drogas en ese país.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Personalidades confirman asistencia al 10° diálogo presidencial del Grupo IDEA

Perú rompe relaciones con México por asilo a exministra procesada por fallido golpe de Estado en 2022

Portavoz de la Casa Blanca afirma que Trump "tiene mucho respeto" por la presidenta de México

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El vicepresidente estadounidense Dick Cheney escucha a un orador antes de su presentación en el almuerzo de entrega del Premio Gerald R. Ford de Periodismo en el Club Nacional de Prensa en Washington, D.C., el 2 de junio de 2008. 
OBITUARIO

Muere el exvicepresidente de EEUU Dick Cheney a los 84 años

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
SEGURIDAD

EEUU amplía su presencia en el Caribe con más bases militares, Venezuela sigue en la mira

Robert Koehler, conocido como el violador de las fundas de almohadas.
JUSTICIA TARDÍA

Condenan a "violador de las fundas de almohadas" tras cuatro décadas en Miami-Dade

Foto de la Marina de los EE.UU., el USS Gerald R. Ford (CVN 78).
Análisis

Juegos de guerra en el mar Caribe

Precinto electoral en el Ayuntamiento de Miami.
COMICIOS 2025

Elecciones en Miami-Dade, los votantes tienen la última palabra este martes

Te puede interesar

Según los datos de votación anticipada, Miami Beach mostraba la participación más alta con aproximadamente un 22%, mientras que Hialeah registraba entre un 14% y un 15%, y Miami alrededor del 12% al 13%.
COMICIOS 2025

Supervisora de elecciones hace llamado a votantes ante baja participación en Miami-Dade

Por DANIEL CASTROPÉ
El vicepresidente estadounidense Dick Cheney escucha a un orador antes de su presentación en el almuerzo de entrega del Premio Gerald R. Ford de Periodismo en el Club Nacional de Prensa en Washington, D.C., el 2 de junio de 2008. 
OBITUARIO

Muere el exvicepresidente de EEUU Dick Cheney a los 84 años

El exalcalde Xavier Suárez y el exadministrador de la Ciudad Emilio González.
SUFRAGIO

Candidatos a la alcaldía de Miami llaman a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto

El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación a bordo del Air Force One en Doha el 25 de octubre de 2025, mientras realiza una escala para reabastecimiento de combustible en su camino a Malasia para la cumbre de la ASEAN.
INMIGRACIÓN

Trump defiende las redadas del ICE: "Nos frenan los jueces liberales"

Precinto electoral en el Ayuntamiento de Miami.
COMICIOS 2025

Elecciones en Miami-Dade, los votantes tienen la última palabra este martes