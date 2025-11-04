Costa Rica desarticula "poderoso" cártel narco

Una fotografía distribuida por el Departamento de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica el 4 de noviembre de 2025 muestra paquetes de droga decomisados a un grupo de narcotraficantes en la provincia de Limón, Costa Rica. Las autoridades costarricenses desarticularon el martes un poderoso grupo de narcotraficantes que enviaba drogas a Estados Unidos y Europa, considerado el cártel local más grande en la historia del país, según informó un jefe de policía.

SAN JOSÉ - Las autoridades de Costa Rica desarticularon este martes a un poderoso grupo de narcotraficantes que enviaba droga a Estados Unidos y Europa, considerado el cartel local "más grande" en la historia del país, informaron fuentes oficiales.

Unos 1.200 policías realizaron 64 allanamientos en diferentes provincias contra el llamado " Cártel del Caribe Sur", en un operativo sin precedentes en Costa Rica por su alcance y despliegue de fuerzas de seguridad, dijo a periodistas el subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto.

"Ruta de droga"

"Este grupo lo que hacía era captar los alijos de droga para vendérselos a los otros narcotraficantes del país ya conocidos y, además, había una línea y una ruta de droga hacia Europa y hacia los Estados Unidos", agregó el funcionario.

Desde que comenzó a investigar al grupo en 2021, tras la masacre de ocho personas en un poblado del Caribe, le fueron decomisados 13,7 toneladas de cocaína y marihuana, según informes del OIJ.

Unas 28 personas fueron detenidas este martes, según la fiscalía, y fueron decomisadas casas de lujo, vehículos y embarcaciones, como parte de una vasta investigación en la que colaboraron Colombia, Panamá, España, Reino Unido, Francia y la agencia antidrogas estadounidense DEA.

Soto explicó que uno de los cabecillas del cartel está detenido desde 2024 en Inglaterra para ser extraditado a Estados Unidos, y otro permanece en una prisión costarricense también pendiente de ser enviado ante la justicia estadounidense.

Según el jefe policial, se trata de un "cartel" por su nivel de organización y logística para el transporte de droga por mar y tierra, y por utilizar un sofisticado esquema de lavado de dinero.

Costa Rica, antes el país más seguro de Centroamérica, cerró 2024 con una tasa de 16,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio mundial.

En octubre pasado, un tribunal aprobó la extradición a Estados Unidos —aún por ejecutar— del exministro de Seguridad y exjuez Celso Gamboa, quien enfrenta cargos por tráfico de drogas en ese país.

FUENTE: Con información de AFP