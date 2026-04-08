miércoles 8  de  abril 2026
DECISIÓN

Costa Rica designa como terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní

El gobierno de Rodrigo Chaves se alinea con aliados internacionales frente a organizaciones consideradas una amenaza para la estabilidad regional

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, habla durante una conferencia de prensa en la casa presidencial en San José.

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, habla durante una conferencia de prensa en la casa presidencial en San José.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El gobierno de Costa Rica designó este miércoles como organizaciones terroristas a la guardia islámica del régimen de Irán, al grupo proiraní en Líbano Hezbolá y a Hamás, que gobierna la Franja de Gaza.

La medida, que abarca también a Ansar Alá (movimiento político de los rebeldes hutíes de Yemen), busca intensificar los controles migratorios para proteger al país frente a organizaciones que "comportan riesgos a la seguridad internacional", dijo el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora.

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La secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem (izq.), y el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, ofrecen una conferencia de prensa en la Casa Presidencial el 25 de junio de 2025 en San José, Costa Rica. Noem viaja a varios países centroamericanos donde se reunirá con líderes políticos y conocerá los programas e instalaciones migratorias que el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. respalda en la región. 
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"A partir de ahora, los mecanismos de seguridad costarricenses, en acompañamiento y trabajo conjunto con socios internacionales, vamos a elevar las barreras de seguridad de nuestro país ante la acción de posibles miembros de estos grupos que se muevan por el hemisferio occidental", señaló el ministro junto al presidente Rodrigo Chaves.

Costa Rica sigue así los pasos del gobierno del presidente argentino Javier Milei, que el pasado 31 de marzo declaró terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), el ejército ideológico del país en guerra con Estados Unidos e Israel.

"Escudo de las Américas"

Chaves estrechó los vínculos con Trump al sumar a Costa Rica al llamado "Escudo de las Américas", un grupo de países latinoamericanos alineados con la fuerza estadounidense para atacar a narcotraficantes con fuerza militar.

Las dos naciones firmaron luego un acuerdo mediante el cual Washington podrá deportar a Costa Rica a unos 25 migrantes de terceros países por semana.

FUENTE: Con información de AFP

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