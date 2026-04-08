Costa Rica designa como terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, habla durante una conferencia de prensa en la casa presidencial en San José.

El gobierno de Costa Rica designó este miércoles como organizaciones terroristas a la guardia islámica del régimen de Irán , al grupo proiraní en Líbano Hezbolá y a Hamás, que gobierna la Franja de Gaza.

La medida, que abarca también a Ansar Alá (movimiento político de los rebeldes hutíes de Yemen), busca intensificar los controles migratorios para proteger al país frente a organizaciones que "comportan riesgos a la seguridad internacional", dijo el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora.

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"A partir de ahora, los mecanismos de seguridad costarricenses, en acompañamiento y trabajo conjunto con socios internacionales, vamos a elevar las barreras de seguridad de nuestro país ante la acción de posibles miembros de estos grupos que se muevan por el hemisferio occidental", señaló el ministro junto al presidente Rodrigo Chaves.

Costa Rica sigue así los pasos del gobierno del presidente argentino Javier Milei, que el pasado 31 de marzo declaró terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), el ejército ideológico del país en guerra con Estados Unidos e Israel.

"Escudo de las Américas"

Chaves estrechó los vínculos con Trump al sumar a Costa Rica al llamado "Escudo de las Américas", un grupo de países latinoamericanos alineados con la fuerza estadounidense para atacar a narcotraficantes con fuerza militar.

Las dos naciones firmaron luego un acuerdo mediante el cual Washington podrá deportar a Costa Rica a unos 25 migrantes de terceros países por semana.

FUENTE: Con información de AFP