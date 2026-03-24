martes 24  de  marzo 2026
ACUERDOS

EEUU y Costa Rica acuerdan mecanismo para traslado de migrantes

El mecanismo contempla el posible traslado de hasta 25 migrantes por semana, sujetos a evaluación del gobierno costarricense

La secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem (izq.), y el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, ofrecen una conferencia de prensa en la Casa Presidencial el 25 de junio de 2025 en San José, Costa Rica. Noem viaja a varios países centroamericanos donde se reunirá con líderes políticos y conocerá los programas e instalaciones migratorias que el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. respalda en la región.&nbsp;

La secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem (izq.), y el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, ofrecen una conferencia de prensa en la Casa Presidencial el 25 de junio de 2025 en San José, Costa Rica. Noem viaja a varios países centroamericanos donde se reunirá con líderes políticos y conocerá los programas e instalaciones migratorias que el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. respalda en la región. 

Foto de Anna Moneymaker / POOL / AFP
Kristi Noem, enviada especial del programa Escudo de las Américas junto a las autoridades de Costa Rica, Rodrigo Chaves y presidenta electa Laura Fernández.

Kristi Noem, enviada especial del programa Escudo de las Américas junto a las autoridades de Costa Rica, Rodrigo Chaves y presidenta electa Laura Fernández.

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAN JOSÉ. - El gobierno de Costa Rica anunció la firma de un acuerdo de cooperación migratoria con Estados Unidos que permitirá a Washington proponer el traslado de extranjeros que se encuentren en territorio estadounidense sin estatus legal. El mecanismo, de carácter no vinculante, establece que las autoridades costarricenses evaluarán cada caso y decidirán si aceptan o rechazan el ingreso de las personas.

El memorándum de entendimiento fue suscrito por el presidente costarricense Rodrigo Chaves durante la visita al país de Kristi Noem, enviada especial del programa Escudo de las Américas, según informó la Casa Presidencial. La iniciativa forma parte de los esfuerzos de Washington por fortalecer la cooperación regional frente a la presión migratoria en el hemisferio.

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"Convenio voluntario"

Chaves explicó que el acuerdo busca reforzar la alianza con Estados Unidos en materia migratoria, aunque indicó que Costa Rica mantiene plena soberanía para decidir sobre cada traslado.

“Es un convenio voluntario. Podríamos rechazar a quien sea o no aceptar determinadas nacionalidades, pero colaborar dentro del marco de los derechos humanos de nuestro país”, afirmó el mandatario.

De acuerdo con lo anunciado, las personas que eventualmente sean enviadas desde Estados Unidos recibirán una condición migratoria temporal mientras las autoridades costarricenses determinan su situación legal conforme a la legislación vigente. El gobierno aseguró que el mecanismo contempla garantías para evitar el retorno de personas a países donde puedan enfrentar persecución o riesgos para su seguridad.

Cooperación diplomática

Por su parte, Noem destacó la importancia de la cooperación entre ambos países para gestionar la migración irregular. “Estamos orgullosos de contar con socios como Costa Rica que trabajan con nosotros para garantizar que las personas que están en nuestro país ilegalmente tengan la oportunidad de regresar a sus países de origen”, señaló.

El plan prevé inicialmente el traslado de hasta 25 personas por semana, aunque la cifra podría modificarse según la capacidad del país. Estados Unidos aportará el financiamiento necesario para el programa, mientras que la Organización Internacional para las Migraciones brindará apoyo logístico, incluyendo alojamiento, alimentación y asistencia básica para los migrantes.

La reunión entre Chaves y Noem se realizó en privado y sin acceso a la prensa. En el encuentro también participó la presidenta electa Laura Fernández, según imágenes difundidas posteriormente por la Casa Presidencial.

FUENTE: Con in formación de EFE

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