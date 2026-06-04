Costa Rica expresa preocupación por presencia militar rusa en Nicaragua

Fotografía de archivo de miembros del Ejército de Nicaragua durante un entrenamiento militar.

SAN JOSÉ .- El nuevo canciller de Costa Rica, Manuel Tovar, expresó este jueves su preocupación por la "importante presencia de militares rusos" en Nicaragua, durante una entrevista concedida en París en la que abordó las principales prioridades de su gestión.

Tovar asumió el cargo a comienzos de mayo como ministro de Relaciones Exteriores de la presidenta Laura Fernández, quien prometió durante su investidura reforzar la lucha contra el narcotráfico y fortalecer la seguridad nacional.

El canciller reconoció que inicia su gestión en un contexto internacional complejo, marcado por cambios acelerados y crecientes tensiones geopolíticas. En ese escenario, afirmó que Costa Rica, como "un país pequeño, con una economía abierta" y sin fuerzas armadas, debe apostar por la defensa del orden internacional basado en normas.

En su primera gira internacional, que incluyó visitas a Nueva York, Bruselas y París, Tovar promovió la candidatura de la costarricense Rebeca Grynspan para la Secretaría General de las Naciones Unidas.

"Tiene el compromiso de devolver al sistema de Naciones Unidas un papel central en la mediación y la resolución de conflictos internacionales", afirmó el canciller, quien consideró que su compatriota es la candidata "más sólida" por su trayectoria profesional y experiencia internacional.

Preocupación por la presencia rusa en Nicaragua

Al referirse a los principales desafíos en materia de seguridad, Tovar manifestó inquietud por la cooperación militar entre Nicaragua y Rusia.

"En Nicaragua existe una importante presencia de militares rusos. Recientemente renovaron un acuerdo de cooperación militar con Moscú y considero que esas tropas están muy lejos de donde deberían estar", declaró.

El canciller agregó que la situación genera preocupación en Costa Rica, especialmente en el contexto de la guerra que Rusia mantiene contra Ucrania.

"Es un factor que nos preocupa, particularmente porque existe una guerra en el corazón de Europa provocada por Rusia en Ucrania y no nos sentimos cómodos con esa situación", señaló.

Nicaragua es uno de los principales aliados de Moscú en Centroamérica y mantiene una estrecha relación política, económica y militar con Rusia desde el regreso al poder del dictador Daniel Ortega en 2007.

Seguridad y lucha contra el narcotráfico

Más allá de la política exterior, Tovar indicó que una de las prioridades de la nueva administración será fortalecer la seguridad nacional mediante lo que definió como un "modelo costarricense" de combate al narcotráfico.

La presidenta Laura Fernández expresó su admiración por las políticas de seguridad implementadas por el mandatario salvadoreño Nayib Bukele y anunció la construcción de una prisión inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador.

No obstante, el canciller sostuvo que la estrategia de seguridad irá más allá de la infraestructura penitenciaria e incluirá mayores controles fronterizos, extradiciones y cooperación internacional.

"Estos cárteles tienen un producto interno bruto superior al de mi país y una enorme capacidad de adaptación e innovación. Nada se resolverá si no enfrentamos este fenómeno de manera colectiva entre los países productores, de tránsito y consumidores de droga", afirmó.

Aunque Costa Rica mantiene cooperación con Estados Unidos en labores de vigilancia marítima, Tovar descartó operaciones terrestres con militares estadounidenses armados debido a las restricciones constitucionales del país.

"Si existen agentes que colaboren en labores de inteligencia sin portar armamento, serán bienvenidos, tanto de Estados Unidos como de Europa", precisó.

Relaciones con Panamá

Respecto a las tensiones comerciales con Panamá, que desde 2020 mantiene restricciones al ingreso de algunos productos costarricenses por razones sanitarias, Tovar aseguró que acordó con su homólogo panameño, Javier Martínez-Acha, trabajar para reducir las diferencias.

Según explicó, ambos gobiernos crearán mesas técnicas en las próximas semanas con el objetivo de buscar soluciones a las controversias comerciales.

"Espero que mediante el diálogo podamos alcanzar acuerdos satisfactorios para ambas partes", concluyó.

FUENTE: Con información de AFP