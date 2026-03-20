viernes 20  de  marzo 2026
TRASLADO

Extraditan a Estados Unidos a exministro de Seguridad de Costa Rica acusado de narcotráfico

Celso Gamboa y su presunto socio fueron entregados por un juez de Costa Rica a agentes de la DEA en medio de un vasto operativo de seguridad

Un avión de la Administración para el Control de Drogas (DEA) permanece en la pista durante la operación de extradición para trasladar al exministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Celso Gamboa Sánchez, y a Edwin López Vega a Estados Unidos, en Alajuela, Costa Rica, el 20 de marzo de 2026

Un avión de la Administración para el Control de Drogas (DEA) permanece en la pista durante la operación de extradición para trasladar al exministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Celso Gamboa Sánchez, y a Edwin López Vega a Estados Unidos, en Alajuela, Costa Rica, el 20 de marzo de 2026

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAN JOSÉ.- Autoridades de Costa Rica extraditaron el viernes a Estados Unidos al exministro de Seguridad y exmagistrado Celso Gamboa para enfrentar cargos de narcotráfico. Se trata de un caso en el que el acusado promete salpicar a funcionarios del actual gobierno.

Gamboa, abogado de 49 años y exfiscal general adjunto, fue entregado por un juez a agentes antidrogas estadounidenses junto con su presunto socio, Edwin López Vega, alias "Pecho de rata", en medio de un vasto operativo de seguridad en el aeropuerto Juan Santamaría, que sirve a San José.

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Son los primeros costarricenses en ser extraditados, tras una reforma constitucional de 2025 que permitió la entrega de nacionales. La reforma autorizó la extradición por narcotráfico y terrorismo.

El fiscal general, Carlo Díaz, indicó que además son "son personas de alto perfil", por lo que consideró que este viernes "es un día histórico".

Ministro durante la presidencia de Luis Guillermo Solís (2014-2018), Celso Gamboa partió con Vega, exconvicto por narcotráfico, en un avión custodiado por oficiales de la DEA con destino a Texas.

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (2016-2018), quien vestía camiseta roja y subió al avión con esposas y fuertemente escoltado, intentó impedir su extradición con recursos legales de última hora que fueron rechazados.

Previamente, un juez validó las garantías otorgadas por Estados Unidos de que, si es hallado culpable, no será condenado a más de 50 años de prisión, la pena máxima en Costa Rica.

Gamboa, sancionado por el Tesoro estadounidense, niega señalamientos de que él y "Pecho de rata" lavaban sus ganancias del narcotráfico en un equipo de fútbol de segunda división, y los atribuye a maniobras de capos presos en Estados Unidos para obtener rebajas de penas.

Transporte de cocaína

De acuerdo con la fiscalía estadounidense, Celso Gamboa ayudó "a otros narcotraficantes internacionales a fabricar, distribuir y transportar cantidades importantes de cocaína, gran parte de la cual fue traficada a través de Costa Rica hacia Estados Unidos".

A principios de marzo pasado, Gamboa, quien niega las acusaciones, dijo que hablará con las autoridades estadounidenses sobre personas que "en este momento están en el poder Ejecutivo" y tendrían que estar encarceladas.

"Aquí hay gente que debería estar ahí presa (...) conmigo", declaró el exministro al canal Teletica, sin dar nombres ni mencionar posibles delitos.

"Espero volver triunfante", sostuvo en la entrevista Gamboa, quien a lo largo de su carrera pública enfrentó varias acusaciones de corrupción.

El presidente derechista Rodrigo Chaves, quien impulsó la reforma sobre extradición de nacionales, finalizará su gestión el próximo 8 de mayo cuando será sustituido por su copartidaria Laura Fernández.

En los últimos años Costa Rica pasó de ser un lugar de tránsito de drogas a un centro logístico del narcotráfico, y perdió su categoría como uno de los más seguros de la región.

Durante el actual gobierno, la tasa de homicidios alcanzó un pico de 17.2 por 100,000 habitantes. El año pasado bajó a 16.8.

FUENTE: Con información de AFP

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