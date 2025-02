Crisis alimentario en Cuba: El precio del arroz es elevado y no se consigue en las bodegas

Sobre esta crisis, conocedores del tema explicaron a Martí Noticias lo que está ocurriendo con el déficit del producto y el impacto que ya provoca en el mercado informal, que es donde más se comercializa.

El municipio de Aguada de Pasajeros era el principal productor de arroz en la provincia de Cienfuegos, y hoy las producciones allí están desplomadas por la pésima gestión gubernamental, dijo Juan Alberto de la Nuez Ramírez.

"El arroz está la libra a 250 pesos en Aguada de Pasajeros. En Cienfuegos está a 300 pesos, y para la zona oriental, entre los 350 y 400 pesos una libra de arroz", dijo el activista.

En la ciudad de Santa Clara el periodista independiente Guillermo del Sol, señaló.

"No hay cosecha porque no se puede bombear agua y el agua es indispensable, ya el arroz la libra sobrepasa los 350 pesos aquí en estos momentos en el centro de Cuba", informó el comunicador.

El campesino Esteban Ajete Abascal, recuerda que en Los Palacios en Pinar del Río, había un importante complejo agroindustrial arrocero y de eso ya no queda nada.

"Allí había un sistema de sembrado que era mecanizado y un sistema de fumigación para el arroz que era con avionetas agrícolas, pero eso realmente se perdió todo, fue la ineficiencia primeramente del gobierno, la ineficiencia de Acopio", apuntó el agricultor.

William Tamayo reporta qué en el municipio holguinero de Banes, falta el arroz hasta en las tiendas en moneda libremente convertible (MLC)

"En el mercado informal se desapareció el arroz, y en lo que es la mal llamada canasta básica, actualmente, aquí en nuestro municipio, todavía no han repartido el arroz", dijo el activista.

La residente en la ciudad de Camagüey, Leydis Tabares, se quejó de una crisis similar. "El Estado no tiene nada, el Estado no está vendiendo nada. No hay azúcar, no hay arroz", advirtió.

Lizandra Rivera comentó que en la ciudad de Santiago de Cuba es crítico el desabastecimiento del producto. "En diciembre y enero aquí no habían mandado el arroz a las bodegas, y cada día la situación alimentaria se pone más difícil", comentó.

Y desde Bayamo, en la provincia de Granma, donde operaban dos de los complejos arroceros más importantes del país, situados en la zona de Río Cauto, el agricultor Emiliano González criticó la inoperancia estatal y señaló su responsabilidad en esta crisis.

"No tienen insumos, no tienen combustible, no tienen nada, y están ahí parados, esperando algo que aparezca divinamente, que cambie el sistema, y que entonces puedan volver a echar a producir. Consecuencia, el arroz, uno de los principales alimentos de la dieta del cubano, está a 300 y más de 300 pesos la libra", concluyó el campesino.

