martes 11  de  agosto 2026
POLÍTICA

Críticas a instalación de estatua de Fidel Castro en Nicaragua desatan la furia de Rosario Murillo

El sacerdote Edwing Román rechazó el monumento anunciado por Rosario Murillo y Ortega. Repudió uso de recursos mientras familias en Nicaragua "aguantan hambre"

Los dictadores sandinistas Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.

Los dictadores sandinistas Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.

Captura de pantalla/19 Digital/portal oficialista
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAN JOSÉ — La codictadora sandinista, Rosario Murillo, arremetió este martes contra quienes critican la escultura que instalará el régimen en honor al fallecido dictador Fidel Castro, con motivo del centenario del natalicio del líder comunista (1926-2016).

"Entre los que se arrastran, los traidores y cobardes, los serviles y siervos, las jaurías, para ellos, como sabemos, que siempre muestran signos de oscuridad profunda, de maldades y malignidades, no hay orgullo posible", reprochó Murillo a través de medios oficiales.

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Añadió: "Sólo conocen el suelo, que no quiere decir 'el suelo donde nací yo', porque eso no lo conocen. Solo muerden, como decía nuestro general (Augusto C.) Sandino, el polvo de su propia cobardía, de sus propias malignidades, que son crecientes".

En su arenga, Murillo también dijo: "Para los que no creen en el amor y en el Dios de todas las victorias, para los que sólo saben recetar eso que ellos creen que es terror, porque son terroristas, para los payasos que viven, o no viven, porque cómo va a ser vida desafiar siempre a las fuerzas del bien".

A su juicio, esos que critican viven en "un purgatorio permanente y, sobre todo, es desalmarse para ubicarse entre las bajuras infernales".

El monumento consiste en una enorme imagen a cuerpo completo de Fidel Castro en metal, rodeada por siluetas de árboles de metal y de colores, de 13 metros de alto.

La escultura se ubicará en el paseo "De Bolívar a Chávez", en la antigua Avenida Bolívar, que atraviesa de norte a sur la zona conocida como "la vieja Managua". Será instalada dentro de un parque de entretenimiento a un costado de la sede del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y frente a la Asamblea Nacional (Parlamento).

Dignidad de Nicaragua

Entre las críticas se encuentra la del sacerdote nicaragüense en el exilio, Edwing Román, que advirtió en un mensaje en X que "mientras miles de familias nicaragüenses aguantan hambre y viven en casas de plástico y cartón, la dictadura derrocha y levanta monumentos a dictadores y criminales que han desolado a sus pueblos, como Hugo Chávez y Fidel Castro, ofendiendo y avergonzando la dignidad de Nicaragua".

Castro lideró en 1959 la revolución comunista que puso a Cuba en el foco de la escena internacional, especialmente durante la Guerra Fría. Nicaragua es el principal aliado político de Cuba en Centroamérica.

FUENTE: Con información de EFE

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