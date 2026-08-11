martes 11  de  agosto 2026
CRISIS ELÉCTRICA

Protestan en Venezuela por falta de electricidad

La indignación popular coloca al régimen de Delcy Rodríguez en una encrucijada: responder a las demandas o seguir ocultando la crisis

La gente carga sus teléfonos móviles desde un camión del municipio de Chacao durante un apagón en Caracas el 30 de agosto de 2024, que dejó a oscuras a Venezuela.

La gente carga sus teléfonos móviles desde un camión del municipio de Chacao durante un apagón en Caracas el 30 de agosto de 2024, que dejó a oscuras a Venezuela.

JUAN BARRETO/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS -- Decenas de personas protestaron este martes en Barinas, en el oeste de Venezuela, contra los constantes racionamientos de electricidad que golpean a varias regiones del país caribeño. Los cortes son consecuencia del deterioro de la infraestructura eléctrica bajo el control del régimen chavista, ahora encabezado por Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.

Las manifestaciones se produjeron en plena temporada de calor y humedad, mientras el Parlamento discute una reforma impulsada por Rodríguez para el sector eléctrico. El contraste es evidente: mientras el régimen busca captar inversión extranjera en electricidad, petróleo, gas y minería, los ciudadanos padecen apagones diarios y falta de agua.

Lee además
Voluntarios y equipos de rescate buscan cuerpos entre los escombros de un edificio colapsado en Caraballeda, Venezuela, el 23 de julio de 2026, casi un mes después de los terremotos del 24 de junio
SISMOS

Asciende a 6,301 la cifra de fallecidos por el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela
En América, tres sismos potentes golpearon a Colombia y Venezuela en casi dos meses.
ANÁLISIS GEOLÓGICOS

América tiembla: ¿Qué diferencia a los devastadores sismos de Colombia y Venezuela?

“La luz se va hasta cuatro veces al día”

Los habitantes de Barinas hicieron sonar sus ollas para exigir el fin de los racionamientos, que además impiden el suministro de agua.

"En donde vivo, la luz se va hasta cuatro veces al día; la gente duerme en las aceras, agarra botellas de agua y se las pone encima. Los artefactos se queman, no llega el agua", denunció a la AFP Krismar Marcucho, una vecina que participó en la protesta.

Barinas se suma a otros estados donde los cortes superan las cinco horas diarias y, en algunos casos, alcanzan hasta 12 horas. Mientras tanto, gran parte de Caracas permanece inmune al racionamiento, reflejando la desigualdad en la gestión del régimen.

Rodríguez, convertida en la nueva cabecilla del chavismo, firmó recientemente acuerdos con General Electric e IMPSA para aumentar la generación de megavatios. Sin embargo, expertos advierten que recuperar la industria eléctrica tomará entre cinco y seis años, un plazo que deja a millones de venezolanos expuestos a la precariedad.

Un sistema robusto, paralizado por la corrupción

El Sistema Eléctrico Nacional cuenta con una infraestructura de más de 25 gigavatios (GW), pero solo se utiliza el 40% debido a fallas en las termoeléctricas y en la red de transmisión. “La infraestructura existe, pero está paralizada por la corrupción y la falta de mantenimiento”, explicó a la AFP Elías Matta, exdiputado opositor y exintegrante de la comisión de energía y petróleo.

El lunes se registró un récord de demanda eléctrica de 15.625 megavatios (MW), el más alto en nueve años. Sin embargo, la disponibilidad apenas alcanza los 12.000 MW, lo que obliga al régimen a aplicar recortes para evitar el colapso del sistema. La medida, lejos de ser una solución, profundiza el malestar social y la indignación contra Rodríguez.

El descontento crece contra Delcy Rodríguez

Las protestas en Barinas son un reflejo del creciente rechazo ciudadano hacia el régimen que encabeza Rodríguez. Los apagones, la falta de agua y la desigualdad en el suministro eléctrico se suman a la larga lista de problemas que evidencian el fracaso del régimen en garantizar servicios básicos.

La indignación popular se expande y coloca a la dictadura en una nueva encrucijada: responder a las demandas de la población o seguir ocultando la crisis bajo promesas incumplidas.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Venezuela e Israel acuerdan activar mecanismo con miras a restablecer relaciones consulares

La gran fiesta de la decadencia

Tesoro de EEUU evalúa agenda de desarrollo con Delcy Rodríguez

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Ambrosio Hernández. 
TELEVISIÓN

Univisión habría despedido a Ambrosio Hernández, uno de los rostros icónicos de la televisión hispana

Imagen referencial.
MIGRACIÓN

EEUU endurece la regulación de agencias matrimoniales para evitar fraude y explotación de inmigrantes

El gobernador Ron DeSantis presenta nuevos modelos de movilidad.
EL FUTURO ES HOY

Florida prepara pruebas de taxis aéreos y Miami-Dade adapta sus aeropuertos

Imagen del centro de acopio de Deblex HUB, en Doral
ALTRUISMO

Colombianos en Miami convierten dolor por el terremoto en cadena de solidaridad

Alerta por calor en el sur de Florida. 
SUBE EL MERCURIO

Alerta por calor en el sur de Florida: sensación térmica llegará a 110 °F

Te puede interesar

Una paciente es atendida por su médico. 
EEUU

La Administración del Seguro Social añade 14 afecciones para tramitación acelerada de discapacidad

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Ambrosio Hernández. 
TELEVISIÓN

Univisión habría despedido a Ambrosio Hernández, uno de los rostros icónicos de la televisión hispana

Imagen referencial.
MIGRACIÓN

EEUU endurece la regulación de agencias matrimoniales para evitar fraude y explotación de inmigrantes

Imagen del centro de acopio de Deblex HUB, en Doral
ALTRUISMO

Colombianos en Miami convierten dolor por el terremoto en cadena de solidaridad

El gobernador Ron DeSantis presenta nuevos modelos de movilidad.
EL FUTURO ES HOY

Florida prepara pruebas de taxis aéreos y Miami-Dade adapta sus aeropuertos