martes 4  de  agosto 2026
PRESOS POLÍTICOS

Al menos 58 opositores están presos en Nicaragua, incluidos 22 desaparecidos, según ONG

De los detenidos 51 son hombres y siete mujeres y entre los desaparecidos hay adultos mayores y afines al régimen de Ortega y Murillo

Daniel Ortega y Rosario Murillo detentan el poder en Nicaragua.(AFP)

Daniel Ortega y Rosario Murillo detentan el poder en Nicaragua.(AFP)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MANAGUA — Al menos 58 opositores y críticos del régimen de Nicaragua, que dirigen los esposos y codictadores sandinistas Daniel Ortega y Rosario Murillo, permanecen en las cárceles del país, incluidos 22 que se encuentran en condición de desaparición forzada, denunció este martes la Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua (AMJ).

La directora de la AMJ, Claudia Pineda, dijo que la cifra de 58 presos políticos es “un número mínimo verificable”, porque solo incluye a “aquellas personas cuya denuncia fue interpuesta por su familia en nuestros procedimientos y que las familias nos han autorizado a mencionarlas e incluirlas en la lista”.

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Precisó que “51 son hombres y siete mujeres” y que de ese total, 22 se encuentran en condición de desaparición forzada, entre ellos adultos mayores y afines al régimen, puesto que sus familias no conocen su paradero ni su estado.

Pineda ofreció los datos durante el lanzamiento en Costa Rica de la Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua, que absorbió al Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, el Monitorero Azul y Blanco y la Unidad de Defensa Jurídica, que denuncian, documentan y dan acompañamiento jurídico a las víctimas de la represión en Nicaragua.

Casi 1.500 presos en ocho años

Esos organismos han documentado 1.491 detenciones por motivaciones políticas en los últimos ocho años.

Mientras que las cifras de personas presas políticas están avaladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El anterior informe registró la salida del exdiputado indígena miskito Brooklyn Rivera Brayan, de 73 años, fallecido bajo custodia estatal el 30 de mayo pasado, y volvió a incluir al antiguo comandante de la revolución sandinista Bayardo Arce, de 77 años, que había sido excluido en el documento anterior. Arce ha gobernado durante las dos dictaduras sandinistas con Daniel Ortega (1979-1990 y 2007 a la fecha); cayó en desgracia con su antiguo camarada pese a que ha sido un incondicional del caudillo sandinista.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

La CIDH solicitó este lunes 3 de agosto la activación de la Carta Democrática en Nicaragua por la grave situación política que se vive en el país centroamericano.

FUENTE: Con información de EFE

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