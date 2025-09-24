miércoles 24  de  septiembre 2025
EN IMÁGENES

Cuatro Caminos: de gran mercado de La Habana a un sueño que se desmorona

Vecinos comparten con Diario de Cuba sus memorias sobre la mejor época del mercado y cómo todo se ha deteriorado.

Mercado Cuatro Caminos, en La Habana, Cuba.&nbsp;

Mercado Cuatro Caminos, en La Habana, Cuba. 

Diario de Cuba
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

En este video, los vecinos del barrio habanero comparten con Diario de Cuba sus recuerdos sobre los mejores tiempos del mercado Cuatro Caminos y de sus alrededores.

Embed

Lee además
La refinería de petróleo PEMEX Deer Park, vista el 8 de abril de 2025 en Deer Park, Texas.
INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA

Petróleos de México decide no dar información de pago por envíos de petróleo a Cuba
Una oficina comercial de de Etecsa, La Habana. Cuba
TELEFONÍA

Cuba: ETECSA anuncia afectaciones al servicio

Más sobre Diario De Cuba

Durante 15 años, este medio ha contado lo que el régimen cubano no quiere que se divulgue. Para seguir haciendo su trabajo de forma independiente, y en busca de la libertad de información sobre Cuba, piden la colaboración de los lectores con una donación.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba

Temas
Te puede interesar

EEUU emite nueva alerta a ciudadanos en Cuba sobre riesgos por huracanes y robos

Es inminente la salida de EEUU de la exjueza cubana Melody González y su hermano, según testimonio

Caso de jueza cubana Melody González Pedraza deja tribunal sin personal

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un avión de combate belga F-16 participa en el simulacro Nuclear de la OTAN Steadfast Noon.
Tensiones

Trump se muestra a favor de que países de la OTAN derriben aviones rusos que violen su espacio aéreo

Los inmigrantes ilegales Juan Carmen Pardón Méndez, de 29 años, y Juan Carlos Padrón Barrón, de 23 años, -ambos mexicanos- fueron recapturados por el ICE este martes, 23 de septiembre
TEXAS

ICE recaptura a dos inmigrantes indocumentados que atacaron a una agente de la Patrulla Fronteriza

Esta fotografía  muestra a Nicolás Maduro (izq.), hablando junto a Vladimir Padrino (der.), durante un despliegue militar en la localidad de Caribia, en las afueras de Caracas, el 11 de septiembre de 2025. (Foto de Marcelo García)
Decreto

"Estado de conmoción exterior", la respuesta de Maduro al cerco de EEUU contra el Cartel de los Soles

Fuerzas del orden y el personal de emergencia responden a la escena de un tiroteo en un centro de detención de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas, el 24 de septiembre de 2025.
TEXAS

FBI afirma que ataque a centro de ICE que dejó 2 migrantes muertos y un herido tiene "motivaciones ideológicas"

El presidente Donald Trump ante las Naciones Unidas. 
¿Boicot?

La Casa Blanca exige investigar "incidente" en escalera mecánica que afectó a Trump en la ONU

Te puede interesar

Fuerzas del orden y el personal de emergencia responden a la escena de un tiroteo en un centro de detención de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas, el 24 de septiembre de 2025.
TEXAS

FBI afirma que ataque a centro de ICE que dejó 2 migrantes muertos y un herido tiene "motivaciones ideológicas"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Una familia se marcha del parque de casas móviles de Sweetwater.
PLAZO PERENTORIO

Familias del parque de casas móviles de Sweetwater reciben orden de desalojo en 24 horas

El presidente de Argentina, Javier Milei, se dirige a la audiencia durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos el 23 de enero de 2025.
Política exterior

EEUU alista financiamiento temporal para respaldar a Argentina

Proyección de dos ondas tropicales.
TEMPORADA CICLÓNICA

Advierten sobre posible formación de tormentas Humberto e Imelda en el Atlántico

La nueva torre Edge House Miami tendrá 56 pisos. 
NOVEDOSO EDIFICIO

Edge House Miami, nueva torre residencial de 56 pisos recibe aprobación oficial