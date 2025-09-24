Cuatro Caminos: de gran mercado de La Habana a un sueño que se desmorona

En este video, los vecinos del barrio habanero comparten con Diario de Cuba sus recuerdos sobre los mejores tiempos del mercado Cuatro Caminos y de sus alrededores.
miércoles 24 de septiembre 2025
Vecinos comparten con Diario de Cuba sus memorias sobre la mejor época del mercado y cómo todo se ha deteriorado.
FUENTE: Con información de Diario de Cuba