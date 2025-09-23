EEUU emite nueva alerta a ciudadanos en Cuba sobre riesgos por huracanes y robos

La Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió dos alertas recientes a sus ciudadanos en la isla, advirtiendo sobre los peligros de la temporada de huracanes y un aumento en los robos de documentos. La sede diplomática instó a los estadounidenses a tomar precauciones ante ambos escenarios.

En un comunicado, la embajada recordó que la temporada de huracanes del Atlántico se extiende hasta el 30 de noviembre y que las tormentas en el Caribe pueden tener un impacto significativo en la red eléctrica cubana. Por ello, aconsejó a los ciudadanos elaborar un plan de emergencia, así como almacenar agua y alimentos no perecederos. También recomendó mantenerse informados a través de canales oficiales como el Centro Nacional de Huracanes y registrarse en el programa STEP (Smart Traveler Enrollment Program) y en el canal de WhatsApp de la embajada.

Por otra parte, la sede diplomática advirtió sobre un incremento en el robo de pasaportes y tarjetas de residencia permanente (Green Cards) en el país. Se han reportado casos en los que se solicita dinero a cambio de la devolución de los documentos sustraídos. Ante esta situación, la embajada aconsejó a los afectados no ofrecer recompensas.

La embajada también recomendó a los visitantes y residentes estadounidenses evitar mostrar signos de riqueza y mantener su documentación en un lugar seguro, llevando consigo únicamente lo necesario. Con estas advertencias, la legación diplomática busca asegurar la protección y el bienestar de sus ciudadanos en la isla.

Embed

FUENTE: Redacción