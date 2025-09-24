miércoles 24  de  septiembre 2025
RUMORES

Raúl Castro habría sido ingresado de urgencia en hospital en La Habana

Los informes indican que habría sido llevado en una camilla a la Unidad de Apoyo Vital de dicho centro médico

Imagen difundida por la ACN (Agencia Cubana de Noticias) muestra al dictador cubano Raúl Castro (C) asistiendo a una sesión del Parlamento cubano en La Habana el 16 de julio de 2025.&nbsp;

Imagen difundida por la ACN (Agencia Cubana de Noticias) muestra al dictador cubano Raúl Castro (C) asistiendo a una sesión del Parlamento cubano en La Habana el 16 de julio de 2025. 

AFP PHOTO / ACN (AGENCIA CUBANA DE NOTICIAS)
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Fuentes no oficiales indican que Raúl Castro, hermano del difunto dictador Fidel Castro, habría sido trasladado de urgencia al Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas (CIMEQ), en La Habana. El Periódico Patria 1892 publicó en Facebook la información, que hasta ahora no ha sido corroborada por fuentes oficiales en Cuba.

Por su parte, el medio El Universal, de Colombia, también abordó el tema. Los informes indican que habría sido llevado en una camilla a la Unidad de Apoyo Vital de dicho centro médico.

Embed

Entre los rumores, como reporta el medio Vanguardia, se habla de un aumento del personal de la Seguridad del Estado en los alrededores del hospital, información que tampoco ha sido verificada, algo que suele verse dentro del habitual secretismo del régimen cubano.

Asimismo, hay rumores de que el exgobernante de 93 años padece cáncer, pero, como ocurre en el caso de altas figuras del régimen, poca información suele filtrarse. El 25 de noviembre de 2016, cuando murió Fidel Castro, Raúl dio la noticia en la televisión.

El periodista Jorge Luis Sánchez Grass se refirió al tema en la edición de este miércoles de su show Sánchez Grass en América.

Embed

Raúl Modesto Castro Ruz (Birán, Holguín, 3 de junio de 1931) dirigió tras el triunfo de la revolución en 1959 las Fuerzas Armadas Cubanas como ministro hasta 2008 y fue dictador en Cuba desde 2008 hasta 2018, habiendo ejercido de manera interina desde 2006. Además, fue primer secretario del Partido Comunista de Cuba entre 2011 y 2021, sucediendo a Fidel.

Temas
