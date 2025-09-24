miércoles 24  de  septiembre 2025
ÓRDENES

Es inminente la salida de EEUU de la exjueza cubana Melody González y su hermano, según testimonio

La aliada del régimen llegó a EEUU el 30 de mayo de 2024, días después de haber dictado penas de prisión contra cuatro jóvenes sin suficientes pruebas

La exjueza villaclareña Melody González Pedraza.&nbsp;

La exjueza villaclareña Melody González Pedraza. 

Foto: Martí Noticias/Facebook
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La exjueza cubana Melody González Pedraza será deportada finalmente el jueves 25 de septiembre, cuatro meses después de que un juez decretara su expulsión de Estados Unidos, según consideró su primo Roberto Castellón, quien también confirmó que el hermano de la magistrada, Ruber González Pedraza, se encuentra en un centro de detención y saldrá de EEUU "rápido".

Castellón contó a esta redacción que Ruber González fue detenido el martes de la semana pasada, cuando llevó a su hija "al daycare" (círculo infantil), detalla el portal web Diario de Cuba.

Lee además
La exjueza villaclareña Melody González Pedraza. 
FLORIDA

Juez de migración ordena la expulsión de EEUU de exjueza represora cubana
La exjueza villaclareña Melody González Pedraza. 
ANÁLISIS

¿Qué va a pasar con la exjueza cubana Melody González tras la orden de deportación de EEUU?

Según las declaraciones de Roberto Castellón, a González le habrían pasado factura su parentesco con la exjueza y el hecho de que estudió en la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI), señalada como el principal centro desde donde el régimen cubano dirige sus ataques en redes sociales contra periodistas, activistas y opositores políticos.

La UCI sería la encargada de replicar en Facebook y Twitter el mensaje oficial cubano y de atacar a la sociedad civil crítica. En múltiples ocasiones, activistas y periodistas cubanos han denunciado hackeos o intentos de hackeos de sus cuentas de correo y redes sociales, y han señalado que provienen de la UCI.

González Pedraza llegó a EEUU el 30 de mayo de 2024, días después de haber dictado penas de prisión contra cuatro jóvenes sin suficientes pruebas, como confesó posteriormente alegando coacciones de la Seguridad del Estado para justificar su actuación.

Sin embargo, ese juicio, por el que fue incluida en la lista de Represores Cubanos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, no fue el motivo por el que le fue negado el ingreso a EEUU, sino su militancia en el Partido Comunista de Cuba (PCC) hasta días antes de emigrar.

Ese fue también el motivo por el que su solicitud de asilo político fue denegada. El 24 de mayo, un juez decretó la expulsión de González Pedraza de EEUU. La exjueza tenía un plazo 30 días para apelar la decisión, que expiró el 20 de junio. Desde esa fecha, la orden de expulsión es ejecutable, pero González Pedraza continúa en un centro de detención para inmigrantes en Luisiana.

FUENTE: Diario de Cuba

Temas
Te puede interesar

Caso de jueza cubana Melody González Pedraza deja tribunal sin personal

USCIS habilita portal de pago para solicitudes de asilo y tasa anual de casos pendientes

Gigante energético español Iberdrola invertirá en EEUU y Brasil

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Un avión de combate belga F-16 participa en el simulacro Nuclear de la OTAN Steadfast Noon.
Tensiones

Trump se muestra a favor de que países de la OTAN derriben aviones rusos que violen su espacio aéreo

Los inmigrantes ilegales Juan Carmen Pardón Méndez, de 29 años, y Juan Carlos Padrón Barrón, de 23 años, -ambos mexicanos- fueron recapturados por el ICE este martes, 23 de septiembre
TEXAS

ICE recaptura a dos inmigrantes indocumentados que atacaron a una agente de la Patrulla Fronteriza

Esta fotografía  muestra a Nicolás Maduro (izq.), hablando junto a Vladimir Padrino (der.), durante un despliegue militar en la localidad de Caribia, en las afueras de Caracas, el 11 de septiembre de 2025. (Foto de Marcelo García)
Decreto

"Estado de conmoción exterior", la respuesta de Maduro al cerco de EEUU contra el Cartel de los Soles

Fuerzas del orden y el personal de emergencia responden a la escena de un tiroteo en un centro de detención de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas, el 24 de septiembre de 2025.
TEXAS

FBI afirma que ataque a centro de ICE que dejó 2 migrantes muertos y un herido tiene "motivaciones ideológicas"

El presidente Donald Trump ante las Naciones Unidas. 
¿Boicot?

La Casa Blanca exige investigar "incidente" en escalera mecánica que afectó a Trump en la ONU

Te puede interesar

Fuerzas del orden y el personal de emergencia responden a la escena de un tiroteo en un centro de detención de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas, el 24 de septiembre de 2025.
TEXAS

FBI afirma que ataque a centro de ICE que dejó 2 migrantes muertos y un herido tiene "motivaciones ideológicas"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Una familia se marcha del parque de casas móviles de Sweetwater.
PLAZO PERENTORIO

Familias del parque de casas móviles de Sweetwater reciben orden de desalojo en 24 horas

El presidente de Argentina, Javier Milei, se dirige a la audiencia durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos el 23 de enero de 2025.
Política exterior

EEUU alista financiamiento temporal para respaldar a Argentina

Proyección de dos ondas tropicales.
TEMPORADA CICLÓNICA

Advierten sobre posible formación de tormentas Humberto e Imelda en el Atlántico

La nueva torre Edge House Miami tendrá 56 pisos. 
NOVEDOSO EDIFICIO

Edge House Miami, nueva torre residencial de 56 pisos recibe aprobación oficial